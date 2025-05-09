Plenitude al C2C Festival

L'installazione

Dedicata a Sergio Ricciardone, storico fondatore del C2C, “A Cuor Leggero” è un invito a riscoprire uno sguardo puro e innocente sul mondo. Un invito alla leggerezza, rappresentata dalla scelta di luci.

L’installazione si è fatta portavoce di una visione condivisa tra noi e C2C Festival: offrire al pubblico un’esperienza immersiva, capace di unire bellezza, innovazione artistica e consapevolezza ambientale.

Il cuore pulsante dell’opera è un sofisticato sistema di luci RGBW e barre LED motorizzate, progettato per modellare lo spazio attraverso architetture luminose in continuo movimento. Ogni fascio, ogni colore, ogni riflesso contribuisce a una coreografia di luce pensata per emozionare. La regia, firmata da Roberto Pozzebon – storico collaboratore del festival e lighting designer di Coez – si esprime in un caleidoscopio di luci alimentato, grazie al contributo di Plenitude, da batterie solari: un percorso che fa dell’arte non solo un linguaggio espressivo, ma una vera e propria dichiarazione d’intenti.

La Plenitude Room si è trasformata in un paesaggio interattivo: sfere luminose e specchiate, tessuti cangianti e l’uso scenografico del fumo amplificano gli effetti visivi, trasformando la percezione dello spazio. Il visitatore è stato avvolto dentro un mondo fatto di bagliori, riflessi e ombre in costante mutamento.

A rendere l’esperienza ancora più unica, è la colonna sonora originale curata da Codalunga, con un brano inedito dei Ninos du Brasil. Registrato insieme ai bambini di C2CKids! – il progetto del festival pensato per bambini, adolescenti e famiglie – il brano si è potuto ascoltare in esclusiva all’interno dell’installazione.