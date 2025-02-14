Termini e Condizioni

Le presenti condizioni generali d’uso (“Condizioni”) disciplinano l’accesso e l’utilizzo del sito web www.corporate.eniplenitude.com (“Sito”) da parte di ciascun utente in qualità di visitatore (“Utente”).

1.Informazioni Generali

1.1. Il Sito è gestito da Plenitude S.p.A. Società benefit, Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di ENI S.p.A., sede sociale in via Giovanni Lorenzini 4, 20139 Milano (MI), Registro Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi, Codice Fiscale e Partita IVA 12300020158, R.E.A. Milano n. 1544762 (“Plenitude”).

1.2. Il Sito rende accessibili agli Utenti diversi Contenuti, il tutto come meglio di seguito specificato e definito. Il Sito, unitamente ai menzionati Contenuti, è messo a disposizione da Plenitude gratuitamente e senza necessità di registrazione.

2.Accettazione e Modifiche

2.1. Utilizzando il Sito, l’Utente dichiara di aver preso visione e di accettare le presenti Condizioni e la Privacy Policy, unitamente a tutto quanto contenuto all’interno di tali documenti. Qualora non intendesse accettare le presenti Condizioni, l’Utente è obbligato ad abbandonare il Sito e a non utilizzare, in tutto o in parte, quanto ivi contenuto e reso disponibile.

2.2. Plenitude si riserva il diritto di modificare, in qualunque momento ed a propria esclusiva discrezione, il contenuto delle presenti Condizioni e/o della Privacy Policy, informando gli Utenti con le modalità ritenute tempo per tempo più appropriate. L’utilizzo del Sito successivamente alla ricezione dell’informativa relativa alle menzionate modifiche costituirà accettazione espressa delle stesse da parte dell’Utente.

3.Contenuto e Disponibilità del Sito

3.1. Tramite il Sito, Plenitude potrà pubblicare e/o mettere a disposizione dei visitatori dati, testi, materiali, documenti, messaggi, collegamenti, immagini, grafiche, foto, video e/o qualsiasi ulteriore contenuto tempo per tempo selezionato a esclusiva discrezione di Plenitude (“Contenuti”).

3.2. Plenitude si riserva il diritto di (i) rendere accessibile il Sito e/o i Contenuti nei tempi e nei modi dalla stessa determinati a propria esclusiva discrezione, nonché di (ii) cancellare, rimuovere e/o modificare Contenuti in qualsiasi momento; (iii) modificare il Sito, ivi incluse le interfacce grafiche e le funzionalità, a propria esclusiva discrezione e senza obblighi di qualunque natura nei confronti degli Utenti; e (iv) in generale sospendere la disponibilità del Sito, in tutto o in parte e per tutto il tempo necessario, anche in caso di intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria. Negli inderogabili limiti di legge, l’Utente espressamente accetta che Plenitude non presta alcuna garanzia, espressa o implicita relativa alla continuità e/o al corretto funzionamento e/o alla disponibilità del Sito e/o dei Contenuti.

3.3. Plenitude non presta alcuna garanzia espressa o implicita, né potrà essere in alcun modo ritenuta responsabile per la veridicità, la completezza, l’aggiornamento, l’accuratezza o l’affidabilità dei Contenuti, fermi restando gli inderogabili limiti di legge eventualmente applicabili.

4.Proprietà intellettuale e uso del Sito

4.1. L'Utente si impegna ad utilizzare il Sito e i Contenuti esclusivamente per scopi leciti e ammessi dalle vigenti disposizioni di legge applicabili, dagli usi e consuetudini, dalle regole di diligenza, in ogni caso senza ledere diritti di qualsivoglia terzo (ivi inclusi senza limitazione gli altri Utenti) e ponendo particolare riguardo alle leggi in materia di protezione della proprietà intellettuale e industriale, alla protezione dei dati personali, alle vigenti norme in materia di criminalità informatica ed alla normativa in materia di telecomunicazioni.

4.2. Le presenti Condizioni e, in generale, il diritto di utilizzo del Sito concesso da Plenitude all’Utente, non conferiscono allo stesso alcun diritto di qualsivoglia natura sul Sito e/o sui Contenuti. L’Utente prende atto e accetta che tutti i diritti di proprietà industriale e/o intellettuale sul Sito e/o sui Contenuti sono e rimangono di titolarità di Plenitude e/o dei relativi terzi titolari, in tutto e in ogni loro parte e ovunque nel mondo. L’Utente si impegna ad astenersi da qualsiasi riproduzione, comunicazione al pubblico, appropriazione, plagio, contraffazione, reimpiego e/o diffusione dei Contenuti, in tutto e in ogni loro parte.

4.3. L’utilizzo e la fruizione del Sito e/o dei Contenuti è consentita per il solo uso privato e personale dell’Utente. L’Utente può accedere al Sito e ai Contenuti solo in qualità di persona fisica per un utilizzo non a scopo di lucro, di profitto o comunque finalizzato al conseguimento di una utilità economica. L’Utente si impegna a fruire del Sito e dei Contenuti nel pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale e/o intellettuale di Plenitude e/o dei relativi terzi titolari e, a tal fine, si impegna, senza limitazione alcuna a: (i) non aggirare le limitazioni tecniche e le misure tecnologiche di protezione presenti sul Sito; (ii) non decodificare, decompilare o disassemblare il Sito; (iii) non copiare, tradurre, adattare, duplicare e/o modificare in tutto o in parte il Sito e/o i Contenuti; (iv) non sottoporre il Sito e/o qualunque contenuto a pratiche di framing e/o di deep linking e/o DoS e/o DDoS; e (v) non sviluppare, supportare, utilizzare o far utilizzare dispositivi o qualsiasi altro mezzo o processo idoneo ad eseguire lo scraping del Sito, o comunque, a copiare i dati e/o i Contenuti dallo stesso. L’Utente prende atto e riconosce che tutti i dati su cui si basano il Sito e Contenuti costituiscono banche dati tutelate ai sensi della L. 633/1941 e, in particolare, dagli articoli 102-bis e 102-ter della predetta legge.

4.4. L’Utente si impegna a non contestare, direttamente o tramite terzi, in tutto, in parte e ovunque nel mondo, la validità dei diritti di proprietà industriale e/o intellettuale di titolarità di Plenitude, ivi inclusi i Contenuti.

4.5. È fatto espresso divieto all’Utente di utilizzare il Sito e/o i Contenuti al fine di inviare, pubblicare, trasmettere e/o condividere dati, contenuti o documenti informatici che:

siano in contrasto o violino i diritti di proprietà intellettuale di titolarità di Plenitude e/o di terzi;

abbiano contenuti discriminatori, diffamatori, calunniosi o minacciosi;

contengano materiali pornografico, pedopornografico, osceno o comunque contrario alla pubblica morale;

contengano virus, malware, worm, trojan horse o, comunque, altri elementi informatici di contaminazione o distruzione;

costituiscano attività di spamming, phishing e/o simili;

siano in ogni caso in contrasto con le disposizioni normative e/o regolamentari applicabili.

5.Link

5.1. Plenitude può fornire link ad altri siti o ad altre risorse della rete internet. L'Utente dà atto e riconosce che Plenitude non esercita alcun controllo sul contenuto di tali siti/risorse e non ha alcuna responsabilità per il contenuto e/o il materiale, anche pubblicitario, divulgato su tali siti o risorse esterne o per i prodotti o servizi ivi offerti. Tali prodotti o servizi non possono considerarsi in alcun modo sponsorizzati, condivisi o supportati da Plenitude e pertanto l'Utente assume ogni responsabilità per gli acquisti eventualmente effettuati di detti prodotti o servizi.

6.Responsabilità e Manleva

6.1. L’Utente espressamente si impegna a manlevare e tenere indenne Plenitude, così come tutti i soggetti ad essa collegati o da essa controllati, i suoi rappresentanti, i dipendenti e i partner, da qualsiasi danno, pretesa anche risarcitoria, sanzione amministrativa, responsabilità e/o onere, diretto o indiretto e ivi incluse, senza limitazione, le ragionevoli spese legali, che Plenitude dovesse subire o sopportare in conseguenza dell’inadempimento o della violazione di uno qualsiasi degli obblighi di cui all’articolo 4 delle presenti Condizioni.

7.Legge Applicabile e Foro Competente

7.1. Le presenti Condizioni sono disciplinate dalla legge italiana e devono essere interpretate in conformità alla stessa.

7.2. Qualsiasi controversia che dovesse eventualmente sorgere tra Plenitude e l’Utente in relazione alle presenti Condizioni, sarà devoluta all’esclusiva competenza del Foro di Milano.

8.Comunicazioni

8.1. Fermo restando che, qualora sia stato fornito dall’Utente a Plenitude, quest’ultima potrà rivolgere qualsiasi comunicazione all’Utente tramite l’indirizzo mail, Plenitude si riserva il diritto di effettuare qualsiasi comunicazione ulteriore e inviare notifiche e messaggi agli Utenti attraverso il Sito o, comunque, selezionando a propria discrezione i canali di comunicazione tempo per tempo più adeguati.

8.2. Tutte le comunicazioni a Plenitude dovranno essere effettuate ai seguenti recapiti:

Plenitude S.p.A. Società benefit

Via Giovanni Lorenzini, 4

20139 Milano (MI)

PEC: eniplenitude@pec.eniplenitude.com

9.Copertura Analisti

9.1. Tutte le opinioni, stime o previsioni presenti sul Sito e relative ai risultati di Plenitude a cura di analisti e banche sono strettamente personali e non rappresentano opinioni, previsioni o anticipazioni di Plenitude o del management di Plenitude. L'evidenziazione da parte di Plenitude non comporta – e a tale proposito la presente costituisce espressa avvertenza contraria – alcun avvallo delle ricerche, conclusioni e raccomandazioni incluse, fornite dai predetti analisti.

10.Agenzie di Rating

10.1. Il rating non costituisce una raccomandazione a comprare, vendere o mantenere strumenti finanziari di qualsiasi natura di Plenitude. Poiché i rating eventualmente tempo per tempo indicati nel Sito possono essere soggetti a modifica, sostituzione, sospensione o ritiro, l’Utente è tenuto a verificare il rating a lungo termine, a breve termine e l'outlook attuale.

11.Clausole Finali

11.1. Le Condizioni contengono l’integrale disciplina del rapporto tra Plenitude e l’Utente con riferimento a quanto ne forma oggetto.

11.2. Ove una disposizione delle presenti Condizioni fosse o divenisse nulla, e/o qualora una o più delle disposizioni non potesse, per motivo diverso dall’inadempimento della parte obbligata, essere adempiuta nel puntuale rispetto delle previsioni qui pattuite, le restanti disposizioni conserveranno pieno vigore ed efficacia.

11.3. L’eventuale tolleranza di Plenitude di comportamenti posti in essere dall’Utente in violazione delle disposizioni contenute nelle presenti Condizioni non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere l’esatto adempimento di tutti i termini e di tutte le condizioni qui previste.