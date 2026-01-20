Un projet qui donne vie à de nouvelles opportunités

En synergie avec la Fondation L’Albero della Vita E.T.S., nous avons soutenu un projet de lutte contre la pauvreté éducative en intervenant dans les périphéries de 6 villes italiennes (Milan, Gênes, Pérouse, Naples, Catanzaro et Palerme). Le projet, actif de décembre 2023 à juillet 2024, a soutenu 1 790 mineurs âgés de 6 à 15 ans vivant dans des contextes de grande précarité économique et sociale avec leurs familles. Il fournit aux jeunes des outils concrets pour grandir et relever les défis de demain, en protégeant leur bien-être physique et psycho-émotionnel.

Exducere Plenitude n’est pas né uniquement comme un projet éducatif, mais comme un engagement à construire un environnement inclusif et stimulant, où chaque enfant peut se sentir accueilli et valorisé. Ainsi, il a été possible d’offrir aux jeunes de nouvelles opportunités d’apprentissage à travers le développement de compétences scientifiques, numériques et sociales.

Grâce à des programmes innovants et des ateliers expérientiels, l’initiative a également permis aux jeunes de bénéficier d’un soutien scolaire et d’espaces de socialisation nécessaires pour découvrir leur rôle au sein de la communauté, grâce à une approche personnalisée pour chaque territoire. L’intervention éducative a offert un soutien intégré aux familles, qui s’est articulé en: