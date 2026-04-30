Plenitude annonce la nomination de Patrick Monino en tant que Directeur Général de Plenitude Renewables France

Plenitude annonce la nomination de Patrick Monino au poste de Directeur Général de Plenitude Renewables France, où il sera responsable de l’ensemble des activités renouvelables du groupe dans l’Hexagone.

Dans le cadre de ses fonctions, Patrick Monino aura pour mission la gestion des actifs détenus par Plenitude Renewables France dans le solaire, l’éolien et le stockage (soit presque 900 MW de capacité installée) et le pilotage du développement de nouvelles installations, en cohérence avec les objectifs de l’entreprise en matière de transition énergétique.

« Je suis extrêmement enthousiaste à l’idée de prendre la direction des activités renouvelables de Plenitude en France et de contribuer activement à l’évolution de ce secteur dans le pays. C’est pour moi une formidable opportunité de mettre mon expérience et mon énergie au service d’un projet ambitieux et cohérent avec la vision de Plenitude. » déclare Patrick Monino.

Avec cette nomination, Plenitude confirme son ambition d’accélérer le développement des énergies renouvelables en France, avec presque 900 MW de capacité installée, afin de répondre de manière proactive à la demande croissante dans ce secteur. En outre, l’entreprise est déjà le 4ème fournisseur d’énergie sur le marché résidentiel français et elle développe un réseau propriétaire de points de recharge pour les véhicules électriques.

Agé de 53 ans, Patrick Monino possède plus de vingt-cinq ans d’expérience dans le secteur de l’énergie, avec une expertise reconnue dans le développement et la gestion de projets renouvelables à l’échelle internationale. Avant de prendre ses fonctions en France, il était Directeur Général de Plenitude Renewables en Espagne, aux États-Unis et en Italie. Il est diplômé de la LUISS Guido Carli à Rome et titulaire d’un MBA de la Johnson Graduate School of Management de l’Université Cornell, obtenu via le programme SDA Bocconi.

À propos de Plenitude

Dans le monde, Plenitude opère dans plus de 15 pays avec un modèle économique qui intègre la production d’électricité d’environ 6 GW à partir de sources renouvelables, la vente d’énergie et de solutions énergétiques à travers l’Europe à plus de 11 millions de clients, ainsi qu’un réseau de 23 000 points de recharge pour les véhicules électriques. D'ici 2030, l'entreprise vise à atteindre une capacité de production d'énergie renouvelable de 15 GW à l'échelle mondiale, ainsi que 15 millions de clients.

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