Notre engagement en Italie

Nous avons ensuite mis en service des installations de plus grande taille, comme celles situées dans des zones industrielles désaffectées en Sardaigne : 23 MW à Assemini (Cagliari) et 31 MW à Porto Torres (Sassari), achevées respectivement en 2018 et fin 2019. En 2020, nous avons ajouté le parc photovoltaïque de 18 MW à Volpiano (Turin), situé dans un dépôt de carburants d’Eni. En 2023, nous avons également construit notre premier système de stockage d’énergie (SdA) à Assemini, avec une puissance installée de 15 MW et une capacité de stockage de 9 MWh, destiné à la régulation ultra-rapide de la fréquence du réseau.

Dans le secteur de l’éolien terrestre (onshore), notre première installation a été mise en service en 2021 à Laterza (Pouilles), composée de trois parcs éoliens totalisant 35,2 MW et une production annuelle d’environ 80 GWh. En juillet 2024, le parc éolien de 39 MW situé à Borgia (Calabre) est entré en service, avec 9 éoliennes de dernière génération. Parmi les autres projets majeurs figure également l’installation éolienne de Melfi (Potenza) de 60 MW. Actuellement, nos projets totalisent plus de 700 MW de capacité installée, répartis sur environ 40 parcs situés en Sicile, en Calabre, dans les Abruzzes, en Basilicate et dans les Pouilles.

Concernant l’éolien offshore, nous développons plusieurs projets en mer Méditerranée en collaboration avec GreenIT, une joint-venture avec Copenhagen Infrastructure Partners (CIP), Nicetechnology S.r.l. et 7 Seas Wind Power S.r.l. Nous développons également des projets d’agrivoltaïsme, notamment l’installation de Montalto di Castro (Latium), récemment achevée avec une capacité d’environ 37 MW.