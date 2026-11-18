Acreditamos que promover a diversidade significa criar as condições necessárias para que cada pessoa possa expressar plenamente o seu potencial, contribuindo para o crescimento e o bem-estar coletivos. A D&I não é uma meta a atingir, mas um trabalho contínuo que exige escuta, compromisso e responsabilidade partilhada. É um processo que se constrói dia após dia, através de ações concretas.

Para apoiar este percurso, incluímos a promoção da diversidade e da inclusão entre os nossos objetivos de benefício comum, enquanto Società Benefit, adotando políticas estruturadas e obtendo uma certificação importante que confirma a consistência e a concretização do nosso trabalho: a certificação UNI/PdR 125:2022 para a igualdade de género, atribuída à Eni Plenitude S.p.A. Società Benefit para contribuir para a criação de um ambiente de trabalho inclusivo. Esta abordagem é reforçada pela adoção de documentos e políticas específicos da Eni, incluindo o Código de Ética, que define os valores e os princípios orientadores da organização; a Zero Tolerance Policy, que garante um ambiente de trabalho livre de violência e assédio; e a Policy ECG Diversity and Inclusion, que promove a divulgação da cultura D&I através de iniciativas de formação e comunicação.

Isto demonstra o nosso compromisso com padrões elevados de equidade, inclusão e respeito pelas pessoas, através de sistemas de monitorização e melhoria contínua.