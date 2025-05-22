Accessibilità
Cosa si intende per accessibilità?
L'accessibilità di un sito web consiste nel renderlo fruibile da chiunque, senza difficoltà, garantendo un accesso agevole a tutti i contenuti e servizi offerti. Per raggiungere questo obiettivo, è necessario eliminare diverse barriere, come:
La dichiarazione di accessibilità e l’approccio di Eni Plenitude
Eni Plenitude si impegna, in conformità alla legge n. 4 del 9 gennaio 2004, a rendere i propri servizi e canali digitali accessibili a tutti, rispettando le linee guida sull'accessibilità e l'inclusione. A tal fine, è in corso una revisione progressiva per correggere eventuali errori di accessibilità.
Per ulteriori dettagli sulle iniziative intraprese, è possibile scaricare la dichiarazione di accessibilità:
- Dichiarazione di Accessibilità (formato PDF).
Come navigare il sito con i tasti di scelta rapida
Per facilitare la navigazione, è possibile utilizzare i tasti di scelta rapida per accedere rapidamente a capitoli e sezioni delle pagine, utilizzando esclusivamente la tastiera.
Attivazione dei tasti di scelta rapida
- Microsoft Edge, Google Chrome e Opera: premi Alt + [access key].
- Mozilla Firefox: premi Alt + Shift + [access key].
- Stampare una pagina: non serve premere Alt; utilizza la combinazione indicata nella tabella.
Una volta attivati, gli strumenti di accessibilità rimangono disponibili in ogni sito visitato, senza alterare la lettura delle immagini.
Tasti di scelta rapida disponibili su Plenitude
|Funzione
|Access key/Combinazione tasti
|Stampa la pagina
|CTRL+P
|Vai all'inizio della pagina
|T
Attenzione: se la tua access key è un numero, utilizza i tasti numerici in alto sulla tastiera, non quelli del tastierino numerico laterale.
Come apportare modifiche alla navigazione
Scopri come personalizzare le impostazioni di navigazione del browser per adattarlo alle tue esigenze. Modifica font, dimensioni, colori o semplifica la navigazione con la tastiera: ogni browser offre opzioni per rendere l'esperienza online più comoda e accessibile. Di seguito trovi le istruzioni per i 4 browser più utilizzati.
Google Chrome
Navigazione con la tastiera
- Abilita la navigazione con tastiera digitando chrome://settings/accessibility nella barra degli indirizzi.
- Usa TAB o Maiuscolo + TAB per muoverti tra gli elementi interattivi.
Modificare caratteri e dimensioni
- Vai su Menu > Impostazioni > Aspetto oppure digita chrome://settings/appearance.
- Regola Dimensione carattere e Zoom della pagina per personalizzare la visualizzazione.
Personalizzare colori e contrasto
- Usa estensioni come Color Enhancer o abilita la Modalità Scura in chrome://settings/theme.
- Per contrasto elevato, attiva la funzione "Forza modalità scura" in chrome://flags.
Barra dei Preferiti
- Vai su Menu > Impostazioni > Aspetto > Mostra Barra dei Preferiti per abilitarla o disabilitarla.
- Puoi personalizzare i preferiti per un accesso rapido ai siti.
Zoom e modalità Lettura
- Zoom della pagina: Usa Ctrl+ o Ctrl- per regolare la dimensione.
- Modalità Lettura: Installa un'estensione come Reader View per ottenere una modalità di lettura semplificata.
Risorse aggiuntive
- Consulta il supporto di Chrome per ulteriori opzioni: Supporto Google Chrome.
Microsoft Edge
Navigazione con la tastiera
- Usa TAB o Maiuscolo + TAB per spostarti tra elementi come link, immagini, menu e frame.
- Puoi navigare interamente senza mouse utilizzando solo la tastiera.
Modificare caratteri e dimensioni
- Vai su Impostazioni > Aspetto.
- Modifica dimensione e stile dei caratteri per adattare il testo alle tue esigenze.
- Regola il livello di zoom globale nelle Impostazioni > Aspetto > Zoom.
Personalizzare colori e contrasto
- Edge supporta la modalità Contrasto Elevato: per abilitare questa funzione dal pannello vai su Impostazioni di Windows > Accessibilità > Contrasto Elevato.
- Usa temi scuri o chiari andando su Impostazioni > Aspetto.
Barra dei Preferiti
- Puoi abilitare o disabilitare la barra dei Preferiti in Impostazioni > Aspetto > Mostra barra Preferiti.
- Configura se visualizzare i preferiti sempre, mai o solo in una nuova scheda.
Zoom e modalità Lettura
- Zoom della pagina: Usa Ctrl+ o Ctrl- per aumentare o diminuire il contenuto della pagina.
- Modalità Lettura: Clicca sull'icona del libro nella barra degli indirizzi per leggere senza distrazioni.
Risorse aggiuntive
- Per ulteriori opzioni e guide, visita la pagina ufficiale di supporto di Microsoft Edge: Supporto Edge.
Mozilla Firefox
Navigazione con la tastiera
- Usa TAB o Maiuscolo + TAB per spostarti tra gli elementi interattivi della pagina (link, pulsanti, moduli).
- Puoi attivare ulteriori opzioni di accessibilità andando su Menu > Impostazioni > Accessibilità.
Modificare caratteri e dimensioni
- Vai su Menu > Impostazioni > Generale > Lingua e Aspetto > Caratteri e Colori.
- Personalizza lo stile e la dimensione dei caratteri.
- Clicca su Avanzate per opzioni come ignorare i caratteri definiti dalle pagine Web.
Personalizzare colori e contrasto
- Vai su Menu > Impostazioni > Generale > Lingua e Aspetto > Caratteri e Colori, quindi clicca su Colori.
- Cambia i colori per Testo, Sfondo, Link visitati e non visitati.
- Per applicare le tue scelte, deseleziona la casella Permetti alle pagine di scegliere i propri colori invece di quelli impostati.
Barra dei Preferiti
- Vai su Menu > Personalizza Barra degli strumenti.
- Puoi scegliere di mostrare la barra dei Preferiti sempre, solo in nuove schede o disattivarla.
Zoom e modalità Lettura
- Zoom della pagina: Usa Ctrl+ o Ctrl- per ingrandire o ridurre il contenuto della pagina.
- Modalità Lettura: Clicca sull’icona del libro nella barra degli indirizzi per accedere a una visualizzazione semplificata.
Risorse aggiuntive
- Consulta il menu Aiuto di Firefox per ulteriori informazioni.
- Oppure visita il sito ufficiale: Supporto Mozilla Firefox.
Safari
Navigazione con la tastiera
- Vai su Safari > Preferenze > Avanzate e abilita Premi Tab per evidenziare ogni elemento di una pagina web.
- Usa TAB o Maiuscolo + TAB per navigare tra i contenuti della pagina.
Modificare caratteri e dimensioni
- Vai su Safari > Preferenze > Avanzate.
- Abilita Non utilizzare mai dimensioni font inferiori a e imposta una dimensione minima.
Personalizzare colori e contrasto
- Usa la Modalità Scura o abilita il Contrasto Elevato tramite le impostazioni di sistema macOS in Accessibilità > Display.
- Safari eredita queste configurazioni dal sistema operativo.
Barra dei Preferiti
- Vai su Vista > Mostra Barra dei Preferiti per attivarla o disattivarla.
- Puoi configurarla per mostrare i preferiti più utilizzati.
Zoom e modalità Lettura
- Zoom della pagina: Usa Cmd+ o Cmd- per ingrandire o ridurre il contenuto.
- Modalità Lettura: Clicca sull’icona AA nella barra degli indirizzi per attivare la lettura senza distrazioni.
Risorse aggiuntive
- Per maggiori informazioni, visita il sito ufficiale di Apple: Supporto Safari.
Problemi di navigazione?
Se riscontri difficoltà nell'accesso ai contenuti o noti problemi di conformità ai principi di accessibilità, contattaci all'indirizzo accessibilita@eniplenitude.com.