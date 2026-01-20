Plenitude aux côtés de WeWorld avec le Projet Frequenza 200
Unis pour une énergie qui crée de la valeur sociale.
Chez Plenitude, nous croyons que la durabilité ne signifie pas seulement contribuer à réduire l’impact environnemental de nos activités, mais aussi générer de la valeur pour les personnes et pour la communauté. C’est pourquoi nous investissons dans des projets qui promeuvent l’inclusion sociale, l’accès à l’éducation, l’égalité des chances et le bien-être collectif. De cette vision découle notre soutien à Frequenza 200 : le programme promu par WeWorld, une organisation engagée dans la défense des droits des personnes les plus vulnérables, qui vise à lutter contre la pauvreté éducative et à redonner une place centrale au droit à l’instruction, en favorisant l’inclusion, le bien-être et l’égalité des opportunités pour les préadolescents et adolescents vivant dans des contextes marqués par l’exclusion sociale, le décrochage scolaire et le manque de contacts.
Notre soutien a contribué au développement de Frequenza 200, en permettant l’activation de nouvelles activités éducatives, l’agrandissement des espaces dédiés à l’étude et l’implication d’un nombre croissant de jeunes à risque de décrochage scolaire, valorisant ainsi l’instruction comme une opportunité d’inclusion et de changement.
Éducation et inclusion : un engagement concret pour l’avenir
Le projet vise à lutter contre la pauvreté éducative chez les jeunes de 11 à 25 ans dans 7 villes italiennes : Milan (quartiers Barona, Giambellino, Corvetto et Ponte Lambro), Rome (quartier San Basilio), Cagliari (quartier Sant’Elia), Naples (quartier Scampia), Catane (quartier San Cristoforo), Bologne (quartier San Vitale) et Aversa. L’intervention combine des activités de soutien scolaire (aide aux devoirs, tutorat, accompagnement éducatif) avec des actions ciblées sur l’écoute et le bien-être psychologique des adolescents, grâce à des espaces de dialogue et des parcours de responsabilisation et d’autonomisation des jeunes. Plus de 1300 jeunes ont été aidés à développer des compétences et de l’autonomie pour « reprendre leur avenir en main ». De plus, les centres Frequenza 200 restent ouverts pendant la période estivale, garantissant ainsi une continuité éducative pour les étudiants les plus fragiles.
Comment le projet a-t-il pris forme?
Découvrez les activités de Frequenza 200 et comment elles ont aidé toutes les personnes impliquées.
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Soutien scolaire
Bénéficiaires du projet : 300 filles et garçons*
La continuité éducative en dehors du contexte scolaire a permis...
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Ateliers formatifs et expérientiels
Bénéficiaires du projet : 200 filles et garçons*
Des visites culturelles, ateliers artistiques, musicaux, robotique, etc.
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Espace d’écoute psycho-éducatif
Bénéficiaires du projet : 39 filles et garçons*
Un espace libre et neutre permettant d’accueillir les jeunes...
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Service de tutorat – Case Manager
Bénéficiaires du projet : 26 filles et garçons*
Un point de référence pour identifier rapidement les situations...
*Les chiffres des bénéficiaires seront mis à jour périodiquement.