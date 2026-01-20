Ensemble pour régénérer l’avenir

Avec une approche inclusive, le projet soutenu par Plenitude, et actif de novembre 2023 au 31 octobre 2024, a impliqué des jeunes de 10 à 17 ans résidant dans les quartiers les plus périphériques et fragiles de Milan et de sa banlieue. Le projet est né avec l’objectif de répondre aux besoins éducatifs et sociaux des familles en situation de vulnérabilité, en garantissant un soutien scolaire et en promouvant des activités visant à améliorer le bien-être psychophysique des plus jeunes. Concrètement, Énergies régénératives a accompagné les élèves vers la réussite scolaire, en leur offrant des espaces de socialisation et de développement personnel. Pour atteindre ces objectifs, les activités se sont principalement concentrées sur trois domaines: