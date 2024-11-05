Un lancement médiatique ambitieux pour Plenitude : une nouvelle marque pour une nouvelle vision

Eni Gas & Power France a annoncé le lancement de sa nouvelle marque, Plenitude, en France, accompagnée d'une campagne média ambitieuse en partenariat avec TBWA (stratégie et création) et Carat (achat d'espace). Avec cette campagne, Plenitude se positionne comme un acteur clé de la transition énergétique en France, en invitant ses clients à en prendre une part active. L'objectif de cette campagne média multicanal est de sensibiliser les consommateurs à cette évolution.

Une campagne créative et engageante

Plenitude aspire à être reconnue en France comme une marque de confiance, fondée sur une expérience client réinventée, des technologies innovantes et un service transparent. Avec une identité unique, la marque incarne pleinement sa vision globale de l'énergie, en proposant des solutions concrètes et innovantes à ses clients.

Grâce à un langage créatif, la campagne plurimédia vise à dévoiler au grand public la transformation de Plenitude. Elle s’articule autour d’un concept de pâte à modeler, qui symbolise l'imagination, l'adaptabilité et illustre le pouvoir d’innovation et de transformation de l'entreprise.

Un plan media 360° pour une visibilité maximale

Plenitude a commencé à déployer un plan média à 360° le 19 octobre visant à assurer une couverture nationale pendant huit semaines :

Télévision : diffusion de spots de 30 et 15 secondes pendant quatre semaines

Cinéma : présence dans plus de 3 300 salles en France pendant quinze jours

Affichage événementiel : visibilité sur les 3 000 m² de la façade du CNIT à La Défense durant tout le mois de novembre

OOH : présence sur divers formats (2 m², 8 m², formats massifs) pendant une semaine

Digital : annonces sur les réseaux sociaux, vidéos en ligne, TV de rattrapage et affichage sur différents supports pendant huit semaines

Presse : Parution dans la presse quotidienne nationale et régionale pendant une semaine.

"Après l'Italie, l'Espagne et le Portugal, nous sommes très fiers d'introduire notre marque sur le marché français. Elle incarne une mission claire, fondée sur l'innovation et la croissance, pour construire avec nos clients un avenir où l'énergie est synonyme de confiance, de durabilité et de progrès, en les accompagnant sur le chemin de la transition énergétique", dit Giorgia Molajoni, Digital, Information Technology & Communication Director chez Plenitude.

Une approche intégrée pour un impact durable

Plenitude est une entreprise énergétique unique contrôlée par Eni, qui intègre la production d'énergies renouvelables, la vente d'énergie, les services énergétiques et un vaste réseau de points de recharge pour véhicules électriques.

À propos de Plenitude en France

Plenitude est la nouvelle marque d’Eni Gas and Power France, qui compte près d’un million de clients en France. Avec son modèle intégré, allant de la production d’énergies renouvelables à la fourniture d’énergie et des solutions énergétiques, en passant par le développement d’un réseau de bornes de recharge pour véhicules électriques, Plenitude accompagne ses clients dans leur transition énergétique tout en soutenant la croissance économique locale du secteur. L’entreprise adopte une approche novatrice de l’expérie

À propos de Plenitude dans le monde

Opérant déjà dans plus de 15 pays et grâce à un modèle opérationnel intégré et diversifié, Plenitude, une compagnie contrôlée par Eni, fournit de l’énergie à plus de 10 millions de clients particuliers et entreprises à travers l’Europe. Plenitude développe des projets solaires et éoliens à l’échelle mondiale, avec une capacité installée de plus de 8 GW d’ici 2027 et plus de 15 GW d'ici 2030. En outre, l’entreprise compte un réseau de plus de 20 000 points de recharge pour véhicules électriques, qui sera étendu à 40 000 points d’ici 2027 en Europe.

www.eniplenitude.fr