Plenitude sera Partenaire Energie de Primavera Sound 2026

Plenitude sera à nouveau le partenaire énergie officiel de Primavera Sound Barcelona, le festival international de musique qui se tiendra du 3 au 7 juin au Parc del Fòrum de Barcelone — un événement mondial marquant qui attire les artistes de premier plan sur ses scènes. L'édition 2026 mettra en vedette Massive Attack, The Cure, Gorillaz, Doja Cat, Bad Gyal, Skrillex, Peggy Gou, Carl Cox et bien d'autres.

Le partenariat entre Plenitude et Primavera Sound, lancé en 2022, représente un tournant dans le monde des grands événements musicaux : en 2022, le festival a été parmi les premiers au monde à utiliser des systèmes de batteries chargés d'énergie provenant de sources renouvelables, plus spécifiquement des panneaux solaires, pour alimenter l'une des étapes de l'édition. En 2023, les systèmes de stockage ont été étendus aux éditions de Madrid et de Porto, et en 2024 ils ont atteint de nouveaux niveaux d'efficacité, améliorant la performance énergétique de l'événement1 . En 2025, Plenitude a installé des batteries haute efficacité au Parc del Fòrum, ce qui a permis d'alimenter sept scènes, dont la scène Plenitude by Nitsa, créée en collaboration avec l'emblématique Nitsa — un club historique de Barcelone et une référence pour la scène de la musique électronique depuis 1994.

Cette année, Plenitude renouvelle son engagement avec l'installation de 48 panneaux photovoltaïques reliés à une batterie de stockage : un système qui contribuera à alimenter la Plenitude Stage, l'une des principales scènes du festival, avec de l'énergie solaire. Pendant la journée, les panneaux capteront la lumière du soleil, tandis qu'après le coucher du soleil, l'énergie stockée alimentera les performances live, aidant à alimenter la scène lorsque la musique illumine la nuit.

À la tombée de la nuit, la structure photovoltaïque prendra une nouvelle forme grâce à un système d'éclairage intégré. Les panneaux se transformeront en une installation artistique lumineuse conçue pour immerger le public de la Scène Plenitude dans un spectacle captivant de lumières et de couleurs.

Plenitude contribuera également à répondre à la demande en énergie du festival grâce à la fourniture d'électricité certifiée selon les garanties d’origine européennes provenant de sources renouvelables. Cette initiative s'appuie sur les solutions énergétiques mises en œuvre lors des éditions précédentes et reflète la mission de Plenitude de rendre les grands événements live de plus en plus efficients en énergie.

Parallèlement à sa présence sur site, Plenitude développera un plan de contenu digital en collaboration avec des créateurs de contenu d'Italie, de France et d'Espagne, pays où l'entreprise opère sur le marché de l'énergie de détail, la production d'énergie renouvelable et la mobilité électrique. Le projet digital vise à engager activement une communauté en ligne, guidant le public à travers l'énergie du festival et la ville qui l'accueille via les réseaux sociaux de la marque. Les créateurs présenteront Barcelone à travers des contenus sociaux dédiés mettant en avant certains de ses lieux les plus emblématiques, notamment des lieux historiques, des boutiques vintage proposant des vêtements de seconde main, des restaurants et des lieux pour déguster la cuisine catalane traditionnelle. Le soir, le storytelling se déroulera à l'intérieur de Primavera Sound Barcelona, avec des contenus live conçus pour capturer et transmettre l'atmosphère et l'énergie du public, y compris aux spectateurs en ligne.

De plus, Plenitude offrira aux gagnants sélectionnés — dans le cadre d'un jeu-concours ouvert aux abonnés de la page Instagram Plenitude Espagne résidant en Espagne2 — la chance d'assister à Primavera Sound Barcelona et de profiter des performances de leurs artistes préférés.

Plenitude, une société contrôlée par Eni, opère dans plus de 15 pays avec un modèle économique intégrant la production d'environ 6 GW d'électricité renouvelable, la vente d'énergie et de solutions énergétiques à plus de 11 millions de clients, ainsi qu'un réseau étendu de 23 000 points de recharge pour véhicules électriques en Italie et à l'étranger.

1 Performance énergétique calculée en termes de réduction des émissions. La réduction des émissions a été calculée en comparant les données énergétiques de l'édition 2024 avec celles de l'événement 2017, en se basant sur la consommation réelle de diesel et l'électricité extraite du réseau. Des facteurs d'émission officiels, cohérents avec les années de référence et provenant de bases de données institutionnelles (https://www.ree.es/en), ont été appliqués. Le calcul a également pris en compte les changements structurels apportés au festival au fil du temps.

2 https://eniplenitude.es/content/dam/plenitude-es/documents/es/bases-legales-promociones/bases-legales-primavera-sound-2026.pdf