Notre engagement au Kazakhstan

Énergies renouvelables

Dans ce pays, nous disposons d’une capacité installée environ 0,2 GW issue de sources renouvelables. Conformément à notre stratégie visant à réduire les émissions de CO₂, nous avons construit en 2020 et 2022 deux parcs éoliens, Badamsha 1 et 2. Chacun a une capacité de 48 MW, pour un total de 96 MW. A eux deux, ils peuvent fournir une production annuelle d’électricité d’environ 395 GWh.

Un autre investissement important dans les énergies renouvelables a été achevé en 2023 avec la première centrale photovoltaïque de Plenitude Arm Wind (50 MW) dans le pays, située à Shaulder, avec une capacité de production d’environ 90 GWh d’énergie par an. Cette installation, développée sur 100 hectares avec plus de 93 000 panneaux solaires, est reliée au réseau local par une nouvelle ligne de transmission électrique aérienne de 7,5 km.

Dans la région de Mangystau, à Zhanaozen, une centrale photovoltaïque de 50 MW a été mise en service en septembre 2025, avec plus de 80 000 panneaux installés sur une superficie d’environ 80 hectares. L’initiative s’inscrit dans un projet plus large et innovant développé par Eni et KazMunayGas pour la réalisation d’une centrale électrique hybride de 247 MW, capable d’intégrer l’énergie solaire, éolienne et au gaz. Le démarrage du parc solaire, dont Plenitude détient 51 % de la propriété, soit 25,5 MW, tandis que KazMunayGas détient la part restante, témoigne de la synergie entre compétences internationales et engagement local, offrant une contribution concrète à la transition énergétique et au développement économique.