Os eventos em Itália

Em 2025, a Plenitude esteve ao lado da Red Bull em três eventos que combinaram desporto, música e espetáculo. Nos dias 28 e 29 de junho, em Polignano a Mare, na província de Bari, realizou-se a etapa italiana do prestigiado campeonato de saltos de grandes alturas, que chegou à sua décima segunda edição. Neste cenário sugestivo, a Plenitude esteve presente com uma embarcação elétrica dedicada aos espetáculos aquáticos.

A parceria prosseguiu no dia 24 de agosto com o Red Bull Cerro Abajo, que chegou à sua segunda edição em Itália e levou às ruas estreitas de Génova a adrenalina da competição de urban downhill, dedicada aos ciclistas mais destemidos.

A encerrar os três eventos, no sábado, 4 de outubro, o Red Bull 64 Bars Live regressou para a sua quarta edição ao bairro de Corviale, em Roma, levando ao palco alguns dos nomes mais influentes da cena rap. No âmbito da parceria, foi disponibilizado para o evento um sistema fotovoltaico de 2,58 kWp, com um sistema de armazenamento de 5 kWh, utilizado para alimentar parcialmente o bar no interior do recinto.