Durante la settimana europea della mobilità sostenibile, dal 16 al 19 settembre 2023, Plenitude ha continuato a raccontare sé stessa attraverso la propria idea di mobilità elettrica e grazie a uno stand Plenitude + Be Charge situato in Piazza delle Libertà. In continuità con gli eventi passati organizzati a Bergamo, Plenitude ha portato avanti il tema della sostenibilità attraverso un approccio edutainment. Per questo, presso lo stand si potevano sperimentare diverse tecnologie interattive, tra cui un simulatore di guida, un photoboot, delle colonnine di ricarica, dei video in realtà virtuale e dei videogiochi.

Il terzo appuntamento che ha visto protagonista la città di Bergamo è andato dal 21 settembre al 15 ottobre ed è passato attraverso l’installazione “Feeling the Energy” di Parco Suardi, sviluppata per Plenitude da Carlo Ratti Associati con l’architetto Italo Rota, e composta da oltre 500 metri di tubo di rame antibatterico piegato digitalmente, fornito da KME, che assorbe e produce energia ispirandosi alla vita delle piante.

“Feeling the Energy” è stata presentata per la prima volta in occasione della Milano Design Week, ed è un’infrastruttura energetica autosufficiente, le cui risorse vengono riutilizzate in un circolo continuo: l’energia proveniente dal sole, dal vento e dai movimenti delle persone viene raccolta e immagazzinata durante il giorno, per essere poi reimpiegata di sera. Con lo stesso funzionamento, sono stati alimentati anche i vaporizzatori d’acqua che raffreddavano i viali del giardino e nutrivano la vegetazione circostante.

L’installazione aveva, inoltre, anche una parte esperienziale: diverse stazioni didattiche che spiegavano l’innovazione raggiunta in materia di fonti sostenibili e la necessità di energia rinnovabile in questo momento storico chiamate Energy Carousel, Garden Orchestra, The Leading Logo, Powering Vibrations, Blinds in the Sun e Solar Garden.

Ulteriori iniziative visitabili rivolte al pubblico erano: i portali che riproducevano brani delle Quattro Stagioni di Antonio Vivaldi, un vibrafono gigante da poter suonare, un tunnel di luci colorate e pannelli fotovoltaici da attraversare e che si attivava spruzzando acqua nebulizzata per rinfrescare i visitatori.

L’installazione è rimasta all’interno del Parco Suardi per circa 3 settimane ed era visitabile da tutti gratuitamente.