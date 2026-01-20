Notre engagement en Italie

Comment nous opérons

En tant que Société à mission (Società Benefit), nous nous engageons à contribuer à la transition énergétique et à promouvoir la durabilité sur le territoire. Nous nous appuyons sur un modèle économique distinctif qui intègre la production d’énergie à partir de sources renouvelables, la vente d’énergie et de solutions énergétiques, ainsi qu’un vaste réseau de points de recharge pour véhicules électriques grâce aux solutions de Plenitude On The Road et aux services d’interopérabilité via l’application dédiée.

Nos chiffres en Italie

  • Plus de 1900 employés

  • Environ 8 millions de clients

    dans le secteur du retail

  • 1.1 GW

    de capacité installée provenant de sources renouvelables 

Données mises à jour en décembre 2025

Renouvelables

En Italie, nos activités se concentrent principalement sur le solaire, l’éolien et le stockage. Nous gérons des installations en propre ou en joint-venture afin de promouvoir la diversification technologique et géographique, et nous avons également plusieurs projets en développement.

Notre capacité photovoltaïque installée dépasse les 200 MW, répartis entre la Lombardie, l’Émilie-Romagne, le Latium, la Sicile, la Sardaigne, les Marches, la Calabre, les Abruzzes, la Vénétie, le Piémont et les Pouilles. Notre première installation a été réalisée en 2018 sur le site du Green Data Center de Ferrera Erbognone (Pavie), avec une capacité de 1 MW, afin de soutenir les besoins énergétiques de l’infrastructure. 

Nous avons ensuite mis en service des installations de plus grande taille, comme celles situées dans des zones industrielles désaffectées en Sardaigne : 23 MW à Assemini (Cagliari) et 31 MW à Porto Torres (Sassari), achevées respectivement en 2018 et fin 2019. En 2020, nous avons ajouté le parc photovoltaïque de 18 MW à Volpiano (Turin), situé dans un dépôt de carburants d’Eni. En 2023, nous avons également construit notre premier système de stockage d’énergie (SdA) à Assemini, avec une puissance installée de 15 MW et une capacité de stockage de 9 MWh, destiné à la régulation ultra-rapide de la fréquence du réseau.

Dans le secteur de l’éolien terrestre (onshore), notre première installation a été mise en service en 2021 à Laterza (Pouilles), composée de trois parcs éoliens totalisant 35,2 MW et une production annuelle d’environ 80 GWh. En juillet 2024, le parc éolien de 39 MW situé à Borgia (Calabre) est entré en service, avec 9 éoliennes de dernière génération. Parmi les autres projets majeurs figure également l’installation éolienne de Melfi (Potenza) de 60 MW. Actuellement, nos projets totalisent plus de 700 MW de capacité installée, répartis sur environ 40 parcs situés en Sicile, en Calabre, dans les Abruzzes, en Basilicate et dans les Pouilles.

Concernant l’éolien offshore, nous développons plusieurs projets en mer Méditerranée en collaboration avec GreenIT, une joint-venture avec Copenhagen Infrastructure Partners (CIP), Nicetechnology S.r.l. et 7 Seas Wind Power S.r.l. Nous développons également des projets d’agrivoltaïsme, notamment l’installation de Montalto di Castro (Latium), récemment achevée avec une capacité d’environ 37 MW.

Explorez nos principales installations sur la carte. Cliquez pour naviguer.

  • Photovoltaïque

  • Éolien

  • Stockage

Retail

Nous engageons chaque jour à être le meilleur allié des citoyens face au défi de la conscience énergétique, avec pour objectif la création de valeur partagée. Nous sommes présents sur le marché italien en tant que fournisseur d’électricité et de gaz, tout en proposant des solutions pour optimiser la consommation énergétique et produire sa propre énergie, notamment grâce au photovoltaïque. Notre large gamme de produits et services s’adresse aux particuliers, aux entreprises et à l’ensemble de la collectivité.Nous soutenons également le développement des Communautés Énergétiques Renouvelables, un modèle collaboratif de production et de partage local d’énergie. Enfin, nous collaborons avec des entreprises partageant notre vision à travers des partenariats stratégiques et des initiatives commerciales.

E-mobilité

Nous connaissons une forte croissance dans le domaine de la mobilité électrique grâce à notre présence étendue sur le territoire et à notre offre de services intégrée. Nous proposons des solutions de recharge aussi bien à domicile (avec des wallbox résidentielles) que sur la voie publique. Grâce aux services de recharge On The Road et à l’application dédiée, nous garantissons à nos clients l’accès à notre réseau, ainsi qu’à celui de nos partenaires via l’interopérabilité. Nous cherchons également à nouer des partenariats avec des entreprises du secteur pour offrir une expérience de conduite électrique plus complète et satisfaisante.

Découvrez nos partenariats à forte valeur ajoutée

Chaque jour, nous œuvrons pour avoir un impact positif sur l’environnement et la société, en promouvant une utilisation plus consciente de l’énergie dans les domaines du sport, de la musique et de la culture. C’est pourquoi nous collaborons tout au long de l’année avec des organisations qui partagent nos valeurs.

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