L’energia di Plenitude a Senstation Summer

Plenitude è partner di Senstation Summer, l’evento che si è svolto a Milano dal 13 giugno al 14 luglio 2024, un progetto nato con l’obiettivo di sostenere la rigenerazione urbana e sociale di Piazza Duca d’Aosta.

Plenitude accende l’energia dell’estate

Plenitude ha reso l’ultima estate milanese ancora più entusiasmante con un appuntamento imperdibile anche per gli skater, che hanno potuto usufruire di uno skate park realizzato appositamente per l’evento in Piazza Duca d'Aosta. Inoltre, ha installato pannelli solari che hanno contribuito ad alimentare l’illuminazione del villaggio con energia proveniente da fonti rinnovabili.

Lo skater park brandizzato Plenitude con uno ragazzo sullo skate e l’altro che lo guarda con lo skate in mano. Sullo sfondo, piazza Duca d’Aosta.

Plenitude promuove lo sport in città

Plenitude ha realizzato in occasione dell’evento uno skate park in Piazza Duca d’Aosta dedicato alla community di urban skater che quotidianamente compiono le proprie evoluzioni in questa piazza ma anche a tutti gli appassionati di sport urbani, che hanno avuto a disposizione un nuovo spazio dove allenarsi e divertirsi in totale sicurezza.

Ci siamo divertiti insieme

Plenitude ha offerto a tutti un'opportunità unica: in collaborazione con rinomate scuole di Milano, ha organizzato lezioni di skateboard per avvicinarsi in modo divertente a questo emozionante sport.

Plenitude ha illuminato il Villaggio

Il contributo di Plenitude per Senstation Summer prevedeva l'installazione di una serie di pannelli solari che hanno contribuito ad alimentare l’illuminazione del villaggio. Inoltre, ha fornito a tutta la manifestazione energia elettrica certificata, tramite garanzie d’origine di provenienza europea, immessa in rete e prodotta da impianti alimentati al 100% da fonti rinnovabili.

In primo piano ci sono dei pannelli solari e un cartellone con un’immagine che raffigura due ragazzi, il primo è dentro casa e il secondo è fuori dalla porta finestra in accappatoio, c’è anche il logo di Plenitude e una scritta che dice Con il fotovoltaico Plenitude, il sole è assicurato. Sullo sfondo, la stazione Centrale di Milano.