Notre engagement en France

Comment nous opérons 

Dans ce pays, notre activité se concentre principalement sur la vente d’énergie, avec des produits et services conçus pour les besoins des particuliers et des entreprises, via des offres à l’écoute des évolutions du secteur, afin d’assurer la meilleure efficacité et qualité sur le marché.

Grâce aux services de Plenitude On The Road, nous intervenons également dans le domaine de la mobilité électrique et nous installons des points de recharge pour véhicules électriques. Via Plenitude Renewables France, nous produisons également de l’énergie à partir de sources renouvelables, contribuant ainsi à la transition énergétique dans le cadre de notre stratégie de réduction des émissions de CO₂.

En mars 2026, un accord a été signé avec Methagora, développeur de solutions pour le biométhane et fournisseur de gaz, qui nous permettra de nous approvisionner pendant 15 ans d’environ 50 GWh de biométhane par an, provenant de différentes zones agricoles, contribuant également au développement du secteur dans le pays.

Nos chiffres en France

  • Plus de 370 employés

  • Environ 1 million de clients

    dans le secteur du retail

  • Environ 0,9 GW

     de puissance installée dans les centrales solaires opérationnelles

Données actualisées en décembre 2025.

Renouvelables

Dans ce domaine, nous disposons de nombreux projets en développement, incluant 0,8 GW d’énergie solaire. Notre activité couvre également l’agrivoltaïque, intégrant des installations photovoltaïques, agriculture et élevage pour créer une valeur partagée au bénéfice des territoires et des communautés. Dans le nord de la France, nous exploitons le parc photovoltaïque Athies-Samoussy – sur 100 hectares, il produit environ environ 90 GWh/an, et figure parmi les dix principales centrales solaires du pays.

Composé de cinq installations photovoltaïques, ce parc renforce la capacité de génération d’énergie renouvelable et génère de l’emploi local, en partenariat avec des organisations régionales. Nous avons également lancé la production de notre nouvelle centrale solaire de Bouillac, en Dordogne, d’une capacité de 5 MW. Elle produira environ 6 700 MWh/an, et est raccordée au réseau local via une ligne souterraine.

Retail

Dans ce secteur, nous proposons des services d’assistance et nous fournissons de l’électricité, du gaz naturel et des solutions d’efficacité énergétique pour optimiser la consommation de nos clients. Nous nous adressons tant aux particuliers qu’aux entreprises — artisans, PME — en garantissant des offres compétitives sur le marché. Sont disponibles des tarifs indexés, fixes, de différentes durées, ainsi que des offres d’électricité certifiée renouvelable via garanties d’origine française. 

Nous travaillons constamment à élargir notre portefeuille, en développant notre gamme de produits et services pour répondre aux besoins de nos clients.

Mobilité électrique

Nous promouvons activement le développement de la mobilité électrique dans le pays, tant en matière d’expansion du réseau que de services de recharge via notre application. Nous recherchons de nouveaux partenaires, entreprises et emplacements stratégiques pour atteindre nos objectifs. Nous innovons également dans les stations-service en y installant des bornes de recharge à haute puissance fast et ultra-fast. En mai 2025, nous avons inauguré l’aire de service Cœur de Sologne sur l’autoroute A71 en France, qui abrite notre plus grand hub de recharge. Composé de 15 points de recharge ultrarapide jusqu’à 300 kW, il est doté de panneaux solaires produisant 112 670 kWh/an.

Explorez nos principales installations sur la carte. Cliquez pour naviguer.

  • Photovoltaïque

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De nombreuses actions, un objectif commun : la transition énergétique

Chaque jour, nous mobilisons toute notre expertise pour atteindre cet objectif.

Personnes au travail