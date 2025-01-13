Plenitude achève la construction de sa plus grande installation de stockage par batterie au Texas

Plenitude, par l'intermédiaire de sa filiale Eni New Energy US, a achevé la construction de l'usine de Guajillo, le plus grand système de stockage par batterie jamais construit par l'entreprise.

Située dans le comté de Webb, dans le sud-ouest du Texas, à environ 20 kilomètres de la ville de Laredo, Guajillo a une capacité de 200 MW et est équipée de batteries lithium-ion LFP (lithium fer phosphate), capables de stocker efficacement l'électricité produite par les centrales, la rendant disponible lorsque la demande du marché est la plus forte. La centrale a été construite juste à côté de l'une des plus grandes fermes solaires de Plenitude, « Corazon Solar Farm », afin de maximiser les synergies opérationnelles et de consolider la présence de l'entreprise dans la région, où elle opère sur un site d'environ 800 hectares.

La centrale devrait être commercialement opérationnelle à la mi-2025. Guajillo jouera un rôle important dans la stabilisation du réseau électrique local, contribuant ainsi à l'efficacité de l'ensemble du système électrique de la région, qui connaît une très forte croissance de la production d'électricité à partir de sources renouvelables.

« Les grandes batteries lithium-ion sont une technologie en plein essor, qui permet une pénétration croissante des énergies renouvelables dans les systèmes électriques. L'achèvement de Guajillo positionne Plenitude à l'avant-garde dans ce secteur et consolide notre présence sur le marché américain des énergies renouvelables, où nous avons atteint une capacité installée de 1,5 GW », a déclaré Patrick Monino, responsable de Plenitude Renewables North America et directeur général d'Eni New Energy US.

Plenitude, une société contrôlée par Eni, est présente dans plus de 15 pays à travers le monde avec un modèle économique qui intègre la production d'électricité à partir de 4 GW de capacité renouvelable, la vente d'énergie et de solutions énergétiques à 10 millions de clients européens, et un vaste réseau de près de 22 000 points de charge pour les véhicules électriques. D'ici 2027, l'entreprise a pour objectif d'atteindre 8 GW de capacité renouvelable installée dans le monde.