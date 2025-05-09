Plenitude e Olimpia Milano, play for change.

L’energia è un gioco di squadra.

Siamo main partner di Olimpia Milano per le partite di Eurolega della stagione 2025-2026. La squadra di pallacanestro 32 volte campione d’Italia si impegna insieme a noi per lasciare un impatto positivo sulla società.

Consapevolezza, determinazione e progresso: Plenitude Olimpia Milano collaborano per dare nuova energia ad ogni azione, insieme verso il cambiamento.

Campo da basket rosso con una riga bianca e una palla da basket appoggiata sul terreno che si vede in primo piano.

Ballshit. Gli stereotipi di genere sono tutte palle.

In occasione della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, siamo scesi in campo insieme a Olimpia Milano con un progetto di sensibilizzazione contro i tanti, troppi stereotipi di genere. 5 palloni, 5 illustrazioni, 5 espressioni che rappresentano diverse forme di violenza: fisica, verbale, psicologica ed economica. Per sconfiggerle tutte, abbiamo iniziato dalle parole che scegliamo di usare, ogni giorno.

 

Nel pre-match di Eurolega del 21 Novembre 2024, i giocatori dell’Olimpia Milano sono scesi in campo con i palloni di Ballshit. Per portare questo messaggio di cambiamento anche fuori dall'Unipol Forum, le illustrazioni delle artiste sono diventate t-shirt, e i palloni sono stati esposti nel Flagship Store Plenitude di Corso Buenos Aires dal 25 al 30 novembre 2024.

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Comunità

Per andare a canestro insieme bisogna partire dalle comunità: da sempre lo sport contribuisce al miglioramento della vita sociale di tutti e trasmette valori come passione, rispetto e inclusione. Per questo, insieme a Olimpia Milano siamo entrati nelle scuole con il progetto Olimpia@School, inaugurato il 7 novembre 2024 durante la partita contro il Real Madrid.

Cambiamento

Lo sport è il motore del cambiamento e, attraverso la pallacanestro, Plenitude vuole contribuire alla diffusione dell’innovazione con soluzioni all’avanguardia. Con il progetto Olimpia@School, sei classi di diversi istituti secondari milanesi si sono trasformate in vere e proprie società sportive, nelle quali ogni studente ha simulato un ruolo, coprendo i settori di comunicazione, sostenibilità, ticketing, marketing, social media e sport. Abbiamo messo i nostri esperti a disposizione degli studenti per occuparsi di sostenibilità, insegnando loro come gestire l’energia in modo più consapevole.

Futuro

Questo progetto nasce dalla collaborazione con Olimpia Milano con Comunità Nuova Onlus e GiGroup, che contribuiscono alla costruzione di una cultura dello sport più inclusiva e accompagnano i giovani verso il loro futuro lavorativo. Lo scopo è far avvicinare i partecipanti al mondo dello sport con un approccio tecnico ed educativo, in una visione orientata all’organizzazione dei diversi ambiti di una società sportiva. Il 10 aprile 2025 sono stati premiati i più meritevoli delle singole categorie e la classe che ha accumulato più punti.

Con Olimpia Milano condividiamo anche il valore dell’equità di genere. Per questo, durante la Giornata Internazionale della donna 2024 i giocatori sono scesi in campo condividendo i numeri della disparità e della violenza di genere sulle loro pettorine. Per vincere dobbiamo arrivare a zero, con la coscienza che per le donne la partita rimanga ancora aperta.

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Leggi il comunicato stampa sulla partnership.

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