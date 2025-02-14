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Politica HSE

Operiamo nella produzione di energia da fonti rinnovabili e nell’offerta di servizi energetici ai nostri clienti impegnandoci, in maniera sostenibile, a rispettare i più elevati livelli di sicurezza, salute e tutela dell’ambiente.

La salute e la sicurezza dei nostri dipendenti, dei nostri partner commerciali, delle comunità in cui operiamo, la salvaguardia dell’ambiente e l’integrità dei nostri impianti produttivi sono elementi prioritari in ogni fase delle nostre attività.

La nostra politica è guidata dai seguenti impegni:

Impegno per la Salute e la Sicurezza

  • Prevenzione in Primo Luogo

    La sicurezza è una responsabilità di tutti. Richiediamo a ogni membro del nostro team di essere attivamente coinvolto nella prevenzione degli incidenti e degli infortuni attraverso l'identificazione, la segnalazione e la mitigazione dei rischi in ogni attività. Inoltre, Plenitude si impegna nella tutela della salute, della sicurezza e dell'integrità psicofisica delle persone e dei partner, garantendone la loro incolumità, nonché l’integrità degli asset, anche attraverso campagne e iniziative mirate.

  • Formazione e Consapevolezza

    Forniamo un'adeguata e continua formazione a ogni nostra persona con l'obiettivo di rendere ognuno di noi competente nell'esecuzione delle proprie attività in modo sicuro. Promuoviamo la consapevolezza riguardo ai rischi e alle migliori pratiche per mitigarli, attraverso programmi di informazione e sensibilizzazione.

  • Norme e Standard

    Ci impegniamo a rispettare e aderire rigorosamente alle leggi, alle normative e agli standard internazionali di salute e sicurezza applicabili in ogni regione in cui operiamo.

Impegno per l'Ambiente

  • Sostenibilità ambientale

    Crediamo in una transizione equa e sostenibile. Ci impegniamo per minimizzare l'impatto ambientale delle nostre attività, favoriamo l'uso responsabile delle risorse, la riduzione delle emissioni di gas serra e la protezione della biodiversità attraverso pratiche di gestione sostenibile.

  • Efficienza Energetica

    Promuoviamo l'efficienza energetica e l'utilizzo responsabile delle risorse energetiche nei nostri impianti e nelle nostre operazioni.

  • Innovazione Tecnologica

    Sviluppiamo e realizziamo soluzioni innovative nell'ambito delle energie rinnovabili, guidando attivamente il percorso di transizione energetica.

Questa politica riflette il nostro impegno per un futuro sostenibile e prospero, per lo sviluppo e la diffusione di soluzioni energetiche che migliorino la vita delle persone e preservino il nostro pianeta.