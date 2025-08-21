Plenitude revient comme sponsor principal et partenaire énergétique officiel de La Vuelta
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Madrid, 21 août 2025 - 10:00 CET
- Plenitude accompagnera le peloton de Turin à Madrid, en assurant la recharge des véhicules électriques utilisés par les organisateurs de la course pendant la compétition.
- Plenitude renouvelle son parrainage du « maillot blanc » et nomme Óscar Freire comme ambassadeur official.
Plenitude annonce devenir sponsor principal de La Vuelta 25 pour la quatrième année consécutive, renforçant ainsi sa position comme l’un des partenaires clés de cette prestigieuse compétition cycliste internationale. Plenitude sera également Partenaire Énergétique Officiel de l’événement, en permettant la recharge des véhicules électriques utilisés par les organisateurs de « La Vuelta », qui accompagnent le peloton et les équipes de direction de course tout au long de l’épreuve.
À l’occasion de son 90ème anniversaire, La Vuelta 25 partira d’Italie pour la première fois de son histoire avant de traverser la France et l’Espagne, couvrant un total de 3 151 kilomètres en 21 étapes. La compétition débutera le 23 août à Turin et s’achèvera le 14 septembre à Madrid.
Plenitude poursuivra son parrainage du maillot blanc, remis au meilleur coureur de moins de 26 ans à l’issue de chaque étape. Depuis sa première apparition à La Vuelta en 2019, ce maillot a été porté par de grands talents du cyclisme, tels que le Danois Mattias Skjelmose en 2024 et l’Espagnol Juan Ayuso en 2023. Ce maillot symbolise un nouveau chapitre dans la carrière des jeunes cyclistes et reflète l’engagement de Plenitude pour la nouvelle génération. Ce partenariat réaffirme les valeurs de Plenitude : engagement, dévouement, persévérance et passion.
Plenitude annonce également le retour d’Óscar Freire, triple champion du monde espagnol sur route et vainqueur de sept étapes de La Vuelta, en tant qu’ambassadeur de la marque.
De plus, à l’occasion de La Vuelta, Plenitude lance un projet éditorial qui prendra vie sur ses réseaux sociaux internationaux, conçu comme un véritable carnet de voyage en voiture électrique. Chaque kilomètre parcouru en mode électrique sera ainsi l’opportunité de démontrer concrètement le rôle de Plenitude dans les pays traversés par « La Vuelta », ainsi que son engagement en faveur de la transition énergétique en Europe.
La campagne débutera à Turin, où Plenitude mettra en avant la centrale solaire de Volpiano et des bornes de recharge spéciales pour voitures électriques ornées de graphismes inspirés de la course. Le voyage se poursuivra en France, où grâce à l’application Plenitude On The Road et au réseau local de bornes de recharge accessibles via cette même application, il sera possible de faire des pauses et de recharger son véhicule. Enfin, en Espagne, le public découvrira l’énergie éolienne à travers des contenus dédiés aux parcs éoliens de Numancia, Raposeras, Ponteceso, Barrigoso et Outes.
Lors des étapes italiennes de Turin et Alba, un food truck de ALT Stazione del Gusto — un format de restauration développé en collaboration entre Enilive et l’Accademia Niko Romito — proposera un menu spécial dans la zone de départ.
À propos de Plenitude
Plenitude, une société contrôlée par Eni, est présente dans plus de 15 pays à travers le monde avec un modèle économique intégrant la production d’électricité issue de sources renouvelables (avec 4,5 GW de capacité installée), la vente d’énergie et de solutions énergétiques à plus de 10 millions de clients européens, ainsi qu’un vaste réseau d’environ 22 000 points de recharge pour véhicules électriques. D’ici 2028, l’entreprise vise à atteindre 10 GW de capacité installée dans les énergies renouvelables.
Plenitude est présente en France dans le secteur des énergies renouvelables et sur le marché de détail, avec environ 1 million de clients.
Contacts
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Bureau de presse Plenitude - Milanufficio.stampa@eniplenitude.com
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