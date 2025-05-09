Cambiamento

Lo sport è il motore del cambiamento e, attraverso la pallacanestro, Plenitude vuole contribuire alla diffusione dell’innovazione con soluzioni all’avanguardia. Con il progetto Olimpia@School, sei classi di diversi istituti secondari milanesi si sono trasformate in vere e proprie società sportive, nelle quali ogni studente ha simulato un ruolo, coprendo i settori di comunicazione, sostenibilità, ticketing, marketing, social media e sport. Abbiamo messo i nostri esperti a disposizione degli studenti per occuparsi di sostenibilità, insegnando loro come gestire l’energia in modo più consapevole.