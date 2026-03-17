Un parcours riche en opportunités

Le projet Borse del Cuore, promu par la Fondation Francesca Rava, s’adresse aux jeunes en situation de précarité, en favorisant leur intégration scolaire, sociale et professionnelle. Il offre également des outils concrets et un accompagnement structuré, en investissant dans la formation, l’orientation et le développement des compétences afin d’encourager l’insertion des jeunes dans le monde du travail.

Le soutien de Plenitude au projet a permis à 15 jeunes, identifiés par la Fondation Francesca Rava, de bénéficier, entre septembre 2023 et septembre 2024, d’expériences formatives uniques et de renforcer leur parcours de croissance personnelle et professionnelle.