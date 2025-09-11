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Comunicados de imprensa

  • FINANZA, STRATEGIA, REPORT

    Plenitude completes Ares’ share capital entry

  • Symbol of a solar panel ENERGIE RINNOVABILI

    Plenitude announces the commissioning of a 50 MW Solar Power Plant

  • FINANZA, STRATEGIA, REPORT

    GreenIT signs €370 million financing agreement to support its industrial plan

Arquivo

As nossas notícias

Arquivo

As nossas campanhas

  • A mudança ganha forma

    2024/2025
    Damos forma à energia da mudança com as nossas soluções energéticas, energia de fontes renováveis e a rede para a mobilidade elétrica.

  • Protagonistas da Mudança

    2023/2024
    Graças às nossas soluções, as pessoas tornam-se protagonistas da mudança sem sequer perceberem.

  • Uma nova temporada

    2022
    A da consciência energética e das escolhas sustentáveis. A primeira campanha institucional com a nova marca.

  • Eni gas e luz torna-se Plenitude

    2021/2022
    Uma campanha para contar a nova marca que representa a plenitude de uma visão global da nossa energia.

Contatos

  • Assessoria de Imprensa Plenitude - Milão

    ufficio.stampa@eniplenitude.com