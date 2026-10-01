Plenitude: nueva estructura accionarial y de gobierno basada en el control conjunto de Eni y Ares

Plenitude anuncia la finalización de la operación de reorganización de su estructura accionarial, tras los acuerdos alcanzados entre sus accionistas Eni y los fondos de crédito alternativo gestionados por Ares Management (“Ares”) y Energy Infrastructure Partners (“EIP”).

La operación se ha completado mediante una ampliación de capital no proporcional suscrita por los accionistas por un importe total de 1.560 millones de euros, lo que implica una valoración pre-money de los fondos propios de Plenitude de 10.750 millones de euros (100% del capital social), equivalente a un valor de empresa de aproximadamente 13.100 millones de euros.

El capital social de Plenitude está ahora distribuido entre Eni (65,03%), Ares (26,24%) y EIP (8,73%).

La nueva estructura de propiedad introduce un modelo de gobierno corporativo basado en el control conjunto de Eni y Ares y supone la desconsolidación de la compañía de los estados financieros de Eni. No obstante, Eni seguirá ejerciendo funciones de dirección y coordinación sobre Plenitude de conformidad con el artículo 2497 del Código Civil italiano y con los acuerdos de gobierno corporativo suscritos entre los accionistas.

El nuevo Consejo de Administración de Plenitude estará compuesto por nueve miembros: cinco designados por Eni, incluido el Consejero Delegado; tres designados por Ares, incluido el Presidente; y uno designado por EIP. Los nuevos acuerdos también contemplan mecanismos de mayoría cualificada, que exigen el voto favorable de al menos un consejero designado por Ares para determinadas decisiones relevantes, entre ellas la aprobación del presupuesto y de los planes de negocio.

"Esta operación marca el inicio de un nuevo capítulo de crecimiento para nuestra compañía. Con el respaldo de socios de referencia como Eni, Ares y EIP, seguimos reforzando nuestro posicionamiento y acelerando el cumplimiento de nuestros objetivos estratégicos", afirmó Stefano Goberti, Consejero Delegado de Plenitude."Nuestro modelo de negocio diferencial, nuestra sólida posición financiera y nuestra experiencia industrial constituyen la base sobre la que seguiremos construyendo valor a largo plazo para todos nuestros grupos de interés."

Plenitude opera en más de 15 países con un modelo de negocio que incluye 6 GW de capacidad de generación renovable, la comercialización de electricidad, gas natural y soluciones energéticas para alrededor de 11 millones de clientes, así como una red de más de 23.000 puntos de recarga para vehículos eléctricos.