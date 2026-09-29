L’engagement de Plenitude dans l’éolien

Le parcours de Plenitude pour transformer la force du vent en énergie s’appuie sur des parcs éoliens opérationnels en Italie, au Kazakhstan, en Allemagne, au Royaume-Uni, en France et en Espagne. Ce réseau mondial se développe constamment selon deux axes stratégiques : la consolidation des installations terrestres et le développement d’importants projets offshore en Méditerranée et en mer du Nord.

Concernant l’éolien terrestre en Italie, Plenitude compte environ 40 parcs concentrés dans les Pouilles, la Basilicate, la Calabre, les Abruzzes et la Sicile, parmi lesquels les installations de Borgia en Calabre et de Banzi dans les Pouilles. Sa présence européenne s’étend à l’Espagne, avec notamment les parcs d’El Monte et de Numancia. En France, un accord avec Neoen a permis l’acquisition de 14 installations réparties dans sept régions différentes. L’activité de Plenitude s’étend également à la région d’Aktobe, au Kazakhstan, avec les parcs de Badamsha 1 et 2.

Parallèlement, Plenitude est à l’avant-garde du secteur de l’éolien offshore. À travers Vårgrønn, la joint-venture avec HitecVision, elle participe activement à des initiatives internationales telles que le parc Baltic 2 en mer Baltique allemande et l’ambitieux projet Dogger Bank au Royaume-Uni qui, avec ses 3,6 GW de capacité, représente le plus grand parc éolien offshore au monde.

L’éolien flottant représente une étape décisive pour le secteur, avec les parcs GreenVolt et Cenos actuellement en cours de réalisation dans les eaux écossaises. Cette évolution concerne également les eaux italiennes, où Plenitude participe au développement de certains des projets flottants les plus avancés du bassin méditerranéen, à la fois directement et par l’intermédiaire de Divento, un consortium stratégique auquel participent GreenIT, Copenhagen Infrastructure Partners, 7 Seas Wind Power et NiceTechnology.