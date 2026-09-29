L’énergie solaire : les projets de Plenitude, la technologie et l’histoire

Des parcs photovoltaïques à l’autoconsommation : l’énergie du soleil avec Plenitude.

L’énergie solaire est l’une des sources d’énergie renouvelable utilisées pour produire de l’électricité. Transformer la lumière du soleil en énergie renouvelable est un parcours qui s’articule autour de deux axes fondamentaux, tous deux au cœur du modèle économique de Plenitude. D’une part, le développement et l’exploitation de parcs photovoltaïques à grande échelle, conçus pour produire et injecter de l’énergie renouvelable dans le réseau grâce à des projets capables également de valoriser les territoires et les zones industrielles désaffectées. D’autre part, le déploiement de solutions avancées d’autoconsommation, afin d’offrir aux ménages, copropriétés et entreprises les outils nécessaires pour produire eux-mêmes une partie de leur énergie.

L’engagement de Plenitude dans le photovoltaïque

Parcs solaires, parcs photovoltaïques, centrales solaires ou solar farms. Différents noms pour désigner la même réalité : des installations de grande taille (utility scale) qui produisent de l’électricité destinée à être injectée dans le réseau. Elles s’étendent sur de vastes superficies, souvent situées dans des zones rurales ou industrielles bénéficiant d’un fort ensoleillement. Les grands projets internationaux développés par Plenitude en sont de parfaits exemples : de l’installation de Renopool en Espagne, qui avec ses 330 MW de capacité représente le plus grand parc solaire jamais réalisé par la Société, à l’installation de 50 MW de Zhanaozen au Kazakhstan, intégrée à une centrale hybride combinant énergie solaire, éolienne et gaz.

Installations photovoltaïques

Un parc photovoltaïque est le fruit d’une conception minutieuse qui prend en compte non seulement le potentiel d’ensoleillement, mais également les caractéristiques du territoire et son intégration avec les activités locales. Il est composé de milliers de panneaux solaires reliés à des onduleurs centralisés de forte puissance. Les panneaux peuvent être fixes ou équipés de systèmes de suivi solaire (trackers), leur permettant de s’orienter en fonction de l’ensoleillement, comme c’est le cas sur le site espagnol de La Flota (Murcie), équipé de modules bifaciaux à suivi solaire. L’énergie produite est injectée dans le réseau électrique national via des postes de transformation qui élèvent la tension afin d’en faciliter la distribution.

Photovoltaïque : comment ça fonctionne

Mais comment cette transformation s’opère-t-elle d’un point de vue plus technique ? Qu’il soit installé dans une centrale solaire ou sur le toit d’une habitation, le photovoltaïque repose sur une technologie qui convertit l’énergie solaire en électricité grâce aux panneaux photovoltaïques. Ces panneaux sont constitués de cellules photovoltaïques qui, lorsqu’elles sont exposées à la lumière, déclenchent l’effet photovoltaïque en générant un courant continu. Celui-ci est ensuite transféré vers un onduleur, qui le convertit en courant alternatif pour être consommé, injecté dans le réseau ou stocké dans des batteries. Les flux d’énergie sont suivis par un compteur bidirectionnel et contrôlés par un système de supervision. Les panneaux eux-mêmes jouent un rôle essentiel dans ce processus, leurs performances variant selon les matériaux utilisés. La quasi-totalité des panneaux repose aujourd’hui sur le silicium, le silicium monocristallin de type N se distinguant par son excellent équilibre entre rendement et faible dégradation dans le temps. À l’avenir, la pérovskite apparaît comme une technologie prometteuse offrant des performances encore plus élevées. Les efforts de recherche se concentrent actuellement sur la garantie de sa stabilité afin de permettre son déploiement à grande échelle. Cette évolution technologique vise à améliorer les rendements énergétiques tout en favorisant une meilleure intégration des installations dans leur environnement.

Photovoltaïque et territoire

Agriculture et solaire

L’agrivoltaïsme est le terme utilisé pour décrire l’installation de parcs solaires sur des terrains agricoles de manière à permettre la coexistence des deux activités. Les panneaux sont installés en hauteur afin de limiter leur impact sur l’exploitation agricole ou peuvent être utilisés pour créer des zones d’ombre bénéfiques à certaines cultures. Ils peuvent également être équipés de capteurs permettant de surveiller l’état des sols et des cultures, optimisant ainsi l’irrigation et la fertilisation. À Villarino de los Aires, dans la province de Salamanque, Plenitude a construit une centrale photovoltaïque d’une capacité installée de 220 MW. Avec une superficie d’environ 286 hectares, elle figure parmi les plus importantes de la région de Castille-et-León.

Photovoltaïque et intégration territoriale

Un exemple intéressant de dialogue entre infrastructures énergétiques et patrimoine local nous vient d’Espagne, où le développement de nouvelles installations s’accompagne d’une attention particulière portée à la préservation du patrimoine historique. Lors de la construction du parc solaire de Caparacena (150 MW), les activités de surveillance préventive du chantier ont permis la découverte et la sécurisation d’une nécropole ibérique datant du VIe siècle avant J.-C., contenant d’anciennes urnes funéraires en céramique. La zone a été gérée en étroite collaboration avec les autorités compétentes afin de préserver les vestiges mis au jour, selon une approche déjà appliquée avec succès au projet Renopool. Dans ce cadre, Plenitude a catalogué et conservé les découvertes archéologiques réalisées pendant les travaux afin de les mettre à disposition pour de futures activités de recherche.

Le photovoltaïque au service de la revalorisation des friches industrielles

Les parcs photovoltaïques peuvent également contribuer à la reconversion de sites industriels désaffectés, leur donnant une nouvelle valeur pour l’économie locale. Plenitude est notamment intervenue sur un site de 11 hectares à Ravenna Ponticelle (propriété d’Eni), où les travaux de mise en sécurité permanente prévus par le plan de dépollution ont inclus la réalisation d’une couverture étanche (capping).

Plus de 10 000 panneaux solaires y ont ensuite été installés pour une capacité totale de 6 MW. Les modules bifaciaux en silicium monocristallin utilisent également leur face arrière pour produire de l’énergie et sont montés sur des structures à suivi solaire. Ces structures ont été fixées au moyen de lestages reposant directement sur la couche d’étanchéité, s’intégrant ainsi au projet de réhabilitation du site.

Photovoltaïque et autoconsommation

À côté du photovoltaïque de grande taille destiné à injecter de l’électricité dans le réseau, se développe rapidement un autre modèle fondé sur l’autoconsommation énergétique. Il s’agit d’installations plus petites, utilisées pour couvrir une partie des besoins énergétiques des sites de production ou, plus fréquemment, des habitations. Ces installations sont principalement destinées à l’autoconsommation résidentielle : elles sont facilement visibles sur les toitures ou à proximité immédiate des bâtiments et sont dimensionnées en fonction des besoins énergétiques de l’utilisateur. Elles peuvent être associées à des systèmes intelligents de gestion de l’énergie qui optimisent les consommations en fonction de la production. L’intégration d’un système de stockage par batteries permet également de conserver l’énergie produite durant la journée et non consommée immédiatement, afin de l’utiliser le soir ou lorsque l’installation ne produit pas. Cette solution augmente encore la part d’énergie autoconsommée.

La communauté énergétique

Les communautés énergétiques représentent un modèle de production et de consommation d’énergie fondé sur la collaboration et le partage des ressources. D’un point de vue technique, elles peuvent être décrites comme un réseau virtuel reliant plusieurs unités de production et de consommation. Des acteurs publics comme privés peuvent y participer et en tirer des bénéfices. Les propriétaires d’une installation photovoltaïque peuvent non seulement produire l’énergie nécessaire à leur propre consommation, mais également partager leur surplus avec les autres membres de la communauté et recevoir en échange une incitation économique. La réglementation italienne regroupe aujourd’hui les différentes formes de production et de partage local de l’énergie renouvelable sous l’acronyme CACER (Configurations d’Autoconsommation pour le Partage de l’Énergie Renouvelable).

Comment fonctionne une communauté énergétique ?

Découvrez en détail les différents modèles CACER, les rôles des participants et les avantages pour les citoyens et les entreprises.

En savoir plus

L’avenir de l’énergie solaire

Depuis la découverte de l’effet photovoltaïque par Edmond Becquerel en 1839, l’histoire de l’énergie solaire a connu un développement constant et extrêmement rapide, transformant une avancée scientifique en l’un des piliers fondamentaux de la transition énergétique actuelle. L’électrification des usages constitue l’une des caractéristiques majeures de cette transition et nécessite un mix énergétique diversifié dans lequel le photovoltaïque occupe une place de plus en plus importante. Sa capacité à être déployé aussi bien à l’échelle industrielle que résidentielle en fait l’une des technologies les plus polyvalentes, dont l’adoption est favorisée par le rôle actif des consommateurs dans la production et la gestion de l’énergie. La numérisation croissante du secteur énergétique permet de surveiller et de contrôler directement la production et l’utilisation de l’électricité, favorisant ainsi l’efficacité énergétique et l’autoconsommation.

Dans ce contexte, l’intelligence artificielle ouvre de nouvelles perspectives grâce au développement de services et de technologies capables de rendre la consommation encore plus efficace, en optimisant la répartition des charges et la gestion de la demande. On peut citer, par exemple, les systèmes de stockage intelligents qui, grâce à des algorithmes prédictifs, apprennent des habitudes de consommation et des conditions météorologiques afin de stocker l’énergie au moment opportun et de la restituer lorsque la demande est la plus élevée. L’IA contribuera également à rendre les réseaux électriques toujours plus intelligents, performants et automatisés, facilitant l’intégration de différentes sources d’énergie ainsi que l’échange d’électricité entre prosommateurs, au sein de communautés énergétiques virtuelles de plus en plus vastes et complexes. L’avenir de l’énergie solaire se dessine ainsi comme un écosystème profondément interconnecté et numérisé, où la production, la distribution et la consommation seront toujours davantage intégrées et gérées de manière intelligente grâce à un vaste réseau de dispositifs et d’algorithmes en interaction permanente.

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