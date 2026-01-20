Notre engagement aux États-Unis

Comment nous opérons

Dans ce pays, nous travaillons avec une équipe de plus de 20 personnes, en concentrant nos activités sur le développement des énergies renouvelables. Nous consolidons progressivement notre présence sur ce marché : les États-Unis représentent en effet une zone stratégique pour l'industrie de l’énergie. Nous y développons de nouvelles installations en collaboration active avec des entreprises du secteur.

Renouvelables

Grâce à nos installations photovoltaïques et de stockage, nous disposons d'une capacité totale installée de 1,7 GW, répartie sur plus de 20 sites dans plus de 5 États. Cela témoigne de notre engagement dans le domaine des énergies renouvelables.

Nous avons également achevé la construction de l’installation de Guajillo, située dans le comté de Webb, au sud-ouest du Texas. Il s'agit du plus grand système de stockage par batteries que nous ayons réalisé à date. Avec une capacité de 200 MW, l'installation est située à proximité du parc solaire Corazon Solar Farm, ce qui permet une utilisation plus efficace des ressources et de l'énergie, contribuant à rendre le réseau électrique régional plus stable et performant.

Explorez nos installations les plus importantes sur la carte. Cliquez pour naviguer.

  • Photovoltaïque

  • Éolien

  • Stockage

De nombreuses actions, un objectif commun : la transition énergétique

Chaque jour, nous mobilisons toute notre expertise pour atteindre cet objectif.

Personnes au travail