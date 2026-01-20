Notre engagement en Grèce

Notre mode de fonctionnement

Dans ce pays, nous opérons à travers la société Zenith et nous fournissons du gaz et d’électricité, ainsi que de produits et services visant à favoriser les économies d’énergie. Nous favorisons le développement des énergies issues de sources renouvelables et des solutions de recharge pour véhicules électriques à destination de nos clients.



Nous œuvrons à sensibiliser à une utilisation plus consciente de l’énergie via des projets menés sur le territoire.