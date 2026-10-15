Canal Ético – Gestión de Denuncias

En cumplimiento de lo dispuesto por la Directiva (UE) 2019/1937 y la legislación nacional de transposición correspondiente, la Ley Sarbanes-Oxley de 2002, el Modelo de Organización, Gestión y Control conforme al Decreto Legislativo italiano n.º 231 de 2001 (en adelante, el «Modelo 231») y las Normativas Internas Anticorrupción, hemos adoptado un sistema destinado a fomentar las denuncias realizadas de buena fe y en interés de Eni, garantizando la confidencialidad de la identidad de la persona denunciante y de las demás personas implicadas, así como la protección frente a cualquier forma de represalia.

Se recomienda a las personas denunciantes que no divulguen a terceros información relacionada con la denuncia presentada, con el fin de no comprometer la protección de la confidencialidad. El sistema de denuncias de Eni no debe utilizarse para ofender o perjudicar el honor y/o la reputación personal y/o profesional de las personas a las que se refieren los hechos denunciados, ni para difundir conscientemente acusaciones infundadas.

De conformidad con la normativa aplicable, independientemente del objeto de la denuncia o de la entidad afectada, siempre se garantiza a todas las personas la posibilidad de presentar denuncias directamente a Eni SpA. Asimismo, sigue existiendo la posibilidad de utilizar los canales específicos establecidos por las sociedades controladas, incluida Eni Plenitude SpA SB, en los casos y de conformidad con lo previsto por la normativa aplicable.

Cualquiera que sea el canal utilizado, se garantiza a todas las Personas Eni, así como a todas aquellas que actúan o han actuado en Italia o en el extranjero en nombre, por cuenta o en interés de Eni, cada una dentro del ámbito de sus funciones y responsabilidades, la posibilidad de denunciar infracciones detectadas en el contexto laboral, de conformidad con las normativas locales que aplican la Directiva (UE) 2019/1937.

En particular, se considerará denuncia cualquier comunicación relativa a conductas que constituyan una infracción de leyes y reglamentos nacionales o de la Unión Europea, decisiones de las autoridades competentes, el Código Ético, el Modelo 231 o el Modelo de Compliance para las filiales extranjeras, así como de las normativas internas (entre otras, la política de Tolerancia Cero contra la violencia y el acoso en el trabajo), respetando las disposiciones específicas de la normativa local de aplicación de la Directiva (UE) 2019/1937.

La regulación de esta materia se encuentra recogida en el procedimiento «Gestión de las denuncias recibidas por Eni SpA y las Sociedades Controladas» (disponible en los documentos adjuntos a esta página). La aprobación y actualización del procedimiento se han llevado a cabo de conformidad con las disposiciones del Decreto Legislativo n.º 24/2023.

Las denuncias pueden enviarse a través de un canal específico disponible en el siguiente enlace.