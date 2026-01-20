Notre engagement aux États-Unis

Renouvelables

Grâce à nos installations photovoltaïques et de stockage, nous disposons d'une capacité totale installée de 1,7 GW, répartie sur plus de 20 sites dans plus de 5 États. Cela témoigne de notre engagement dans le domaine des énergies renouvelables.

Nous avons également achevé la construction de l’installation de Guajillo, située dans le comté de Webb, au sud-ouest du Texas. Il s'agit du plus grand système de stockage par batteries que nous ayons réalisé à date. Avec une capacité de 200 MW, l'installation est située à proximité du parc solaire Corazon Solar Farm, ce qui permet une utilisation plus efficace des ressources et de l'énergie, contribuant à rendre le réseau électrique régional plus stable et performant.