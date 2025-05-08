Plenitude ha reso l’ultima estate milanese ancora più entusiasmante con un appuntamento imperdibile anche per gli skater, che hanno potuto usufruire di uno skate park realizzato appositamente per l’evento in Piazza Duca d'Aosta. Inoltre, ha installato pannelli solari che hanno contribuito ad alimentare l’illuminazione del villaggio con energia proveniente da fonti rinnovabili.
Plenitude ha realizzato in occasione dell’evento uno skate park in Piazza Duca d’Aosta dedicato alla community di urban skater che quotidianamente compiono le proprie evoluzioni in questa piazza ma anche a tutti gli appassionati di sport urbani, che hanno avuto a disposizione un nuovo spazio dove allenarsi e divertirsi in totale sicurezza.
Plenitude ha offerto a tutti un'opportunità unica: in collaborazione con rinomate scuole di Milano, ha organizzato lezioni di skateboard per avvicinarsi in modo divertente a questo emozionante sport.
Il contributo di Plenitude per Senstation Summer prevedeva l'installazione di una serie di pannelli solari che hanno contribuito ad alimentare l’illuminazione del villaggio. Inoltre, ha fornito a tutta la manifestazione energia elettrica certificata, tramite garanzie d’origine di provenienza europea, immessa in rete e prodotta da impianti alimentati al 100% da fonti rinnovabili.