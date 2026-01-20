Les événements en Italie

En 2025, Plenitude s’est associée à Red Bull à l’occasion de trois rendez-vous mêlant sport, musique et spectacle. Les 28 et 29 juin, Polignano a Mare, dans la province de Bari, a accueilli l’étape italienne du prestigieux championnat de plongeon de haut vol, qui en était à sa douzième édition. Dans ce cadre exceptionnel, Plenitude était présente avec un véhicule nautique électrique dédié aux spectacles aquatiques. Le partenariat s’est poursuivi le 24 août avec le Red Bull Cerro Abajo, organisé pour la deuxième fois en Italie, qui a fait vibrer les ruelles de Gênes au rythme d’une course de descente urbaine riche en adrénaline, réservée aux riders les plus audacieux. Pour clôturer ces trois rendez-vous, le samedi 4 octobre, le Red Bull 64 Bars Live est revenu pour sa quatrième édition dans le quartier de Corviale, à Rome, réunissant sur scène quelques-uns des artistes les plus influents de la scène rap. Dans le cadre du partenariat, une installation photovoltaïque de 2,58 kWc, équipée d’un système de stockage de 5 kWh, a été mise à la disposition de l’événement afin d’alimenter en partie le bar situé à l’intérieur du site.