Il Progetto Volontariato di Plenitude
Un gesto di valore.
Mettere al centro le persone rappresenta un impegno costante, è un elemento essenziale della nostra strategia per valorizzare le attività di sostegno alle comunità e rispondere al desiderio di chi vuole dedicare parte del proprio tempo agli altri.
Il Progetto Volontariato è nato nel 2018 partendo da questa visione, dando a tutte le persone che lavorano con noi la possibilità di dedicare una giornata all’anno di permesso retribuito per svolgere attività di volontariato con Banco Alimentare, la prima Fondazione che ha aderito all’iniziativa.
Il forte coinvolgimento delle nostre persone ci ha portato alla decisione di ampliare il numero di associazioni coinvolte e il tempo dedicato al volontariato. Il progetto si è infatti evoluto passando a due giornate di permesso retribuito e sviluppando nuove collaborazioni.
Un'iniziativa in linea con i valori di Plenitude
Le associazioni che hanno aderito al Progetto sono state valutate in base a criteri di coerenza con i valori, gli obiettivi e la strategia di sostenibilità dell’azienda. Sono state inoltre scelte per il loro impegno e la loro aderenza con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG) nei quali riponiamo tutta la nostra dedizione, ma non solo. Anche per la loro capillarità sul territorio e il rispetto del decreto legislativo 81 in materia di salute e sicurezza.
L'energia delle persone. Progetti che fanno la differenza
Oggi il nostro obiettivo è quello di crescere ulteriormente, coinvolgendo nuove associazioni per dare un supporto sempre più concreto alle comunità.
Le attività svolte dai volontari sono già molteplici: dalla raccolta di farmaci destinati ai bambini in condizioni di fragilità nelle farmacie di tutta Italia alle giornate dedicate alle raccolte di fondi a sostegno di diversi progetti delle associazioni. Ma anche momenti più operativi dedicati al confezionamento di pacchi alimentari con lo scopo di ridurre lo spreco e aiutare persone e famiglie in difficoltà; fino al volontariato di competenza (skill-based), dove i nostri volontari hanno messo il proprio know-how a disposizione di persone in situazioni di vulnerabilità.
Le associazioni coinvolte:
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Fondazione Francesca Rava che aiuta i bambini, gli adolescenti, le donne fragili e i nuclei familiari in condizioni di disagio in Italia, ad Haiti e nel mondo tramite adozioni a distanza, progetti, attività di sensibilizzazione sui diritti dei più piccoli e volontariato.
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AISM, l’Associazione Italiana Sclerosi Multipla, che da oltre 50 anni si occupa di tutti gli aspetti legati alla sclerosi multipla: dai diritti delle persone con questa patologia ai servizi sanitari, fino al finanziamento della ricerca scientifica.
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Fondazione Albero della Vita che supporta centinaia di famiglie nella lotta contro la povertà, fornendo aiuti concreti per arrivare a fine mese, sostenendo gli adulti a trovare un lavoro e i più piccoli attraverso assistenza pedagogica e psicologica.
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Banco Alimentare che aiuta persone e famiglie in difficoltà, donando loro il cibo recuperato dalle eccedenze alimentari riducendo così lo spreco.
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Dynamo Camp che offre gratuitamente programmi di Terapia Ricreativa a minori affetti da patologie gravi o croniche, disturbi del neurosviluppo o condizioni di disabilità.
Tante iniziative già realizzate
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In Farmacia per i bambini
In collaborazione con Fondazione Rava, abbiamo coinvolto 2.750 farmacie per raccogliere farmaci da banco da destinare ai bambini bisognosi.
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Il Pandottone
I nostri volontari, insieme all’associazione AISM, hanno contribuito alla raccolta fondi a sostegno della ricerca scientifica e per il supporto delle persone con sclerosi multipla e patologie correlate attraverso la vendita di panettoni.
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Gardensia
Durante l’evento Gardensia, insieme all’associazione AIMS, i nostri volontari di tutta Italia hanno contribuito alla raccolta fondi per la ricerca scientifica e per il supporto alle persone affette da sclerosi multipla attraverso la vendita di piante di gardenia e ortensia.
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Fondazione Albero della Vita
Insieme alla Fondazione Albero della Vita, abbiamo avviato un progetto di volontariato in cui i partecipanti hanno contribuito con le loro competenze a sostenere adulti e bambini. Diverse le aree di intervento, dall’educazione al risparmio energetico fino al supporto dei più giovani attraverso attività di laboratorio e compiti.
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Le Erbe Aromatiche
Durante l’evento Le Erbe Aromatiche di AISM, i nostri volontari sono scesi nelle piazze di Milano, Roma e Torino dove hanno venduto piante aromatiche per raccogliere fondi a favore della ricerca scientifica sulla sclerosi multipla.
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Banco Alimentare
I nostri volontari hanno supportato le attività della Fondazione, impegnandosi nel confezionamento pacchi alimentari destinati alle persone delle diverse regioni in cui Banco Alimentare opera.
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Pacchetti di Felicità
Insieme a Dynamo Camp presso le librerie Feltrinelli i nostri volontari hanno contribuito a raccogliere fondi realizzando pacchetti regalo incartando i libri e i doni acquistati. Queste offerte hanno contribuito a donare una speciale vacanza di Natale a tante famiglie con bambini affetti da patologie gravi o croniche.