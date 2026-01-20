Notre engagement au Royaume-Uni

Énergies renouvelables

Au RoyaumeUni, nous disposons d’une capacité totale installée issue de sources renouvelables environ 0,2 GW. Notre objectif est de poursuivre notre croissance : nous sommes actifs dans la production d’électricité via l’éolien offshore via Vårgrønn, une joint-venture entre Plenitude (65 %) et le fonds norvégien HitecVision (35 %). L’un de nos principaux projets est Dogger Bank, le plus grand parc éolien offshore au monde, développé en collaboration avec Equinor et SSE Renewables. Avec une capacité totale de 3,6 GW, le parc prévoit l’installation de 277 turbines de dernière génération de 13 MW chacune, situées à plus de 130 km des côtes nordorientales du pays.

Toujours via Vårgrønn, en partenariat avec Flotation Energy, nous avons signé un accord d’exclusivité avec Crown Estate Scotland pour le développement des parcs éoliens flottants offshore GreenVolt et Cenos. Ces deux projets, d’une capacité totale de 1,9 GW, sont destinés à fournir de l’électricité renouvelable au réseau national et contribueront également à la décarbonation des plateformes pétrolières et gazières en mer du Nord. Le projet GreenVolt est également le seul parc éolien flottant offshore à avoir remporté un contrat CfD lors du dernier appel d’offres du gouvernement britannique.