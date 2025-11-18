Plenitude renforce sa présence en France en signant un accord pour acquérir un portefeuille d'actifs renouvelables de Neoen totalisant 760 MW

Plenitude a signé un accord en vue d'acquérir auprès de Neoen, une entreprise leader dans le domaine des énergies renouvelables, un portefeuille de 52 actifs en exploitation, comprenant 37 centrales photovoltaïques, 14 parcs éoliens et une installation de stockage par batterie en exploitation, pour une capacité installée totale d'environ 760 MW répartis sur l'ensemble du territoire français. Ces actifs produisent environ 1,1 TWh d'électricité par an.

Cet accord marque une nouvelle étape dans la stratégie de croissance de Plenitude, renforçant sa position parmi les principaux acteurs intégrés du secteur de l'énergie en Europe. La conclusion de l'accord est soumise à l'approbation des autorités compétentes.

Cette transaction représente l'une des plus importantes opérations réalisées sur le marché français des énergies renouvelables ces dernières années et contribue de manière significative aux objectifs de Plenitude en matière de capacité installée pour 2025. Elle soutient la croissance de l'entreprise dans le cadre du plan stratégique 2025-2028, qui vise à atteindre une capacité installée de 10 GW d'énergies renouvelables d'ici 2028, conformément à l'engagement de Plenitude en faveur de la transition énergétique.

Cette acquisition renforcera encore la présence de Plenitude en France, l'un des marchés énergétiques les plus dynamiques d'Europe. L'intégration du portefeuille aux actifs existants de Plenitude permettra également d'optimiser les opérations et les synergies.

Stefano Goberti, PDG de Plenitude, a déclaré : « Cette acquisition renforce notre présence en France, où nous servons déjà environ 1 million de clients particuliers et où nous nous développons à la fois sur les marchés des solutions énergétiques et de la mobilité électrique. Grâce à cette opération, nous renforçons notre business model intégré et accélérons la réalisation de nos objectifs stratégiques ».

Plenitude est une société contrôlée par Eni qui intègre la production d'énergies renouvelables, la vente d'énergie, les services énergétiques et un vaste réseau de points de recharge pour véhicules électriques. Elle fournit actuellement de l'énergie à 10 millions de foyers et d'entreprises à travers l'Europe, avec pour objectif de dépasser les 11 millions de clients d'ici 2028 et d'atteindre les 15 millions d'ici 2030.