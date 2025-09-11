Kit de mídia
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2024/2025
Damos forma à energia da mudança com as nossas soluções energéticas, energia de fontes renováveis e a rede para a mobilidade elétrica.
2023/2024
Graças às nossas soluções, as pessoas tornam-se protagonistas da mudança sem sequer perceberem.
2022
A da consciência energética e das escolhas sustentáveis. A primeira campanha institucional com a nova marca.
2021/2022
Uma campanha para contar a nova marca que representa a plenitude de uma visão global da nossa energia.