L’énergie solaire : les projets de Plenitude, la technologie et l’histoire

L’avenir de l’énergie solaire

Depuis la découverte de l’effet photovoltaïque par Edmond Becquerel en 1839, l’histoire de l’énergie solaire a connu un développement constant et extrêmement rapide, transformant une avancée scientifique en l’un des piliers fondamentaux de la transition énergétique actuelle. L’électrification des usages constitue l’une des caractéristiques majeures de cette transition et nécessite un mix énergétique diversifié dans lequel le photovoltaïque occupe une place de plus en plus importante. Sa capacité à être déployé aussi bien à l’échelle industrielle que résidentielle en fait l’une des technologies les plus polyvalentes, dont l’adoption est favorisée par le rôle actif des consommateurs dans la production et la gestion de l’énergie. La numérisation croissante du secteur énergétique permet de surveiller et de contrôler directement la production et l’utilisation de l’électricité, favorisant ainsi l’efficacité énergétique et l’autoconsommation.

Dans ce contexte, l’intelligence artificielle ouvre de nouvelles perspectives grâce au développement de services et de technologies capables de rendre la consommation encore plus efficace, en optimisant la répartition des charges et la gestion de la demande. On peut citer, par exemple, les systèmes de stockage intelligents qui, grâce à des algorithmes prédictifs, apprennent des habitudes de consommation et des conditions météorologiques afin de stocker l’énergie au moment opportun et de la restituer lorsque la demande est la plus élevée. L’IA contribuera également à rendre les réseaux électriques toujours plus intelligents, performants et automatisés, facilitant l’intégration de différentes sources d’énergie ainsi que l’échange d’électricité entre prosommateurs, au sein de communautés énergétiques virtuelles de plus en plus vastes et complexes. L’avenir de l’énergie solaire se dessine ainsi comme un écosystème profondément interconnecté et numérisé, où la production, la distribution et la consommation seront toujours davantage intégrées et gérées de manière intelligente grâce à un vaste réseau de dispositifs et d’algorithmes en interaction permanente.