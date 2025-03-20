Plenitude commence la construction d'une nouvelle centrale solaire de 90 MW en Espagne

Le système photovoltaïque La Flota sera équipé de structures à suivi solaire et de modules bifaciaux de dernière génération ; les travaux seront achevés en 2025 et, une fois pleinement opérationnelle, la centrale devrait produire plus de 185 GWh par an.

L’entreprise renforce également son engagement envers le territoire en contribuant à la réalisation de trois centrales photovoltaïques sur les toits de bâtiments publics, d’une capacité de 200 kW, dédiées exclusivement à l’usage de la communauté locale.

Plenitude a lancé la construction d'une nouvelle centrale solaire de 90 MW à Fortuna, dans la région de Murcie, en Espagne. La cérémonie de pose de la première pierre, qui s’est tenue aujourd’hui, a vu la participation de représentants du gouvernement, de la région de Murcie et du conseil municipal.

Cette nouvelle centrale sera développée sur une superficie d’environ 120 hectares et sera raccordée au réseau de distribution via une ligne souterraine moyenne tension de 6 km à 30 kV et une sous-station 30/132 kV. La centrale comprendra environ 150 000 modules bifaciaux et une technologie de suivi solaire, ce qui devrait permettre une production de plus de 185 000 MWh par an, contribuant ainsi à la production d'énergie issue de sources renouvelables.

La construction de la centrale sera réalisée par Negratin, l'une des entreprises espagnoles les plus importantes opérant à l'échelle mondiale dans le domaine des énergies renouvelables, en collaboration avec des sous-traitants locaux et des fabricants internationaux leaders dans la technologie solaire. Durant cette phase, grâce à un système de production photovoltaïque avec stockage par batteries, l'alimentation électrique du camp de base et des installations auxiliaires sera entièrement issue de sources renouvelables.

« Le lancement de la construction de la centrale La Flota réaffirme notre engagement en faveur de la transition énergétique en Espagne, en promouvant le développement de projets renouvelables alliant innovation, technologie et respect du territoire. La centrale solaire La Flota contribuera à la décarbonation du système énergétique tout en générant des bénéfices environnementaux et socio-économiques pour la région de Murcie, en ligne avec notre stratégie d’entreprise et notre plan de développement dans le pays », a déclaré Mariangiola Mollicone, Directrice des Énergies Renouvelables en Europe de l’Ouest et Directrice Générale de Plenitude Renewables Spain.

Avec ce nouveau projet, Plenitude, déjà présente dans le secteur des énergies renouvelables et sur le marché de la fourniture en France, renforce son engagement en faveur de la biodiversité et du territoire en Espagne.

Dans ce cadre, des mesures seront mises en œuvre sur la centrale photovoltaïque de La Flota pour promouvoir la biodiversité et la conservation des espèces locales, telles que l’installation d’hôtels à insectes pour les pollinisateurs et la pose de nichoirs ; l’entreprise gérera également une zone de plus de 160 hectares pour la préservation de l’habitat des rapaces et la création d’abris pour les reptiles et petits amphibiens.

Par ailleurs, en plus de la centrale solaire La Flota, l’entreprise financera la construction de centrales photovoltaïques d’une capacité totale de 200 kW sur les toits de trois bâtiments publics.

Plenitude, dans la région de Murcie, a déjà construit et exploite actuellement la centrale solaire Cerrillares, dans les communes de Jumilla et Yecla, avec une capacité installée de 50 MW. Ce projet a récemment obtenu le Certificat d’Excellence en Durabilité de l’UNEF, une distinction qui souligne le travail de l’entreprise et son engagement envers les plus hauts standards d’intégration sociale et environnementale, ainsi que la mise en œuvre des meilleures pratiques d’économie circulaire.

Plenitude, une société contrôlée par Eni, dispose actuellement d’environ 950 MW de capacité installée en énergie photovoltaïque et éolienne en Espagne, avec des projets dans des communes telles que la Galice, La Rioja, la Catalogne, Castilla-La Mancha, Murcie et Castilla y León. En outre, l’entreprise mène des projets en construction totalisant plus de 1 200 MW en Andalousie, Castilla y León et Estrémadure, et développe plus de 2 GW de capacité avec de nouveaux projets dans différentes technologies renouvelables.

À propos de Plenitude

Plenitude, une société contrôlée par Eni, est présente dans plus de 15 pays à travers le monde avec un modèle économique intégrant la production d’électricité issue de sources renouvelables (avec plus de 4 GW de capacité installée), la vente d’énergie et de solutions énergétiques à 10 millions de clients européens, ainsi qu’un vaste réseau de 21 000 points de recharge pour véhicules électriques. D’ici 2028, l’entreprise vise à atteindre plus de 10 GW de capacité installée dans les énergies renouvelables et 11 millions de clients dans le monde.

Plenitude est présente en France dans le secteur des énergies renouvelables et sur le marché de détail, avec environ 1 million de clients.