La transizione energetica a ritmo di musica
Anche quest’anno siamo Partner di diversi festival in tutta Europa.
Segui il ritmo dell’estate 2025 con Plenitude
La musica è un’energia invisibile nella vita delle persone, è capace di unire e far muovere tutti su un unico beat. Crediamo nell’energia della musica e per tutta l’estate supporteremo concerti e festival musicali, in Italia e in Europa, con iniziative dedicate alla divulgazione della cultura dell’efficienza energetica e del risparmio energetico.
Sali sul palco insieme a Plenitude e scopri tutti gli eventi:
Primavera Sound Festival
Nel 2025 siamo stati Energy Partner della grande musica.
La Prima Estate
Illuminiamo la musica a due passi dal mare.
Festivalle
Un'estate carica di eventi nel cuore di Agrigento, Capitale della Cultura 2025.
Plenitude e Aperol: un’estate in tour
Nel 2025 siamo stati al fianco di Aperol - parte di Gruppo Campari - in 3 music festival: il Kappa Futur Festival di Torino, il Locus Festival di Bari, e lo Spring Attitude di Roma. Grazie alle speciali Recharge Station installate all’interno dell’area Aperol, gli spettatori hanno ricaricato i loro device con energia solare.
KISS KISS WAY: 5 tappe a ritmo di musica
Dal 30 maggio al 27 luglio 2025 abbiamo seguito le 5 tappe del Kiss Kiss Way - tour estivo della storica emittente radiofonica Radio Kiss Kiss - in tutta l’Italia (Napoli, Torino, Rossano Calabro, Baia Domizia e Golfo Aranci) con artisti di fama nazionale e internazionale come Benji e Fede, Carl Brave, Clara, Francesca Michielin, Gabri Ponte, Noemi, Olly, Planet Funk, Rose Villain, Skunk Anansie, Sophie and the Giants, Tananai e tanti altri. In tutte le 5 tappe, abbiamo portato l’iniziativa “Il meglio dal sole”: un distributore di flaconcini mono-dose gratuiti di crema solare alimentato ad energia fotovoltaica. L’obiettivo è stato quello di sensibilizzare il pubblico al tema della protezione della propria pelle permettendo a tutti di godere appieno del sole, inesauribile fonte di energia.
Scopri cosa ti sei perso qui
Rivivi i festival e i concerti passati che abbiamo sostenuto e resta sempre aggiornato.
-
Italia
C2C Festival
Dal 30 ottobre al 2 novembre 2025 – Anche quest’anno Plenitude è presente al C2C Festival con la nuova installazione “A Cuor Leggero” creata nella Plenitude Room.
-
Italia
Opera Festival
Dal 22 al 25 agosto 2024 - Plenitude ha supportato l'Opera Festival, l'evento musicale estivo immerso nel Parco dell’Etna. Quattro giorni di divertimento e non solo, grazie ad interventi di riqualificazione energetica, iniziative di rigenerazione urbana e valorizzazione delle risorse locali, l’azienda contribuisce alla crescita del territorio e della comunità.
-
Italia
The Island Fuze Tea
Dal 30 maggio al 2 giugno 2024 - Plenitude ha partecipato come Sustainability Partner, contribuendo a ridurre l’impatto ambientale della manifestazione grazie all’impianto fotovoltaico donato all’Isola nel 2022 e all’installazione di colonnine di ricarica elettrica Be Charge. Un viaggio on the road da Milano a Pantelleria con alcuni talent e in collaborazione con Mini è stato il pretesto per raccontare le bellezze dell’Italia e una mobilità più sostenibile.