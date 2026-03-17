Borse del Cuore: de nouveaux horizons placés sous le signe de l’inclusion
Un parcours riche en opportunités
Le projet Borse del Cuore, promu par la Fondation Francesca Rava, s’adresse aux jeunes en situation de précarité, en favorisant leur intégration scolaire, sociale et professionnelle. Il offre également des outils concrets et un accompagnement structuré, en investissant dans la formation, l’orientation et le développement des compétences afin d’encourager l’insertion des jeunes dans le monde du travail.
Le soutien de Plenitude au projet a permis à 15 jeunes, identifiés par la Fondation Francesca Rava, de bénéficier, entre septembre 2023 et septembre 2024, d’expériences formatives uniques et de renforcer leur parcours de croissance personnelle et professionnelle.
Le projet en détail
Le projet Borse del Cuore vise à aider les jeunes filles et garçons à développer leurs compétences personnelles et professionnelles, en encourageant leur autonomie et leur inclusion dans le monde du travail. Chaque activité a été conçue pour répondre aux besoins spécifiques de chaque participant, à travers, par exemple, l’orientation et le conseil, la formation spécifique pour la rédaction du CV, les ateliers expérientiels, les activités culturelles et les cours BLS (Basic Life Support).
Voici quelques histoires significatives des résultats atteints grâce au projet :
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Le parcours de Ralph
Ralph a pu suivre des cours de soutien et d’italien, décidant de ne pas abandonner l’école. Il a ainsi rattrapé toutes les matières, a été promu et a accédé à la dernière année du lycée.
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Le parcours de Lorenzo
Lorenzo a décidé de reprendre ses études grâce à l’aide des tuteurs dédiés de Borse del Cuore.
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Le parcours de Michael
Michael, sorti de l’institut pour mineurs Cesare Beccaria, a repris ses études avec le soutien de tuteurs spécialisés, récupérant ainsi les années scolaires perdues.
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Le parcours d’Aurora
Aurora a suivi un cours de spécialisation dans le cadre de sa formation d’esthéticienne, dont les frais ont été pris en charge par le projet.
Vers de nouveaux objectifs
Le projet a obtenu des résultats significatifs et s’est donc révélé efficace pour soutenir les jeunes dans leur parcours de croissance, de la réussite au baccalauréat à l’obtention de diplômes technico-professionnels. Parmi les 15 bénéficiaires, un étudiant a également obtenu une bourse d’études pour accéder à l’université.
L’initiative a également contribué à l’amélioration de l’autonomie personnelle et au développement des compétences nécessaires dans le monde du travail, permettant ainsi aux participants d’acquérir davantage d’estime de soi et de conscience de leurs capacités, grâce aux expériences vécues au cours du parcours.