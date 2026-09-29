L’énergie éolienne : les projets de Plenitude, la technologie et son histoire

Parcs éoliens terrestres et en mer : comment le vente devient une source d’électricité.

L’électricité produite par les parcs éoliens terrestres et en mer fait partie des différentes sources d’énergie qui composent le mix électrique. Chez Plenitude, nous œuvrons à transformer la force du vent en énergie renouvelable, en investissant dans le développement et la gestion d’installations technologiquement avancées, en Italie et dans le monde.

L’engagement de Plenitude dans l’éolien

Le parcours de Plenitude pour transformer la force du vent en énergie s’appuie sur des parcs éoliens opérationnels en Italie, au Kazakhstan, en Allemagne, au Royaume-Uni, en France et en Espagne. Ce réseau mondial se développe constamment selon deux axes stratégiques : la consolidation des installations terrestres et le développement d’importants projets offshore en Méditerranée et en mer du Nord.

Concernant l’éolien terrestre en Italie, Plenitude compte environ 40 parcs concentrés dans les Pouilles, la Basilicate, la Calabre, les Abruzzes et la Sicile, parmi lesquels les installations de Borgia en Calabre et de Banzi dans les Pouilles. Sa présence européenne s’étend à l’Espagne, avec notamment les parcs d’El Monte et de Numancia. En France, un accord avec Neoen a permis l’acquisition de 14 installations réparties dans sept régions différentes. L’activité de Plenitude s’étend également à la région d’Aktobe, au Kazakhstan, avec les parcs de Badamsha 1 et 2.

Parallèlement, Plenitude est à l’avant-garde du secteur de l’éolien offshore. À travers Vårgrønn, la joint-venture avec HitecVision, elle participe activement à des initiatives internationales telles que le parc Baltic 2 en mer Baltique allemande et l’ambitieux projet Dogger Bank au Royaume-Uni qui, avec ses 3,6 GW de capacité, représente le plus grand parc éolien offshore au monde.

L’éolien flottant représente une étape décisive pour le secteur, avec les parcs GreenVolt et Cenos actuellement en cours de réalisation dans les eaux écossaises. Cette évolution concerne également les eaux italiennes, où Plenitude participe au développement de certains des projets flottants les plus avancés du bassin méditerranéen, à la fois directement et par l’intermédiaire de Divento, un consortium stratégique auquel participent GreenIT, Copenhagen Infrastructure Partners, 7 Seas Wind Power et NiceTechnology.

Parc éolien de Dogger Bank

Qu’est-ce que l’énergie éolienne et comment fonctionne-t-elle ?

Pour expliquer l’énergie éolienne, commençons lorsque le vent rencontre les pales de l’éolienne, conçues avec une forme aérodynamique similaire à celle des ailes d’un avion. En s’écoulant sur les pales, le vent crée une différence de pression entre leur partie supérieure et leur partie inférieure, générant une force de portance qui pousse les pales à tourner autour de l’arbre principal. Ce mouvement de rotation est transmis à l’intérieur de la nacelle, où un multiplicateur de vitesse accélère la rotation de l’arbre principal jusqu’à 1 500–1 800 tours par minute. L’arbre principal fonctionne à faible vitesse de rotation et est ensuite relié à un multiplicateur de couple/vitesse qui transmet la force cinétique à un générateur électrique qui, en exploitant le principe de l’induction électromagnétique, convertit l’énergie mécanique de rotation en énergie électrique sous forme de courant alternatif (AC) à la fréquence du réseau. Après avoir été élevée en tension par un transformateur, elle est acheminée vers un poste électrique qui augmente à son tour la tension afin de l’aligner sur celle du réseau électrique public, puis de l’injecter dans le réseau.

Les principaux composants d’une éolienne

  • Pales

    Elles sont généralement au nombre de trois et sont conçues pour capter la quantité maximale d’énergie du vent. Elles peuvent atteindre des longueurs impressionnantes, jusqu’à 80 mètres ou plus, et sont fabriquées à partir de matériaux légers mais résistants, tels que la fibre de verre.

  • Rotor

    Il se compose des pales et de l’arbre principal. Son mouvement exploite la portance aérodynamique : la forme asymétrique des pales permet au vent de créer une différence de pression, générant la force de portance nécessaire à la rotation de l’ensemble du système.

  • Nacelle

    Située au sommet de la tour, elle abrite le cœur technologique de l’éolienne. Elle contient le multiplicateur de vitesse, qui augmente la vitesse de l’arbre principal, le générateur, qui convertit l’énergie mécanique en énergie électrique, ainsi que les systèmes de contrôle permettant de surveiller l’efficacité et la sécurité.

  • Tour

    En acier ou en béton armé, elle soutient la nacelle et les pales à une hauteur optimale pour capter le vent. Sa hauteur peut généralement varier de 80 à 140 mètres, selon la puissance de l’éolienne et les caractéristiques du site.

Terrestre et offshore : où captons-nous le vent ?

Bien qu’elles soient installées à une distance considérable les unes des autres, les éoliennes sont souvent regroupées pour former des parcs éoliens. Ceux-ci peuvent être terrestres (onshore) ou en mer (offshore).

  • Onshore: le parc éolien est situé sur la terre ferme, souvent dans des zones rurales ou vallonnées où le vent souffle avec davantage d’intensité. La proximité du réseau réduit les pertes d’énergie lors du transport, tandis que la construction et la maintenance peuvent également favoriser l’économie locale.

  • Offshore: dans ce cas, les éoliennes sont installées en mer. Elles exploitent des vents plus forts et plus réguliers, ce qui permet d’obtenir une production d’énergie plus élevée et plus prévisible que sur terre. Elles peuvent être installées sur des fondations fixes (monopieu, fondation gravitaire) ou flottantes (floating), selon la profondeur de l’eau et les conditions du fond marin. Grâce à leur capacité de production supérieure, les installations offshore offrent un important potentiel de développement pour l’énergie éolienne.

Les avantages et les défis de l’énergie éolienne

Comme les autres sources d’énergie renouvelable, l’énergie éolienne offre un certain nombre d’avantages significatifs. Voici les principaux.

  • Diffusion et disponibilité

    L’énergie éolienne provient d’une source renouvelable largement disponible dans la nature, qui peut également être exploitée dans des zones qui ne seraient autrement pas productives. Bien qu’elle ne soit pas programmable, elle bénéficie de modèles de prévision précis et éprouvés.

  • Développement vertical

    En s’élevant en hauteur, les éoliennes facilitent l’utilisation des terrains environnants, où les activités productives habituelles, comme l’agriculture, peuvent se poursuivre.

  • Taux d’efficacité élevé

    Selon la loi de Betz, 59,3 % de l’énergie cinétique du vent peut être transformée en énergie électrique. Bien qu’il s’agisse d’une limite théorique maximale, appelée à diminuer dans les conditions réelles, elle reste néanmoins très intéressante.

L’utilisation de l’énergie éolienne comporte également des défis technologiques que le secteur s’efforce de relever et de surmonter grâce à des solutions toujours plus avancées. La principale problématique est liée à l’intermittence : la production d’énergie dépend en effet de la variabilité naturelle du vent, qui peut changer en intensité et en direction. Aujourd’hui, cette caractéristique est gérée et équilibrée efficacement grâce au développement de systèmes de stockage de l’énergie et à l’intégration avec d’autres sources renouvelables, telles que le solaire.

Target raggiunti e prospettive future

L’histoire de l’énergie éolienne

L’idée d’exploiter la force du vent remonte à plusieurs millénaires. Les premiers moulins à vent sont apparus en Perse dès le VIIe siècle apr. J.-C., tandis qu’ils se sont largement répandus en Europe au Moyen Âge. Cependant, ce n’est qu’au XIXe siècle, avec l’avènement de l’électricité, que s’est développée l’idée de transformer l’énergie cinétique du vent en énergie électrique.

1887

Le professeur écossais James Blyth construit la première éolienne à voile de toile (ou « moulin à vent ») dans sa maison de vacances à Marykirk.

1941

Au Vermont, la turbine éolienne Smith-Putnam est construite, la première au monde capable de produire plus de 1 MW d’électricité.

1956

Johannes Juul réalise à Gedser, au Danemark, une éolienne tripale de 200 kW, qui deviendra un prototype de référence.

1980

Le premier parc éolien au monde est installé dans le New Hampshire. Il est composé de 20 éoliennes de 30 kW chacune.

1991

Le premier parc éolien offshore au monde est inauguré au Danemark.

2028

Date prévue pour l’achèvement de Dogger Bank Wind Farm, le plus grand parc éolien offshore au monde.

Les nouvelles frontières de l’éolien offshore et la consolidation des installations terrestres témoignent de la manière dont le potentiel de cette source d’énergie continue de se traduire en résultats concrets. L’intégration des technologies numériques et de nouveaux modèles de stockage de l’énergie contribue à gérer efficacement la variabilité du vent. Le développement de l’éolien peut contribuer à créer de la valeur à long terme, dans le cadre plus large de la transition énergétique.

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