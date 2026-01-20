Plenitude aux côtés de WeWorld avec le Projet Frequenza 200

Chez Plenitude, nous croyons que la durabilité ne signifie pas seulement contribuer à réduire l’impact environnemental de nos activités, mais aussi générer de la valeur pour les personnes et pour la communauté. C’est pourquoi nous investissons dans des projets qui promeuvent l’inclusion sociale, l’accès à l’éducation, l’égalité des chances et le bien-être collectif. De cette vision découle notre soutien à Frequenza 200 : le programme promu par WeWorld, une organisation engagée dans la défense des droits des personnes les plus vulnérables, qui vise à lutter contre la pauvreté éducative et à redonner une place centrale au droit à l’instruction, en favorisant l’inclusion, le bien-être et l’égalité des opportunités pour les préadolescents et adolescents vivant dans des contextes marqués par l’exclusion sociale, le décrochage scolaire et le manque de contacts.

Notre soutien a contribué au développement de Frequenza 200, en permettant l’activation de nouvelles activités éducatives, l’agrandissement des espaces dédiés à l’étude et l’implication d’un nombre croissant de jeunes à risque de décrochage scolaire, valorisant ainsi l’instruction comme une opportunité d’inclusion et de changement.