Notre engagement en France

Dans ce secteur, nous proposons des services d’assistance et nous fournissons de l’électricité, du gaz naturel et des solutions d’efficacité énergétique pour optimiser la consommation de nos clients. Nous nous adressons tant aux particuliers qu’aux entreprises — artisans, PME — en garantissant des offres compétitives sur le marché. Sont disponibles des tarifs indexés, fixes, de différentes durées, ainsi que des offres d’électricité certifiée renouvelable via garanties d’origine française.
Nous travaillons constamment à élargir notre portefeuille, en développant notre gamme de produits et services pour répondre aux besoins de nos clients.