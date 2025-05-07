Pedaliamo per il quarto anno consecutivo come Main Sponsor ed Energy Partner Ufficiale de La Vuelta. Un impegno che ci vede percorrere oltre 3.000 chilometri, al fianco dei campioni in gara, per supportare una delle più affascinanti competizioni ciclistiche internazionali.

Dalla partenza a Torino fino al traguardo finale a Madrid, siamo stati presenti in ogni tappa offrendo, nel corso della manifestazione, la possibilità di ricaricare i veicoli elettrici utilizzati dagli organizzatori della corsa, per accompagnare il gruppo dei corridori e le rispettive squadre lungo il percorso.

Giunta alla 90ª edizione, quest’anno porterà con sé anche una novità storica: per la prima volta, partirà dall’Italia, attraversando anche la Francia e la Spagna, per un totale di 3.151 chilometri suddivisi in 21 tappe. In particolare, la competizione ha preso il via il 23 agosto nella città di Torino e si è conclusa il 14 settembre a Madrid, dopo aver toccato diverse località del nord della Spagna.

Ma non finisce qui. Abbiamo scelto di rinnovare anche la nostra sponsorizzazione della maglia bianca, riconoscimento dedicato al miglior ciclista under 26 classificato in ogni tappa. Introdotta per la prima volta durante La Vuelta nel 2019, la Maglia Bianca è stata indossata da alcuni dei più grandi talenti del ciclismo, come il danese Mattias Skjelmose nel 2024 e lo spagnolo Juan Ayuso nel 2023. Questa maglia rappresenta un nuovo capitolo nella carriera dei giovani ciclisti e riflette, al contempo, l’attenzione di Plenitude verso le nuove generazioni.

Con questa partnership, abbiamo contribuito ulteriormente, attraverso lo sport, alla diffusione di valori in cui si riconosce quali l’impegno, la dedizione, la costanza e la passione. te di ispirazione.

E, come nelle edizioni passate, non siamo stati soli lungo la strada. Al nostro fianco c’è stato ancora una volta Óscar Freire, leggenda del ciclismo e vincitore di sette tappe della Vuelta. È stato lui il nostro ambasciatore ufficiale, che ha portato in ogni tappa il messaggio di un’energia più accessibile e condivisa.