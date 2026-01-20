Plenitude a été partenaire de plusieurs événements Red Bull en Italie, en Espagne et en France. Une collaboration entre musique et sport, proposant des expériences capables de fédérer différents publics.
En 2025, Plenitude s’est associée à Red Bull à l’occasion de trois rendez-vous mêlant sport, musique et spectacle. Les 28 et 29 juin, Polignano a Mare, dans la province de Bari, a accueilli l’étape italienne du prestigieux championnat de plongeon de haut vol, qui en était à sa douzième édition. Dans ce cadre exceptionnel, Plenitude était présente avec un véhicule nautique électrique dédié aux spectacles aquatiques. Le partenariat s’est poursuivi le 24 août avec le Red Bull Cerro Abajo, organisé pour la deuxième fois en Italie, qui a fait vibrer les ruelles de Gênes au rythme d’une course de descente urbaine riche en adrénaline, réservée aux riders les plus audacieux. Pour clôturer ces trois rendez-vous, le samedi 4 octobre, le Red Bull 64 Bars Live est revenu pour sa quatrième édition dans le quartier de Corviale, à Rome, réunissant sur scène quelques-uns des artistes les plus influents de la scène rap. Dans le cadre du partenariat, une installation photovoltaïque de 2,58 kWc, équipée d’un système de stockage de 5 kWh, a été mise à la disposition de l’événement afin d’alimenter en partie le bar situé à l’intérieur du site.
En juin 2025, l’énergie de Plenitude est arrivée au King of the Air à Tarifa, dans la province de Cadix, à l’occasion de l’une des étapes qualificatives de la compétition internationale. Des panneaux photovoltaïques et des batteries de stockage ont été installés pour soutenir l’événement.
Le sport et l’adrénaline ont été au cœur de deux rendez-vous consacrés aux sports extrêmes, dont Plenitude était partenaire. Le 28 septembre 2025, le Circuit de Charade a accueilli le Red Bull Cycling Survivor, au cours duquel 300 cyclistes amateurs se sont affrontés lors de quatre tours à élimination comportant différentes épreuves. Les 15 et 16 novembre, ce fut au tour du Red Bull Ocean Rescue, une compétition multisport associant course à pied, natation, kayak et sauvetage en mer. Lors de ces deux événements, des stations de recharge solaire ont été mises à la disposition des participants pour leurs appareils personnels.