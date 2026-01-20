Notre engagement en Slovénie

De nombreuses actions, un objectif commun : la transition énergétique
Chaque jour, nous mobilisons toute notre expertise pour atteindre cet objectif.
Dans ce pays, nous sommes présents sur le marché de l’énergie via la société Adriaplin doo, fondée en 1994. Nous proposons une gamme complète de services liés à la vente de solutions énergétiques toujours orientées vers la satisfaction des besoins de nos clients tout en protégeant les ressources du territoire.
Données mises à jour en décembre 2025
Dans ce secteur, nous nous occupons de la vente de gaz naturel et de solutions énergétiques. Nous assurons également la maintenance du réseau de gazoducs, en apportant des innovations et des améliorations constantes. Enfin, notre objectif est d’offrir à nos clients la qualité et l’efficacité de nos solutions énergétiques.
Dans le secteur de la mobilité électrique, nous renforçons également nos services de recharge pour véhicules électriques afin d’offrir une plus grande couverture et efficacité.
Nous nous sommes engagés concrètement à soutenir les victimes de violences domestiques, en collaborant avec le CSD Južna Primorska, l’un des 16 centres d’aide sociale en Slovénie. Depuis 2012, le programme social « Maison Sûre Kras » offre un refuge, un soutien psychologique et une assistance aux femmes et enfants victimes de violences. Au fil des années, le centre a accueilli au total 329 personnes, dont 163 femmes et 166 enfants.
Chaque jour, nous mobilisons toute notre expertise pour atteindre cet objectif.