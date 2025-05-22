La dichiarazione di accessibilità e l’approccio di Eni Plenitude

Eni Plenitude si impegna, in conformità alla legge n. 4 del 9 gennaio 2004, a rendere i propri servizi e canali digitali accessibili a tutti, rispettando le linee guida sull'accessibilità e l'inclusione. A tal fine, è in corso una revisione progressiva per correggere eventuali errori di accessibilità.

Per ulteriori dettagli sulle iniziative intraprese, è possibile scaricare la dichiarazione di accessibilità: