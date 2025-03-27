Mettere al centro le persone rappresenta un impegno costante, è un elemento essenziale della nostra strategia per valorizzare le attività di sostegno alle comunità e rispondere al desiderio di chi vuole dedicare parte del proprio tempo agli altri.

Il Progetto Volontariato è nato nel 2018 partendo da questa visione, dando a tutte le persone che lavorano con noi la possibilità di dedicare una giornata all’anno di permesso retribuito per svolgere attività di volontariato con Banco Alimentare, la prima Fondazione che ha aderito all’iniziativa.

Il forte coinvolgimento delle nostre persone ci ha portato alla decisione di ampliare il numero di associazioni coinvolte e il tempo dedicato al volontariato. Il progetto si è infatti evoluto passando a due giornate di permesso retribuito e sviluppando nuove collaborazioni.