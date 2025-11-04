Plenitude finalise l’entrée d’Ares à son capital

Plenitude (« la Société ») annonce la finalisation de la transaction – annoncée pour la première fois le 23 juin – permettant aux fonds Ares Alternative Credit, affiliés à Ares Management Corporation (« Ares ») (NYSE : ARES), d’entrer à son capital à travers l’acquisition d’une participation de 20 %.

Cette participation correspond à une valeur totale de 2 milliards d’euros, sur la base d’une valorisation des capitaux propres de 10 milliards d’euros et d’une valeur d’entreprise supérieure à 12 milliards d’euros. La transaction a été approuvée par les autorités compétentes.

Stefano Goberti, Directeur général de Plenitude, a déclaré : « Aujourd’hui, Ares rejoint officiellement l’actionnariat de Plenitude, aux côtés d’Eni et d’Energy Infrastructure Partners. L’arrivée de ce nouvel investisseur confirme l’attrait de notre modèle économique distinctif et souligne la valeur que nous avons su construire au fil du temps.Nous sommes convaincus qu’ensemble, nous poursuivrons avec détermination notre trajectoire de croissance commune. »

Stefano Questa, Associé et co-responsable du Crédit alternatif européen chez Ares, a ajouté : « Nous sommes ravis de finaliser notre investissement dans Plenitude et nous nous réjouissons de collaborer avec Stefano et les équipes de Plenitude et d’Eni pour écrire le prochain chapitre de croissance de l’entreprise. »

Plenitude est présente dans plus de 15 pays à travers le monde, avec un modèle économique intégré alliant production d’électricité issue de 4,8 GW de sources renouvelables, vente d’énergie et solutions énergétiques dans toute l’Europe.

La Société dessert 10 millions de clients et gère un vaste réseau de plus de 22 000 points de recharge publics pour véhicules électriques. D’ici 2028, Plenitude vise à atteindre une capacité renouvelable de 10 GW à l’échelle mondiale.