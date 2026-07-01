À partir du 1er juillet 2026, Paris La Défense Arena prend le nom de « Plenitude Arena », marquant un partenariat stratégique de long terme qui nous unit à la plus grande salle indoor d’Europe.

Située à La Défense, le principal quartier d’affaires en Europe, la Plenitude Arena renforce notre présence en France, un marché clé pour le développement de nos activités, tant dans les énergies renouvelables que dans les services énergétiques.

Avec l’Arena, nous partageons un engagement commun en faveur de l’excellence et de l’innovation, avec pour objectif d’améliorer l’expérience des spectateurs et l’efficacité énergétique de l’infrastructure.

Au-delà du nouveau nom et de la visibilité, ce partenariat s’accompagne d’initiatives concrètes. Nous fournirons à l’Arena de l’électricité certifiée par des Garanties d’Origine françaises, comme étant produite et injectée dans le réseau à partir de sources renouvelables, et un hub de recharge pour véhicules électriques sera installé dans le parking du bâtiment. En outre, nous mettrons à disposition notre expertise pour collaborer avec l’Arena à l’identification de solutions visant à améliorer encore les performances énergétiques de l’infrastructure.