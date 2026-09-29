L’énergie solaire : les projets de Plenitude, la technologie et l’histoire

Agriculture et solaire
L’agrivoltaïsme est le terme utilisé pour décrire l’installation de parcs solaires sur des terrains agricoles de manière à permettre la coexistence des deux activités. Les panneaux sont installés en hauteur afin de limiter leur impact sur l’exploitation agricole ou peuvent être utilisés pour créer des zones d’ombre bénéfiques à certaines cultures. Ils peuvent également être équipés de capteurs permettant de surveiller l’état des sols et des cultures, optimisant ainsi l’irrigation et la fertilisation. À Villarino de los Aires, dans la province de Salamanque, Plenitude a construit une centrale photovoltaïque d’une capacité installée de 220 MW. Avec une superficie d’environ 286 hectares, elle figure parmi les plus importantes de la région de Castille-et-León.