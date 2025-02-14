Politica HSE
Operiamo nella produzione di energia da fonti rinnovabili e nell’offerta di servizi energetici ai nostri clienti impegnandoci, in maniera sostenibile, a rispettare i più elevati livelli di sicurezza, salute e tutela dell’ambiente.
La salute e la sicurezza dei nostri dipendenti, dei nostri partner commerciali, delle comunità in cui operiamo, la salvaguardia dell’ambiente e l’integrità dei nostri impianti produttivi sono elementi prioritari in ogni fase delle nostre attività.
La nostra politica è guidata dai seguenti impegni:
Impegno per la Salute e la Sicurezza
-
Prevenzione in Primo Luogo
La sicurezza è una responsabilità di tutti. Richiediamo a ogni membro del nostro team di essere attivamente coinvolto nella prevenzione degli incidenti e degli infortuni attraverso l'identificazione, la segnalazione e la mitigazione dei rischi in ogni attività. Inoltre, Plenitude si impegna nella tutela della salute, della sicurezza e dell'integrità psicofisica delle persone e dei partner, garantendone la loro incolumità, nonché l’integrità degli asset, anche attraverso campagne e iniziative mirate.
-
Formazione e Consapevolezza
Forniamo un'adeguata e continua formazione a ogni nostra persona con l'obiettivo di rendere ognuno di noi competente nell'esecuzione delle proprie attività in modo sicuro. Promuoviamo la consapevolezza riguardo ai rischi e alle migliori pratiche per mitigarli, attraverso programmi di informazione e sensibilizzazione.
-
Impegno per l'Ambiente
-
Sostenibilità ambientale
-
-
Questa politica riflette il nostro impegno per un futuro sostenibile e prospero, per lo sviluppo e la diffusione di soluzioni energetiche che migliorino la vita delle persone e preservino il nostro pianeta.