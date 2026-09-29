O compromisso da Plenitude com a energia eólica
O percurso da Plenitude para transformar a força do vento em energia conta com parques eólicos em operação em Itália, no Cazaquistão, na Alemanha, no Reino Unido, em França e em Espanha. Esta rede global desenvolve-se constantemente em torno de duas linhas estratégicas: a consolidação das instalações onshore e o desenvolvimento de importantes projetos offshore no Mediterrâneo e no Mar do Norte.
No que diz respeito à energia eólica onshore em Itália, a Plenitude conta com cerca de 40 parques concentrados na Apúlia, na Basilicata, na Calábria, em Abruzzo e na Sicília, entre os quais se destacam a instalação de Borgia, na Calábria, e a de Banzi, na Apúlia. A presença europeia estende-se a Espanha, com destaque para os parques de El Monte e Numancia. Em França, um acordo com a Neoen levou à aquisição de 14 instalações em sete regiões diferentes. A atividade da Plenitude estende-se também à região de Aktobe, no Cazaquistão, com os parques Badamsha 1 e 2.
Paralelamente, a Plenitude está na linha da frente do setor da energia eólica offshore. Através da Vårgrønn, a joint venture com a HitecVision, participa ativamente em iniciativas internacionais como o parque Baltic 2, no Mar Báltico alemão, e o ambicioso projeto Dogger Bank, no Reino Unido, que, com uma capacidade de 3,6 GW, representa o maior parque eólico offshore do mundo.
A energia eólica flutuante representa um passo decisivo para o setor, com os parques GreenVolt e Cenos atualmente em construção nas águas escocesas. Uma evolução que também envolve o mar italiano, onde a Plenitude participa no desenvolvimento de alguns dos projetos flutuantes mais avançados da bacia do Mediterrâneo, tanto diretamente como através da Divento, um consórcio estratégico que conta com a participação da GreenIT, Copenhagen Infrastructure Partners, 7 Seas Wind Power e NiceTechnology.