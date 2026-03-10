Plenitude et Methagora concluent un partenariat sur 15 ans pour l’approvisionnement de biométhane en France

Plenitude et Methagora, développeur de solutions de biométhane et fournisseur de gaz, ont signé un accord portant sur l’approvisionnement en France de 50 GWh de biométhane par an sur une période de 15 ans, conformément à la législation française relative au dispositif des Certificats de Production de Biométhane (CPB)1.

Dans le cadre de cet accord, Methagora vendra à Plenitude du biométhane issu de différentes zones agricoles françaises. L'approvisionnement en biométhane contribuera à soutenir le développement de la filière biométhane en France.

Le partenariat entre Plenitude et Methagora témoigne de l’engagement de long terme des deux entreprises en faveur de la sécurisation de volumes de biométhane certifié pour le marché français. Il repose sur le dispositif des CPB, qui constitue un levier clé permettant aux producteurs de biométhane d’investir, tout en garantissant aux consommateurs finaux l’accès à une énergie certifiée et produite localement.

Plenitude est présente en France sur le marché de la fourniture d’énergie, avec près d’un million de clients, ainsi que dans le secteur des énergies renouvelables, avec environ 900 MW de capacité installée. L’entreprise développe également sa présence sur le marché national des solutions de recharge pour véhicules électriques.

Methagora cible des sites de méthanisation existants qui valorisent actuellement le biogaz par cogénération2. Son modèle innovant consiste à convertir en injection ces unités en y installant de nouveaux équipements, tels que des épurateurs, des compresseurs et des détentes, afin de produire du biométhane.

1 Introduit par le gouvernement français dans le cadre de la loi Climat et Résilience promulguée le 24 août 2021, ce dispositif vise à inciter les fournisseurs d’énergie à soutenir la production de biométhane injecté dans le réseau de gaz, ou à produire eux-mêmes ce biométhane.

2 La cogénération est la méthode historique de valorisation du biogaz ; elle consiste à produire simultanément de la chaleur et de l’électricité.

À propos de Plenitude

Plenitude, une société contrôlée par Eni, est présente dans plus de 15 pays à travers le monde avec un modèle économique intégrant la production d’électricité issue de sources renouvelables (avec plus de 5,8 GW de capacité installée), la vente d’énergie et de solutions énergétiques à 10 millions de clients européens, ainsi qu’un vaste réseau de 23 000 points de recharge pour véhicules électriques. D’ici 2028, l’entreprise vise à atteindre plus de 10 GW de capacité installée dans les énergies renouvelables et 11 millions de clients dans le monde.

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À propos Methagora

Methagora fait partie du Groupe Seya qui comprend cinq entités. Le Groupe a pour objectif de mener à bien les projets de méthanisation agricole et garantir la production du biogaz. L'ambition de Methagora est de porter la production de biométhane à son plus haut potentiel, pour développer la production et l'usage de cette énergie verte en France et au-delà de ses frontières. Methagora est un expert méthanisation agricole, travaillant avec les agriculteurs et les industriels vers un modèle convergent de transition énergétique. Avec 5 sites déjà convertis pour 35 GWh vendus, et un doublement des capacités en 2026, Methagora s’impose comme la solution incontournable pour accompagner les exploitants de méthanisation agricole vers l’injection de biométhane.

https://www.methagora.com/