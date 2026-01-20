Exducere Plenitude : au-delà de la pauvreté éducative, pour grandir ensemble
Un projet qui donne vie à de nouvelles opportunités
En synergie avec la Fondation L’Albero della Vita E.T.S., nous avons soutenu un projet de lutte contre la pauvreté éducative en intervenant dans les périphéries de 6 villes italiennes (Milan, Gênes, Pérouse, Naples, Catanzaro et Palerme). Le projet, actif de décembre 2023 à juillet 2024, a soutenu 1 790 mineurs âgés de 6 à 15 ans vivant dans des contextes de grande précarité économique et sociale avec leurs familles. Il fournit aux jeunes des outils concrets pour grandir et relever les défis de demain, en protégeant leur bien-être physique et psycho-émotionnel.
Exducere Plenitude n’est pas né uniquement comme un projet éducatif, mais comme un engagement à construire un environnement inclusif et stimulant, où chaque enfant peut se sentir accueilli et valorisé. Ainsi, il a été possible d’offrir aux jeunes de nouvelles opportunités d’apprentissage à travers le développement de compétences scientifiques, numériques et sociales.
Grâce à des programmes innovants et des ateliers expérientiels, l’initiative a également permis aux jeunes de bénéficier d’un soutien scolaire et d’espaces de socialisation nécessaires pour découvrir leur rôle au sein de la communauté, grâce à une approche personnalisée pour chaque territoire. L’intervention éducative a offert un soutien intégré aux familles, qui s’est articulé en:
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Soutien matériel: distribution de biens de première nécessité.
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Accompagnement socio-pédagogique: projet éducatif personnalisé avec des éducateurs professionnels.
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Création d’un réseau de proximité: promotion d’une communauté de soutien mutuel.
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Orientation à la formation et au travail: développement des compétences pour la recherche et le maintien de l’emploi.
Les principales zones d’intervention
Grâce à l’implication de professionnels spécialisés qui ont dirigé les différentes activités du projet, il a été possible d’assurer un impact éducatif ciblé dans ces trois grandes zones:
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Soutien à l’étude et à la socialisation: pour chaque enfant impliqué, une méthode d’étude personnalisée a été élaborée afin d’atteindre les objectifs scolaires, fixés avec les enseignants et intégrés dans un plan éducatif de rattrapage.
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Développement des compétences STEM et éducation numérique: parcours innovants, guidés par des experts, visant à rapprocher les participants des disciplines scientifiques (sciences, technologie, ingénierie et mathématiques) et de l’usage conscient des technologies, en leur fournissant des outils pratiques pour affronter le monde numérique.
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Promotion de la culture et du territoire: visites culturelles, événements collectifs et actions concrètes visant à stimuler le sens civique, promouvoir le respect et le soin du territoire et rendre les participants plus responsables et conscients.
Notre engagement concret sur le territoire
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Milan
Dans le quartier de Baggio, l’équipe a organisé des ateliers hebdomadaires pour soutenir les élèves dans leurs études et améliorer leur autonomie et leur motivation, complétés par des parcours d’éducation STEM et numérique animés par des experts.
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Gênes
Dans le quartier périphérique de Sampierdarena, en collaboration avec le centre social "Il Ce.Sto" et les écoles locales, ce projet a permis d’organiser des activités pour impliquer et soutenir les jeunes dans leur parcours éducatif et social.
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Pérouse
À Ponte Felcino, le projet a soutenu une communauté multiethnique avec un grand nombre de familles étrangères. C’est pourquoi, en plus des ateliers prévus, des ateliers de renforcement linguistique et social ont été mis en place, en collaboration avec les écoles locales, pour soutenir l’apprentissage de l’italien.
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Naples
Dans le quartier de Ponticelli, l’équipe a organisé des ateliers pédagogiques et STEM afin d’accroître l’inclusion et d’offrir des alternatives positives aux jeunes.
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Catanzaro
Dans le quartier Aranceto de Catanzaro, le projet a activé des ateliers dans les écoles et les centres du quartier afin de renforcer l’inclusion et d’offrir une formation.
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Palerme
Dans les quartiers historiques de Ballarò et ZEN, l’équipe a initié des collaborations avec les écoles locales pour organiser des ateliers STEM et d’éducation numérique, dans le but de fournir aux jeunes et aux familles des compétences utiles et des stimulations culturelles.