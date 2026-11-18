Valorizar as diferenças para fazer a diferença.
Acreditamos que promover a diversidade significa criar as condições necessárias para que cada pessoa possa expressar plenamente o seu potencial, contribuindo para o crescimento e o bem-estar coletivos. A D&I não é uma meta a atingir, mas um trabalho contínuo que exige escuta, compromisso e responsabilidade partilhada. É um processo que se constrói dia após dia, através de ações concretas.
Para apoiar este percurso, incluímos a promoção da diversidade e da inclusão entre os nossos objetivos de benefício comum, enquanto Società Benefit, adotando políticas estruturadas e obtendo uma certificação importante que confirma a consistência e a concretização do nosso trabalho: a certificação UNI/PdR 125:2022 para a igualdade de género, atribuída à Eni Plenitude S.p.A. Società Benefit para contribuir para a criação de um ambiente de trabalho inclusivo. Esta abordagem é reforçada pela adoção de documentos e políticas específicos da Eni, incluindo o Código de Ética, que define os valores e os princípios orientadores da organização; a Zero Tolerance Policy, que garante um ambiente de trabalho livre de violência e assédio; e a Policy ECG Diversity and Inclusion, que promove a divulgação da cultura D&I através de iniciativas de formação e comunicação.
Isto demonstra o nosso compromisso com padrões elevados de equidade, inclusão e respeito pelas pessoas, através de sistemas de monitorização e melhoria contínua.
Promover e valorizar as diferenças faz parte integrante da nossa identidade: uma riqueza que alimenta novas ideias e soluções todos os dias, contribuindo para tornar a nossa organização mais preparada para a mudança.
Tudo isto se traduz em ações concretas e mensuráveis, coerentes com os valores da empresa e assentes em três eixos principais: a escuta ativa das pessoas para compreender as suas necessidades e expectativas; a formação direcionada para desenvolver a consciencialização e as competências inclusivas; e os eventos de sensibilização para promover o diálogo e a inclusão. O objetivo é gerar um impacto real transformando os princípios da Diversity & Inclusion em comportamentos quotidianos e contribuindo para um ambiente de trabalho cada vez mais equitativo.
A valorização da diversidade e a inclusão são um percurso que construímos todos os dias. Damos-lhe continuidade através de ações e iniciativas específicas, reforçando gradualmente uma cultura cada vez mais consciente e orientada para a mudança.
Criação da Allyship Community para promover uma cultura de inclusão e responsabilidade partilhada, incentivando comportamentos de apoio ativo em toda a empresa.
Obtenção da certificação UNI/PdR 125:2022 para a igualdade de género, que reconhece o compromisso da empresa com a promoção da equidade, da inclusão e da igualdade de oportunidades, através de políticas destinadas a garantir um ambiente de trabalho inclusivo, livre de discriminação e orientado para a valorização da diversidade e do desenvolvimento profissional.
Para assinalar o 8 de março, Dia Internacional dos Direitos das Mulheres, renovámos o nosso compromisso contra os estereótipos de género com a iniciativa «Ballshit», promovendo a consciencialização e o combate aos preconceitos para fomentar uma cultura mais inclusiva e igualitária.
Lançámos a iniciativa interna «Uma jornada rumo à consciência financeira», um percurso de educação financeira e sensibilização para a violência económica, com eventos, testemunhos e webinars dedicados às nossas pessoas.
Formação dedicada aos quadros intermédios: quatro sessões de formação sobre a gestão da diversidade cultural, com aprofundamento das questões da inclusão, da comunicação intercultural e da valorização das diferenças nas equipas.
Promovemos a iniciativa «Palavras indeléveis» contra a violência psicológica, por ocasião do Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres.
Evento interno com Noémie de Lattre, que, por ocasião do dia 8 de março, nos orientou numa reflexão sobre os estereótipos de género, utilizando a ironia como ferramenta para promover uma maior consciencialização.
Descubra os projetos e as atividades que transformam o nosso compromisso com a Diversity & Inclusion num valor partilhado, promovendo o respeito pela diversidade e contribuindo todos os dias para criar um ambiente de trabalho cada vez mais inclusivo.