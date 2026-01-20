Énergies régénératives : aux côtés de Farsi Prossimo Onlus pour le soutien des plus jeunes
Ensemble pour régénérer l’avenir
Avec une approche inclusive, le projet soutenu par Plenitude, et actif de novembre 2023 au 31 octobre 2024, a impliqué des jeunes de 10 à 17 ans résidant dans les quartiers les plus périphériques et fragiles de Milan et de sa banlieue. Le projet est né avec l’objectif de répondre aux besoins éducatifs et sociaux des familles en situation de vulnérabilité, en garantissant un soutien scolaire et en promouvant des activités visant à améliorer le bien-être psychophysique des plus jeunes. Concrètement, Énergies régénératives a accompagné les élèves vers la réussite scolaire, en leur offrant des espaces de socialisation et de développement personnel. Pour atteindre ces objectifs, les activités se sont principalement concentrées sur trois domaines:
Le projet en détail
Ces dernières années, notamment en raison de la pandémie, les difficultés éducatives et sociales auxquelles de nombreux jeunes sont confrontés se sont accentuées. Dans ce contexte, l’initiative est née pour répondre à ces nouveaux besoins, avec pour objectif de créer un environnement de soutien et de croissance pour les jeunes. En particulier:
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Soutien scolaire et prévention du décrochage
Targeted support to help students improve their study methods. The assistance was designed to be inclusive, also addressing the needs of students with special educational needs (SEN) or specific learning disabilities (SLD).
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Promotion de la socialisation et du bien-être
Activités et rencontres visant à favoriser la socialisation entre jeunes et à les aider à développer des compétences émotionnelles et relationnelles grâce à l’échange et au partage, en créant des moments de croissance et d’enrichissement mutuel.
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Implication active des jeunes
Une approche visant à rendre les jeunes acteurs des activités proposées afin qu’ils se sentent plus motivés, autonomes et responsables de leur parcours de croissance.y.
Les résultats obtenus
Le projet a impliqué au total environ 500 jeunes, en leur proposant diverses activités éducatives et récréatives pour répondre à des besoins variés.
Parmi eux :
environ 165 jeunes ont participé aux initiatives de soutien scolaire,
environ 25 jeunes avec BEP ou TSA ont été impliqués dans des activités spécifiques d’accompagnement à la méthode d’étude,
environ 160 jeunes ont pris part à des ateliers ludiques et créatifs,
environ 150 jeunes ont eu l’opportunité de participer à des activités de loisirs, telles que des sorties et excursions, pour découvrir de nouveaux lieux et vivre des expériences de socialisation avec leurs pairs.
Grâce au soutien de Plenitude et au projet Énergies régénératives, 15 jeunes de Cernusco sul Naviglio ont pu donner vie à leurs créations artistiques, tant sur le fond que sur la forme.
Ce travail a abouti à la publication du livre « Un voleur dans un tableau », qui rassemble et illustre leurs œuvres avec une expression graphique originale.