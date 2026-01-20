Notre engagement en France

Comment nous opérons



Dans ce pays, notre activité se concentre principalement sur la vente d’énergie, avec des produits et services conçus pour les besoins des particuliers et des entreprises, via des offres à l’écoute des évolutions du secteur, afin d’assurer la meilleure efficacité et qualité sur le marché.

Grâce aux services de Plenitude On The Road, nous intervenons également dans le domaine de la mobilité électrique et nous installons des points de recharge pour véhicules électriques. Via Plenitude Renewables France, nous produisons également de l’énergie à partir de sources renouvelables, contribuant ainsi à la transition énergétique dans le cadre de notre stratégie de réduction des émissions de CO₂.

En mars 2026, un accord a été signé avec Methagora, développeur de solutions pour le biométhane et fournisseur de gaz, qui nous permettra de nous approvisionner pendant 15 ans d’environ 50 GWh de biométhane par an, provenant de différentes zones agricoles, contribuant également au développement du secteur dans le pays.