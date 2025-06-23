Renforcer le modèle économique de Plenitude et ses perspectives de croissance future

Ares Alternative Credit Management ("Ares"), affiliés à Ares Management Corporation (NYSE : ARES), l'un des principaux gestionnaires mondiaux d'investissements alternatifs, ont signé un accord avec Eni pour acquérir une participation dans le capital social de Plenitude.

Ares acquiertune participation de 20 % dans Plenitude auprès d'Eni pour une valeur totale d'environ 2 milliards d'euros, sur la base d'une évaluation des fonds propres de 10 milliards d'euros, ce qui correspond à une valeur d'entreprise de plus de 12 milliards d'euros. La finalisation de la transaction est soumise aux approbations réglementaires habituelles.

Cette opération renforce la valeur de marché de Plenitude et réaffirme la solidité de son modèle économique, qui intègre la production d'énergies renouvelables, la vente d'énergie et les services aux particuliers et aux entreprises, ainsi que les solutions de recharge pour la mobilité électrique.

L'entrée d'Ares fait suite à celle d'Energy Infrastructure Partners, qui détient une participation de 10 % dans Plenitude.

Stefano Goberti, PDG de Plenitude, a commenté : "Je suis heureux d'accueillir Ares, l'un des principaux fonds d'investissement au monde, en tant que nouvel actionnaire de Plenitude. Cette opération confirme la qualité de notre approche stratégique, qui allie durabilité économique et environnementale dans un modèle d'entreprise intégré, projeté sur l'avenir du secteur de l'énergie. Ares, avec son entrée dans la société, souligne la progression de la valeur de Plenitude et s'inscrit dans notre parcours de croissance, que nous poursuivons avec détermination et conviction jour après jour".

"Plenitude est un leader établi dans la transition énergétique, avec un modèle d'entreprise différencié et un historique exceptionnel de croissance et de rentabilité", a déclaré Stefano Questa, associé et co-responsable du crédit alternatif européen chez Ares. "Nous sommes ravis de soutenir Plenitude dans la réalisation de ses objectifs financiers et d'impact, et nous nous réjouissons de travailler en partenariat avec son équipe de direction et Eni dans ce nouveau chapitre passionnant."

Plenitude opère dans plus de 15 pays à travers le monde, intégrant un modèle commercial qui combine plus de 4 GW de production d'énergie renouvelable, de vente d'énergie et de solutions à travers l'Europe. Elle fournit de l’énergie à plus de 10 millions de clients et exploite un réseau de 21 500 bornes de recharge pour véhicules électriques. D’ici 2028, Plenitude vise 10 GW de capacité installée en renouvelables et plus de 11 millions de clients.

Ares Management Corporation est l'un des principaux gestionnaires mondiaux d'investissements alternatifs qui propose à ses clients des solutions d'investissement primaires et secondaires complémentaires dans les catégories d'actifs du crédit, de l'immobilier, du capital-investissement et de l'infrastructure. Au 31 mars 2025, la plateforme mondiale d'Ares Management Corporation gérait environ 546 milliards de dollars d'actifs, avec des opérations en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Europe, en Asie-Pacifique et au Moyen-Orient.