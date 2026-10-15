Canal Ético – Gestión de Denuncias

En cumplimiento de lo dispuesto por la Directiva (UE) 2019/1937 y la legislación nacional de transposición correspondiente, la Ley Sarbanes-Oxley de 2002, el Modelo de Organización, Gestión y Control conforme al Decreto Legislativo italiano n.º 231 de 2001 (en adelante, el «Modelo 231») y las Normativas Internas Anticorrupción, hemos adoptado un sistema destinado a fomentar las denuncias realizadas de buena fe y en interés de Eni, garantizando la confidencialidad de la identidad de la persona denunciante y de las demás personas implicadas, así como la protección frente a cualquier forma de represalia.
Se recomienda a las personas denunciantes que no divulguen a terceros información relacionada con la denuncia presentada, con el fin de no comprometer la protección de la confidencialidad. El sistema de denuncias de Eni no debe utilizarse para ofender o perjudicar el honor y/o la reputación personal y/o profesional de las personas a las que se refieren los hechos denunciados, ni para difundir conscientemente acusaciones infundadas.
De conformidad con la normativa aplicable, independientemente del objeto de la denuncia o de la entidad afectada, siempre se garantiza a todas las personas la posibilidad de presentar denuncias directamente a Eni SpA. Asimismo, sigue existiendo la posibilidad de utilizar los canales específicos establecidos por las sociedades controladas, incluida Eni Plenitude SpA SB, en los casos y de conformidad con lo previsto por la normativa aplicable.
Cualquiera que sea el canal utilizado, se garantiza a todas las Personas Eni, así como a todas aquellas que actúan o han actuado en Italia o en el extranjero en nombre, por cuenta o en interés de Eni, cada una dentro del ámbito de sus funciones y responsabilidades, la posibilidad de denunciar infracciones detectadas en el contexto laboral, de conformidad con las normativas locales que aplican la Directiva (UE) 2019/1937.
En particular, se considerará denuncia cualquier comunicación relativa a conductas que constituyan una infracción de leyes y reglamentos nacionales o de la Unión Europea, decisiones de las autoridades competentes, el Código Ético, el Modelo 231 o el Modelo de Compliance para las filiales extranjeras, así como de las normativas internas (entre otras, la política de Tolerancia Cero contra la violencia y el acoso en el trabajo), respetando las disposiciones específicas de la normativa local de aplicación de la Directiva (UE) 2019/1937.
La regulación de esta materia se encuentra recogida en el procedimiento «Gestión de las denuncias recibidas por Eni SpA y las Sociedades Controladas» (disponible en los documentos adjuntos a esta página). La aprobación y actualización del procedimiento se han llevado a cabo de conformidad con las disposiciones del Decreto Legislativo n.º 24/2023.
Las denuncias pueden enviarse a través de un canal específico disponible en el siguiente enlace.
Este canal se considera el medio preferente de comunicación y es adecuado para garantizar, mediante herramientas informáticas, la confidencialidad de la identidad de la persona denunciante.
Se recuerda que, alternativamente, es posible presentar una denuncia verbal llamando al número 800.60.20.099 desde Italia.
Este número puede utilizarse desde el extranjero, cuando sea técnicamente posible, sin coste para la persona que llama o al coste de una llamada local. En los demás casos, puede utilizarse el siguiente número de pago: +39 06 598.27323.
Sin perjuicio de la utilización preferente de los canales de denuncia puestos a disposición por Eni SpA y Eni Plenitude SpA SB, en los casos expresamente previstos en el artículo 6 del Decreto Legislativo n.º 24 de 10 de marzo de 2023, también es posible presentar una denuncia ante la autoridad competente (Autoridad Nacional Anticorrupción – ANAC) o mediante divulgación pública.
Sin perjuicio de la utilización preferente de los canales internos de denuncia puestos a disposición por Eni, en los casos expresamente previstos en los artículos 6 y 15 del Decreto Legislativo n.º 24 de 10 de marzo de 2023, también es posible presentar una denuncia, respectivamente, ante la autoridad competente (Autoridad Nacional Anticorrupción – ANAC) o mediante divulgación pública.
En el caso de Eni S.p.A. y de las sociedades controladas italianas, la persona denunciante podrá presentar una denuncia externa si, en el momento de su presentación, se cumple alguna de las siguientes condiciones:
La información y los datos personales comunicados en el contexto de las denuncias se tratan con el fin de gestionar y dar seguimiento a dichas denuncias, investigar las conductas denunciadas y adoptar las medidas necesarias de conformidad con la legislación aplicable, incluida la normativa sobre protección de datos personales.
Para obtener más información sobre las modalidades y finalidades del tratamiento de los datos personales incluidos en las denuncias y recopilados durante el procedimiento, le invitamos a consultar los avisos informativos relativos al tratamiento de los datos personales de las personas denunciantes, denunciadas y de cualquier otro tercero implicado.
La actividad de las ETS consiste en brindar apoyo general a la persona denunciante. De hecho, el papel de las ETS es promover el conocimiento de la normativa en cuestión y aumentar la conciencia sobre los instrumentos disponibles, también con el objetivo de mejorar la calidad de las denuncias.
Las ETS están inscritas en un registro específico gestionado por la ANAC, disponible en el siguiente enlace: https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing.