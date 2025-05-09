Una sinfonia di luce e musica risplende ad Agrigento
Insieme a FestiValle per un’estate carica di eventi nel cuore della Capitale della Cultura 2025.
La musica del FestiValle risuona insieme a Plenitude, anche nel 2025. Scopri tutte le iniziative e i progetti che abbiamo creato con in festival internazionale di musica e arti digitali nella splendida cornice di Agrigento, Capitale Italiana della Cultura 2025.
Dal 7 al 9 agosto 2025, siamo stati Main Partner del FestiValle, con la nostra energia abbiamo accompagnato quattro giorni di musica, arte e innovazione nella Valle dei Templi di Agrigento (patrimonio UNESCO). Il Plenitude Stage, immerso nel Giardino della Kolymbethra e affacciato sul Tempio dei Dioscuri, ha ospitato performance musicali al tramonto ed è stato alimentato al 100% da batterie caricate con energia solare prodotta da pannelli fotovoltaici.
Oltre al palco, le batterie hanno contribuito anche ad alimentare parte dell’area food limitrofa, con l’obiettivo di favorire la riduzione dell’impatto ambientale della manifestazione.
Gli artisti della scena italiana e internazionale che si sono esibiti sono stati: Vinicio Capossela, The Cinematic Orchestra, Carl Craig e The Fearless Flyers (side project dei Vulfpeck); per un’esperienza dove la musica dialoga con la storia e la cultura locale.
In continuità con la partnership, l’8 e il 9 novembre, si è svolta l’edizione 2025 dell’Italian Jazz Conference: ideato da I-Jazz e ospitato da FestiValle APS con il sostegno di Plenitude, per raccontare una nuova idea di cultura nei territori. Due giornate tra musica, visioni e incontri al Teatro Pirandello e tra i templi antichi, dove il jazz diventa dialogo, innovazione e scoperta.
Oltre la musica, per un’energia unica
L’impegno di Plenitude non si limita al festival e contribuisce alla tutela del patrimonio artistico del territorio. Abbiamo sostituito i proiettori della Cattedrale di San Gerlando con faretti LED di ultima generazione, esaltandone il valore architettonico e migliorandone l’efficienza energetica. Il 13 settembre 2025, si è tenuta la sua inaugurazione con una serata speciale che ha visto protagonisti Whitemary, cantautrice e producer abruzzese, e Carlo Amleto, comico, musicista e attore siciliano.
Il percorso di efficientamento energetico prosegue con l’installazione di pannelli solari sul tetto dell’oratorio di Santa Rosa e del MUDIA, il Museo Diocesano, che sarà quindi alimentato anche con fonti rinnovabili. Sono stati inoltre realizzati studi di fattibilità per due ulteriori interventi: uno presso l’ex carcere di San Vito, centro culturale gestito da Farm Cultural Park, e uno nella sede dell’associazione stessa a Favara, nella provincia agrigentina. Gli artisti della struttura potranno così sviluppare le proprie creazioni in un ambiente rinnovato dal punto di vista energetico.
In questo contesto si inserisce anche la prossima edizione dell’Italian Jazz Conference: una due giorni di talk, musica e scambio culturale dedicata al mondo del jazz, che si terrà proprio all’interno degli edifici riqualificati in autunno.