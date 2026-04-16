Plenitude lance PleniCoach, une gamme de services innovants pour prendre soin de son logement dans la durée

Plenitude annonce le lancement de PleniCoach, une nouvelle gamme de services dédiés aux particuliers pour les nouveaux clients énergie. Avec PleniCoach, Plenitude enrichit son rôle de fournisseur d’énergie en proposant des services personnalisés pour la maison afin d’accompagner ses clients sur les petits tracas du quotidien. Ces services sont fondés sur la prévention, l’entretien et la réparation dans le logement plutôt que le remplacement.

Développé en partenariat avec HomeServe, spécialiste des services pour la maison, PleniCoach repose sur un modèle de solutions simples et activables immédiatement, qui combinent l’accès à une bibliothèque de tutoriels dans l’espace client réalisés par des professionnels (plombiers, électriciens…), l’accompagnement par des experts à distance par téléphone ou en visio, des conseils d’entretien et lorsque nécessaire l’intervention d’un professionnel à domicile.

Cette nouvelle offre répond à une attente croissante des consommateurs : être accompagnés concrètement pour faire durer leurs équipements plutôt que les remplacer. Une approche fondée sur la prévention et la pédagogie, qui place le client au centre du dispositif.

Côté intervention à domicile, PleniCoach se décline ainsi en deux offres1 : PleniCoach Dépannage, une intervention par an pour les problèmes d’électricité ou de gaz, et PleniCoach Dépannage Premium, interventions illimitées pour les problèmes d’électricité, gaz et plomberie.

Les interventions comprennent le déplacement, le diagnostic, jusqu’à 1h30 de main-d’œuvre ainsi qu’un forfait pour les pièces1 protégeant la majorité des pannes courantes du logement.

« Avec PleniCoach, nous franchissons une nouvelle étape dans notre offre de services en France. Le concept est nouveau : plutôt que de simplement intervenir en cas de pannes, nous accompagnons nos clients dans l'entretien et la réparation de leur logement au quotidien, avec des tutoriels, du coaching et l'expertise des professionnels de HomeServe. C'est notre conviction : le rôle d’un énergéticien ne s’arrête pas à la fourniture d’énergie », déclare Mauro Fanfoni, Directeur Général de Plenitude France.

« En tant qu’acteur de confiance de la transition énergétique et de la durabilité des logements français, nous sommes fiers d’aider Plenitude à accompagner leurs clients vers un logement plus durable. Chez HomeServe, nous créons des solutions sur mesure pour permettre à nos partenaires de se différencier par l'excellence du service. Avec PleniCoach, nous avons co-construit un modèle pionnier de "Contrat de Service", combinant pédagogie digitale, coaching par visio et l'expertise de nos 4 000 professionnels locaux. » déclare Nicolas Mogenot, Directeur Général HomeServe Membership Services.

[1] Voir modalités détaillées dans les Conditions Générales de Vente de chaque service.

A propos de Plenitude

Plenitude opère dans plus de 15 pays avec un modèle économique qui intègre la production d’électricité à partir de sources renouvelables, avec une capacité installée de 5,8 GW, la vente d’énergie et de solutions énergétiques à travers l’Europe – desservant plus de 11 millions de clients – ainsi qu’un réseau de 23 000 points de recharge pour les véhicules électriques. D'ici 2030, l'entreprise vise à atteindre une capacité de production d'énergie renouvelable de 15 GW à l'échelle mondiale, 15 millions de clients et 30 000 bornes de recharge publiques pour véhicules électriques.

En France, Plenitude est présente à travers la société Plenitude France, 4ème fournisseur d’énergie sur le marché résidentiel en France, ainsi que dans le secteur des énergies renouvelables, avec environ 1 GW de capacité installée.

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Contacts presse Plenitude – A+ Conseils

Christelle ALAMICHEL - 06.31.09.03.83 - christelle@aplusconseils.com

Marion LEBEL - 06.76.02.57.47 - marion@aplusconseils.com

À propos de HomeServe

HomeServe est l’acteur de confiance de la transition énergétique et de la durabilité de l’habitat. Avec ses 1 200 collaborateurs et près de 4 000 professionnels répartis partout en France, HomeServe améliore la performance énergétique de la maison et simplifie l’entretien ainsi que les réparations des installations. Depuis plus de 20 ans, l’entreprise accompagne les particuliers vers une maison plus durable et milite en faveur de la préservation des ressources. Avec son programme RSE “Empreinte 2030”, HomeServe s’engage pour ses clients, ses femmes, ses hommes et les territoires. HomeServe France est la filiale française de HomeServe EMEA, détenue par le fonds d’investissement canadien Brookfield.

Plus d’informations : www.homeserve.fr

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