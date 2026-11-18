Valoriser les différences pour faire la différence.
Nous sommes convaincus que favoriser la diversité consiste à créer les conditions permettant à chaque personne d’exprimer pleinement son potentiel, contribuant ainsi à la croissance et au bien-être collectifs. La D&I n’est pas un objectif à atteindre, mais un parcours continu qui exige écoute, engagement et responsabilité partagée. C’est une démarche qui se construit jour après jour à travers des actions concrètes.
Pour soutenir cette démarche, nous avons intégré la promotion de la diversité et de l’inclusion parmi nos objectifs de bénéfice commun en tant que Société à Mission (Società Benefit), en adoptant des politiques structurées et en obtenant une certification importante qui atteste du caractère concret et solide de nos actions : la certification UNI/PdR 125:2022 pour l’égalité entre les femmes et les hommes, obtenue par Eni Plenitude S.p.A. Società Benefit afin de contribuer à la création d’un environnement de travail inclusif. Cette approche est renforcée par l’adoption de documents et politiques spécifiques d’Eni, notamment le Code éthique, qui définit les valeurs et les principes directeurs de l’organisation ; la Zero Tolerance Policy, qui garantit un environnement de travail exempt de violence et de harcèlement ; et la Policy ECG Diversity and Inclusion, qui favorise la diffusion de la culture D&I à travers des initiatives de formation et de communication.
Cette démarche témoigne de notre volonté de respecter des normes élevées en matière d’équité, d’inclusion et de respect des personnes, grâce à des systèmes de suivi et d’amélioration continue.
Promouvoir et valoriser les différences fait partie intégrante de notre identité : une richesse qui nourrit chaque jour de nouvelles idées et solutions, contribuant à rendre notre organisation davantage tournée vers le changement.
Tout cela se traduit par des actions concrètes et mesurables, cohérentes avec les valeurs de l’entreprise et reposant sur trois leviers principaux : l’écoute active des personnes pour comprendre leurs besoins et leurs attentes, la formation ciblée pour développer la sensibilisation et les compétences inclusives, et les événements de sensibilisation pour encourager les échanges et l’inclusion. Notre objectif est de générer un impact réel, en transformant les principes de la Diversity & Inclusion en comportements quotidiens, afin de contribuer à un environnement de travail toujours plus équitable.
La valorisation de la diversité et l’inclusion est un parcours que nous construisons chaque jour. Nous le faisons avancer grâce à des actions et initiatives ciblées, en renforçant progressivement une culture toujours plus consciente et tournée vers le changement.
Création de l’Allyship Community pour promouvoir une culture d’inclusion et de responsabilité partagée, en encourageant les comportements d’alliance active dans toute l’entreprise.
Obtention de la certification UNI/PdR 125:2022 pour l’égalité entre les femmes et les hommes, qui reconnaît l’engagement de l’entreprise en faveur de l’équité, de l’inclusion et de l’égalité des chances, grâce à des politiques visant à garantir un environnement de travail inclusif, exempt de discrimination et favorable à la valorisation de la diversité et au développement professionnel.
À l’occasion du 8 mars, Journée internationale des droits des femmes, nous avons renouvelé notre engagement contre les stéréotypes de genre avec l’initiative « Ballshit », en sensibilisant aux biais et en contribuant à les combattre pour favoriser une culture plus inclusive et égalitaire.
Nous avons lancé l’initiative interne « En route vers une meilleure connaissance financière », un parcours d’éducation financière et de sensibilisation aux violences économiques, comprenant des événements, des témoignages et des webinaires dédiés à nos collaborateurs.
Formations dédiées aux cadres intermédiaires : quatre sessions consacrées à la gestion de la diversité culturelle, avec un focus particulier sur l’inclusion, la communication interculturelle et la valorisation des différences au sein des équipes.
Nous avons lancé l’initiative « Parole indelebili » contre les violences psychologiques, à l’occasion de la Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes.
Événement interne avec Noémie de Lattre, qui, à l’occasion du 8 mars, nous a invités à réfléchir aux stéréotypes de genre en utilisant l’humour comme outil pour développer une plus grande sensibilisation.
Découvrez les projets et les actions qui transforment notre engagement en faveur de la Diversity & Inclusion en une valeur partagée, en promouvant le respect des différences et en contribuant chaque jour à créer un environnement de travail toujours plus inclusif.