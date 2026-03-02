A Plenitude foi Parceira de alguns eventos Red Bull em Itália, Espanha e França. Uma colaboração entre música e desporto, com experiências capazes de envolver diferentes públicos.
Em 2025, a Plenitude esteve ao lado da Red Bull em três eventos que combinaram desporto, música e espetáculo. Nos dias 28 e 29 de junho, em Polignano a Mare, na província de Bari, realizou-se a etapa italiana do prestigiado campeonato de saltos de grandes alturas, que chegou à sua décima segunda edição. Neste cenário sugestivo, a Plenitude esteve presente com uma embarcação elétrica dedicada aos espetáculos aquáticos.
A parceria prosseguiu no dia 24 de agosto com o Red Bull Cerro Abajo, que chegou à sua segunda edição em Itália e levou às ruas estreitas de Génova a adrenalina da competição de urban downhill, dedicada aos ciclistas mais destemidos.
A encerrar os três eventos, no sábado, 4 de outubro, o Red Bull 64 Bars Live regressou para a sua quarta edição ao bairro de Corviale, em Roma, levando ao palco alguns dos nomes mais influentes da cena rap. No âmbito da parceria, foi disponibilizado para o evento um sistema fotovoltaico de 2,58 kWp, com um sistema de armazenamento de 5 kWh, utilizado para alimentar parcialmente o bar no interior do recinto.
Em junho de 2025, a energia da Plenitude chegou ao King of the Air, em Tarifa, Cádiz, para uma das etapas de qualificação da competição internacional. Por ocasião do evento, foram instalados painéis fotovoltaicos e baterias de armazenamento para apoiar a realização da iniciativa
O desporto e a adrenalina foram protagonistas de dois eventos dedicados aos desportos radicais, dos quais a Plenitude foi parceira.
No dia 28 de setembro de 2025, no Circuit de Charade, realizou-se o Red Bull Cycling Survivor, que contou com 300 ciclistas amadores a competir em quatro voltas eliminatórias com diferentes provas. Nos dias 15 e 16 de novembro, foi a vez do Red Bull Ocean Rescue, uma competição multidesportiva que combinou corrida, natação, caiaque e salvamento no mar.
Em ambos os eventos, foram disponibilizados pontos de carregamento solar para os dispositivos pessoais dos participantes.