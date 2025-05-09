Siamo main partner di Olimpia Milano per le partite di Eurolega della stagione 2025-2026. La squadra di pallacanestro 32 volte campione d’Italia si impegna insieme a noi per lasciare un impatto positivo sulla società.
In occasione della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, siamo scesi in campo insieme a Olimpia Milano con un progetto di sensibilizzazione contro i tanti, troppi stereotipi di genere. 5 palloni, 5 illustrazioni, 5 espressioni che rappresentano diverse forme di violenza: fisica, verbale, psicologica ed economica. Per sconfiggerle tutte, abbiamo iniziato dalle parole che scegliamo di usare, ogni giorno.
Nel pre-match di Eurolega del 21 Novembre 2024, i giocatori dell’Olimpia Milano sono scesi in campo con i palloni di Ballshit. Per portare questo messaggio di cambiamento anche fuori dall'Unipol Forum, le illustrazioni delle artiste sono diventate t-shirt, e i palloni sono stati esposti nel Flagship Store Plenitude di Corso Buenos Aires dal 25 al 30 novembre 2024.
Per andare a canestro insieme bisogna partire dalle comunità: da sempre lo sport contribuisce al miglioramento della vita sociale di tutti e trasmette valori come passione, rispetto e inclusione. Per questo, insieme a Olimpia Milano siamo entrati nelle scuole con il progetto Olimpia@School, inaugurato il 7 novembre 2024 durante la partita contro il Real Madrid.
Questo progetto nasce dalla collaborazione con Olimpia Milano con Comunità Nuova Onlus e GiGroup, che contribuiscono alla costruzione di una cultura dello sport più inclusiva e accompagnano i giovani verso il loro futuro lavorativo. Lo scopo è far avvicinare i partecipanti al mondo dello sport con un approccio tecnico ed educativo, in una visione orientata all’organizzazione dei diversi ambiti di una società sportiva. Il 10 aprile 2025 sono stati premiati i più meritevoli delle singole categorie e la classe che ha accumulato più punti.
Con Olimpia Milano condividiamo anche il valore dell’equità di genere. Per questo, durante la Giornata Internazionale della donna 2024 i giocatori sono scesi in campo condividendo i numeri della disparità e della violenza di genere sulle loro pettorine. Per vincere dobbiamo arrivare a zero, con la coscienza che per le donne la partita rimanga ancora aperta.