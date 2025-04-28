Segui il ritmo dell’estate 2025 con Plenitude

La musica è un’energia invisibile nella vita delle persone, è capace di unire e far muovere tutti su un unico beat. Crediamo nell’energia della musica e per tutta l’estate supporteremo concerti e festival musicali, in Italia e in Europa, con iniziative dedicate alla divulgazione della cultura dell’efficienza energetica e del risparmio energetico.