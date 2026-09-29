Energia solar: os projetos da Plenitude, a tecnologia e a história

Agricultura e energia solar
Agrivoltaico é o termo utilizado para descrever a instalação de parques solares em terrenos agrícolas, permitindo a integração entre as duas atividades. Os painéis são instalados a uma altura superior para serem menos invasivos ou podem ser utilizados para criar zonas de sombra benéficas para determinadas culturas. Podem também ser equipados com sensores para monitorizar as condições do solo e das plantas, otimizando a irrigação e a fertilização. Em Villarino de los Aires, na província de Salamanca, a Plenitude desenvolveu uma instalação fotovoltaica com uma capacidade instalada de 220 MW. Com uma área de cerca de 286 hectares, encontra-se entre as principais da região de Castela e Leão.