Notre engagement en Grèce

De nombreuses actions, un objectif commun : la transition énergétique
Chaque jour, nous mobilisons toute notre expertise pour atteindre cet objectif.
Dans ce pays, nous opérons à travers la société Zenith et nous fournissons du gaz et d’électricité, ainsi que de produits et services visant à favoriser les économies d’énergie. Nous favorisons le développement des énergies issues de sources renouvelables et des solutions de recharge pour véhicules électriques à destination de nos clients.
Nous œuvrons à sensibiliser à une utilisation plus consciente de l’énergie via des projets menés sur le territoire.
Données mises à jour en décembre 2025.
Nous travaillons constamment au développement de parcs photovoltaïques pour la production d’énergie renouvelable. Nous menons de nombreux projets en développement à travers tout le pays, en cohérence avec nos objectifs.
Sur le marché grec, nous assurons la fourniture d’électricité et de gaz, avec pour ambition d’élargir notre offre et d’améliorer nos produits et services.
Dans le domaine de la mobilité électrique, nous renforçons nos services de recharge pour véhicules électriques et nous recherchons activement des partenaires afin d’élargir notre offre d’interopérabilité.
En septembre 2023, la région de Thessalie a été frappée par une inondation causée par la "Tempête Daniel", entraînant de graves conséquences pour le territoire et la communauté locale.
Pour faire face à l’urgence, à travers notre société Zenith, nous avons fourni une aide concrète à la population locale, en faisant don de 18 logements préfabriqués afin d’offrir un abri aux personnes sinistrées.
Chaque jour, nous mobilisons toute notre expertise pour atteindre cet objectif.