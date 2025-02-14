Politica HSE

Operiamo nella produzione di energia da fonti rinnovabili e nell’offerta di servizi energetici ai nostri clienti impegnandoci, in maniera sostenibile, a rispettare i più elevati livelli di sicurezza, salute e tutela dell’ambiente.



La salute e la sicurezza dei nostri dipendenti, dei nostri partner commerciali, delle comunità in cui operiamo, la salvaguardia dell’ambiente e l’integrità dei nostri impianti produttivi sono elementi prioritari in ogni fase delle nostre attività.



La nostra politica è guidata dai seguenti impegni: