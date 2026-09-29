Energia solar: os projetos da Plenitude, a tecnologia e a história

O futuro da energia solar

Desde a descoberta do efeito fotovoltaico por Edmond Becquerel, em 1839, até aos dias de hoje, a história da energia solar tem registado um progresso constante e extremamente rápido, transformando o resultado da investigação científica num dos pilares fundamentais da atual transição energética. A eletrificação dos consumos caracteriza este processo e exige uma combinação de diferentes fontes energéticas, na qual a energia fotovoltaica assume um papel cada vez mais relevante. A sua escalabilidade e a possibilidade de aplicação tanto em projetos utility scale como residenciais fazem dela uma das tecnologias mais versáteis, cuja difusão é favorecida pelo papel proativo dos utilizadores na produção e no consumo de energia. A crescente digitalização da energia permite monitorizar e controlar diretamente a produção e a sua utilização, promovendo a eficiência energética e o autoconsumo.

Neste contexto, a aplicação da Inteligência Artificial abre novos horizontes através do desenvolvimento de serviços e tecnologias capazes de permitir formas de consumo ainda mais eficientes, otimizando a distribuição de cargas e a gestão da procura. Pense-se, por exemplo, em sistemas de armazenamento inteligentes que, graças a algoritmos preditivos, aprendem com os hábitos de consumo e com as condições meteorológicas, armazenando energia nos momentos mais oportunos e disponibilizando-a quando a procura é mais elevada. A Inteligência Artificial poderá também contribuir para tornar as redes elétricas mais inteligentes, eficientes e automatizadas, promovendo a integração entre diferentes fontes energéticas e a troca de energia entre prosumers, através da criação de comunidades energéticas virtuais cada vez mais amplas e complexas.

O futuro da energia solar desenha-se, assim, como um ecossistema energético profundamente interligado e digitalizado, onde produção, distribuição e consumo estarão cada vez mais integrados e serão geridos de forma inteligente, graças a uma rede capilar de dispositivos e algoritmos em constante comunicação entre si.