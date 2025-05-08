Plenitude accende l’energia dell’estate

Plenitude ha reso l’ultima estate milanese ancora più entusiasmante con un appuntamento imperdibile anche per gli skater, che hanno potuto usufruire di uno skate park realizzato appositamente per l’evento in Piazza Duca d'Aosta. Inoltre, ha installato pannelli solari che hanno contribuito ad alimentare l’illuminazione del villaggio con energia proveniente da fonti rinnovabili.