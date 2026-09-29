A energia eólica: oas projetos da Plenitude, a tecnologia e a história

Parques eólicos onshore e offshore: o contributo do vento para a transição energética.

A eletricidade produzida pelos parques eólicos onshore e offshore faz parte do mix de energias renováveis que sustentam a transição energética em curso. Na Plenitude, trabalhamos para transformar a força do vento em energia renovável, investindo no desenvolvimento e na gestão de instalações tecnologicamente avançadas, em Itália e em todo o mundo.

O compromisso da Plenitude com a energia eólica

O percurso da Plenitude para transformar a força do vento em energia conta com parques eólicos em operação em Itália, no Cazaquistão, na Alemanha, no Reino Unido, em França e em Espanha. Esta rede global desenvolve-se constantemente em torno de duas linhas estratégicas: a consolidação das instalações onshore e o desenvolvimento de importantes projetos offshore no Mediterrâneo e no Mar do Norte.

No que diz respeito à energia eólica onshore em Itália, a Plenitude conta com cerca de 40 parques concentrados na Apúlia, na Basilicata, na Calábria, em Abruzzo e na Sicília, entre os quais se destacam a instalação de Borgia, na Calábria, e a de Banzi, na Apúlia. A presença europeia estende-se a Espanha, com destaque para os parques de El Monte e Numancia. Em França, um acordo com a Neoen levou à aquisição de 14 instalações em sete regiões diferentes. A atividade da Plenitude estende-se também à região de Aktobe, no Cazaquistão, com os parques Badamsha 1 e 2.

Paralelamente, a Plenitude está na linha da frente do setor da energia eólica offshore. Através da Vårgrønn, a joint venture com a HitecVision, participa ativamente em iniciativas internacionais como o parque Baltic 2, no Mar Báltico alemão, e o ambicioso projeto Dogger Bank, no Reino Unido, que, com uma capacidade de 3,6 GW, representa o maior parque eólico offshore do mundo.

A energia eólica flutuante representa um passo decisivo para o setor, com os parques GreenVolt e Cenos atualmente em construção nas águas escocesas. Uma evolução que também envolve o mar italiano, onde a Plenitude participa no desenvolvimento de alguns dos projetos flutuantes mais avançados da bacia do Mediterrâneo, tanto diretamente como através da Divento, um consórcio estratégico que conta com a participação da GreenIT, Copenhagen Infrastructure Partners, 7 Seas Wind Power e NiceTechnology.

Parque eólico Dogger Bank

O que é a energia eólica e como funciona

Para explicar a energia eólica, começamos quando o vento encontra as pás da turbina eólica, concebidas com uma forma aerodinâmica semelhante à das asas de um avião. Ao passar pelas pás, o vento cria uma diferença de pressão entre a parte superior e inferior, gerando uma força de sustentação que faz as pás rodar em torno do eixo principal. Este movimento de rotação é transmitido para o interior da nacelle, onde um multiplicador de velocidade acelera o movimento do eixo principal até 1.500–1.800 rotações por minuto. O eixo principal funciona a baixas rotações e está depois ligado a um multiplicador de binário/velocidade que transfere a força cinética para um gerador elétrico que, através do princípio da indução eletromagnética, converte a energia mecânica de rotação em energia elétrica sob a forma de corrente alternada (AC) à frequência da rede. Posteriormente, depois de a tensão ser elevada por um transformador, a eletricidade é encaminhada para uma subestação elétrica que, por sua vez, eleva ainda mais a tensão para a alinhar com a da rede elétrica pública e, finalmente, para a injetar na própria rede.

Os principais componentes de uma turbina eólica

  • Pás

    Normalmente são três, concebidas para captar a maior quantidade possível de energia do vento. Podem atingir comprimentos impressionantes, de até 80 metros ou mais, e são fabricadas com materiais leves, mas resistentes, como a fibra de vidro.

  • Rotor

    É constituído pelas pás e pelo eixo principal. O seu movimento aproveita a sustentação aerodinâmica: a forma assimétrica das pás faz com que o vento crie uma diferença de pressão, gerando a força de sustentação necessária para fazer todo o sistema rodar.

  • Nacelle

    Situada no topo da torre, alberga o núcleo tecnológico da turbina. Contém o multiplicador de velocidade, que aumenta a velocidade do eixo principal, o gerador, que converte a energia mecânica em elétrica, e os sistemas de controlo para monitorizar a eficiência e a segurança.

  • Torre

    Em aço ou betão armado, suporta a nacelle e as pás a uma altura ideal para captar o vento. A sua altura pode variar, em média, entre 80 e 140 metros, dependendo da potência da turbina e das características do local.

Onshore e offshore: onde captamos o vento

Embora as turbinas sejam instaladas a uma distância considerável umas das outras, são frequentemente agrupadas para formar os chamados parques eólicos. Estes podem ser terrestres (onshore) ou instalados em mar aberto (offshore).

  • Onshore: o parque eólico situa-se em terra firme, muitas vezes em zonas rurais ou montanhosas onde o vento sopra com maior intensidade. A proximidade da rede reduz as perdas de energia durante o transporte, enquanto a construção e a manutenção também podem favorecer a economia local.

  • Offshore: neste caso, as turbinas eólicas são instaladas em mar aberto. Aproveitam ventos mais fortes e constantes, o que permite obter uma produção de energia mais elevada e previsível do que em terra. Podem ser instaladas sobre fundações fixas (monopile, gravity base) ou flutuantes (floating), dependendo da profundidade da água e das condições do fundo marinho. As instalações offshore, graças à sua maior capacidade de produção, oferecem um potencial significativo de crescimento para a energia eólica.

As vantagens e os desafios da energia eólica

Tal como outras fontes de energia renovável, a energia eólica oferece uma série de vantagens significativas. Vejamos as principais.

  • Disponibilidade e ampla distribuição

    A energia eólica é obtida a partir de uma fonte renovável e amplamente disponível na natureza, que também pode ser utilizada em zonas que, de outra forma, não seriam produtivas. Embora não seja programável, pode contar com modelos de previsão precisos e consolidados.

  • Desenvolvimento vertical

    Ao desenvolverem-se em altura, as turbinas facilitam a utilização dos terrenos circundantes, onde podem continuar as atividades produtivas habituais, como a agricultura.

  • Elevada taxa de eficiência

    Segundo a lei de Betz, 59,3% da energia cinética do vento pode ser transformada em energia elétrica. Embora seja um limite máximo teórico, que diminui em condições reais, continua a ser um valor muito interessante.

A utilização da energia eólica também implica desafios tecnológicos que o setor está a enfrentar e a superar com soluções cada vez mais avançadas. A principal questão está relacionada com a intermitência: a produção de energia depende da variabilidade natural do vento, que pode mudar de intensidade e direção. Atualmente, esta característica é gerida e equilibrada de forma eficaz graças ao desenvolvimento de sistemas de armazenamento de energia e à integração com outras fontes renováveis, como a solar.

Target raggiunti e prospettive future

A história da energia eólica

A ideia de aproveitar a força do vento remonta a milhares de anos. Os primeiros moinhos de vento surgiram na Pérsia já no século VII d.C., enquanto na Europa se difundiram amplamente durante a Idade Média. No entanto, só no século XIX, com o advento da eletricidade, se desenvolveu a ideia de transformar a energia cinética do vento em energia elétrica.

1887

O professor escocês James Blyth constrói a primeira turbina eólica com velas de lona (ou «moinho de vento») na sua casa de férias em Marykirk.

1941

Em Vermont é construída a turbina eólica Smith-Putnam, a primeira do mundo capaz de gerar mais de 1 MW de potência elétrica.

1956

Johannes Juul constrói em Gedser, na Dinamarca, uma turbina eólica de três pás com 200 kW de potência, que se tornará um protótipo de referência.

1980

É instalado em New Hampshire o primeiro parque eólico do mundo, composto por 20 turbinas eólicas de 30 kW cada.

1991

Na Dinamarca, é inaugurado o primeiro parque eólico offshore do mundo.

2028

É a data prevista para a conclusão do Dogger Bank Wind Farm, o maior parque eólico offshore do mundo.

As novas fronteiras da energia eólica offshore e a consolidação das instalações onshore demonstram como o potencial desta fonte de energia continua a traduzir-se em resultados concretos. A integração de tecnologias digitais e de novos modelos de armazenamento de energia contribui para gerir eficazmente a variabilidade do vento. O desenvolvimento da energia eólica pode contribuir para a criação de valor a longo prazo, integrando-se no percurso mais amplo da transição energética.

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