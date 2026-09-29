Le stockage : les projets de Plenitude, la technologie et son histoire

Stockage : comment ça fonctionne

Qu’il s’agisse d’une batterie domestique ou d’une grande installation à l’échelle industrielle, le principe à la base des systèmes de stockage lithium-ion est le même et est de nature électrochimique. Une batterie est composée de deux électrodes, une anode et une cathode, immergées dans un milieu conducteur appelé électrolyte.

Lors de la charge, les ions lithium migrent de la cathode vers l’anode, où ils sont stockés sous forme d’énergie chimique. Lors de la décharge, le processus s’inverse : les ions retournent vers la cathode à l’intérieur de la batterie, tandis que les électrons circulent dans le circuit externe, générant un courant électrique continu.

Cette technologie reste aujourd’hui dominante dans le secteur du stockage grâce à sa capacité à supporter un très grand nombre de cycles de charge et de décharge. Au cours de la dernière décennie, des solutions alternatives telles que les batteries à flux ont également été développées. Elles utilisent des électrolytes liquides pour stocker l’énergie et se caractérisent par une longue durée de vie et une bonne capacité de mise à l’échelle, notamment pour les applications à l’échelle industrielle.

Avant de pouvoir alimenter les charges domestiques ou être injecté dans le réseau, le courant continu stocké dans les batteries doit être converti en courant alternatif par un onduleur. Il s’agit d’une étape indispensable aussi bien dans les systèmes résidentiels que dans les installations de grande taille, où les onduleurs peuvent atteindre des puissances de l’ordre du mégawatt.