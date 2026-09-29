Armazenamento de energia: os projetos da Plenitude, a tecnologia e a história

Armazenamento: como funciona

Quer se trate de uma bateria doméstica ou de uma grande instalação à escala utility, o princípio subjacente aos sistemas de armazenamento de iões de lítio é o mesmo e é de natureza eletroquímica. Uma bateria é composta por dois elétrodos, um ânodo e um cátodo, imersos num meio condutor denominado eletrólito.

Durante o carregamento, os iões de lítio migram do cátodo para o ânodo, onde são armazenados sob a forma de energia química. Durante a descarga, o processo inverte-se: os iões regressam ao cátodo no interior da bateria, enquanto os eletrões fluem pelo circuito externo, gerando uma corrente elétrica contínua.

Esta continua a ser a tecnologia dominante no setor do armazenamento graças à sua capacidade de suportar um número muito elevado de ciclos de carga e descarga. Na última década, também foram desenvolvidas soluções alternativas, como as baterias de fluxo, que utilizam eletrólitos líquidos para armazenar energia e se caracterizam por uma longa vida útil e uma boa escalabilidade, especialmente em aplicações à escala utility.

Antes de poder alimentar as cargas domésticas ou ser injetada na rede, a corrente contínua armazenada nas baterias tem de ser convertida em corrente alternada através de um inversor. Trata-se de uma etapa indispensável tanto nos sistemas residenciais como nas instalações de grande dimensão, onde os inversores podem atingir potências da ordem dos megawatts.