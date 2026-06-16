Plenitude devient le partenaire titre de la plus grande salle indoor d’Europe

À partir du 1er juillet, Paris La Défense Arena deviendra officiellement la Plenitude Arena, inaugurant une nouvelle phase de son développement grâce à un partenariat stratégique qui positionne Plenitude comme un partenaire clé de la plus grande salle indoor d'Europe.

Ce partenariat alimente l'ambition de l'Arena : façonner le lieu du futur – innovant et plus économe en énergie. Plenitude et l’Arena sont tous deux animés par un désir commun d'offrir l'excellence, de favoriser l'innovation et d'améliorer l'expérience des spectateurs, tout en soutenant l'efficacité énergétique.

Au-delà des droits de naming, le partenariat repose sur des initiatives concrètes. Plenitude fournira à l'Arena de l'électricité certifiée par des garanties d'origine provenant de sources renouvelables françaises et installera un centre de recharge pour véhicules électriques sur le parking du site. De plus, l'entreprise mettra à profit son expertise pour collaborer avec l'Arena afin d'explorer des solutions visant à améliorer l'efficacité énergétique de l'infrastructure.

« Pour Plenitude, cette collaboration va bien au-delà de la simple visibilité de la marque. Cela reflète un engagement à long terme à renforcer sa présence sur le marché français et à s'imposer parmi les principaux acteurs énergétiques du pays. Nous sommes ravis de commencer ce parcours ensemble, de partager la même ambition et soutenir la vision d'avenir de l'Arena », a déclaré Mauro Fanfoni, Directeur International du Retail chez Plenitude et Président de Plenitude France.

« Le partenariat avec l'Arena est en accord avec notre vision et nos valeurs, où énergie, culture et communauté se rejoignent en synergie. La France est un marché clé pour nous, où la marque Plenitude gagne un fort élan, » a déclaré Giorgia Molajoni, Directrice International des Technologies et de la Communication chez Plenitude.

« La Paris La Défense Arena est devenue une référence en Europe et se trouve désormais à un moment charnière de son développement. Dès le départ, nous avons fait de la responsabilité environnementale une exigence fondamentale. Aujourd'hui, nous n'avons pas l'intention de nous arrêter là. Ce partenariat avec Plenitude donne vie à cette ambition : unir ses forces avec un partenaire qui partage notre vision d'un lieu vaste, innovant et économe en énergie, axé sur l'expérience du public et sur les événements les plus mémorables de la scène mondiale. Nous partageons la même conviction : la responsabilité environnementale n'est pas un coût, elle est un moteur de la performance. » a déclaré Frédéric Longuépée, Président de l’Arena.

A propos de Plenitude

Plenitude, une société contrôlée par Eni, opère dans plus de 15 pays à travers le monde avec un modèle économique intégrant la production d'électricité à partir d'environ 6 GW de capacité renouvelable, la vente d'énergie et de solutions énergétiques à plus de 11 millions de clients à travers l'Europe, et un réseau de 23 000 points de recharge pour véhicules électriques. D'ici 2030, l'entreprise vise à atteindre 15 GW de capacité renouvelable installée dans le monde et 15 millions de clients.

En France, Plenitude est le quatrième plus grand fournisseur d'énergie sur le marché résidentiel. L'entreprise dispose d'environ 900 MW de capacité renouvelable installée et développe un réseau propriétaire de points de recharge pour véhicules électriques.

