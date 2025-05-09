La musica del FestiValle risuona insieme a Plenitude, anche nel 2025. Scopri tutte le iniziative e i progetti che abbiamo creato con in festival internazionale di musica e arti digitali nella splendida cornice di Agrigento, Capitale Italiana della Cultura 2025.

Dal 7 al 9 agosto 2025, siamo stati Main Partner del FestiValle, con la nostra energia abbiamo accompagnato quattro giorni di musica, arte e innovazione nella Valle dei Templi di Agrigento (patrimonio UNESCO). Il Plenitude Stage, immerso nel Giardino della Kolymbethra e affacciato sul Tempio dei Dioscuri, ha ospitato performance musicali al tramonto ed è stato alimentato al 100% da batterie caricate con energia solare prodotta da pannelli fotovoltaici.

Oltre al palco, le batterie hanno contribuito anche ad alimentare parte dell’area food limitrofa, con l’obiettivo di favorire la riduzione dell’impatto ambientale della manifestazione.

Gli artisti della scena italiana e internazionale che si sono esibiti sono stati: Vinicio Capossela, The Cinematic Orchestra, Carl Craig e The Fearless Flyers (side project dei Vulfpeck); per un’esperienza dove la musica dialoga con la storia e la cultura locale.

In continuità con la partnership, l’8 e il 9 novembre, si è svolta l’edizione 2025 dell’Italian Jazz Conference: ideato da I-Jazz e ospitato da FestiValle APS con il sostegno di Plenitude, per raccontare una nuova idea di cultura nei territori. Due giornate tra musica, visioni e incontri al Teatro Pirandello e tra i templi antichi, dove il jazz diventa dialogo, innovazione e scoperta.