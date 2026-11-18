Nous sommes convaincus que favoriser la diversité consiste à créer les conditions permettant à chaque personne d’exprimer pleinement son potentiel, contribuant ainsi à la croissance et au bien-être collectifs. La D&I n’est pas un objectif à atteindre, mais un parcours continu qui exige écoute, engagement et responsabilité partagée. C’est une démarche qui se construit jour après jour à travers des actions concrètes.

Pour soutenir cette démarche, nous avons intégré la promotion de la diversité et de l’inclusion parmi nos objectifs de bénéfice commun en tant que Société à Mission (Società Benefit), en adoptant des politiques structurées et en obtenant une certification importante qui atteste du caractère concret et solide de nos actions : la certification UNI/PdR 125:2022 pour l’égalité entre les femmes et les hommes, obtenue par Eni Plenitude S.p.A. Società Benefit afin de contribuer à la création d’un environnement de travail inclusif. Cette approche est renforcée par l’adoption de documents et politiques spécifiques d’Eni, notamment le Code éthique, qui définit les valeurs et les principes directeurs de l’organisation ; la Zero Tolerance Policy, qui garantit un environnement de travail exempt de violence et de harcèlement ; et la Policy ECG Diversity and Inclusion, qui favorise la diffusion de la culture D&I à travers des initiatives de formation et de communication.

Cette démarche témoigne de notre volonté de respecter des normes élevées en matière d’équité, d’inclusion et de respect des personnes, grâce à des systèmes de suivi et d’amélioration continue.