La nostra energia parte dal talento

Far parte di Plenitude significa entrare in un ambiente di lavoro dove innovazione e benessere si fondono, creando uno spazio in cui ciascuno può esprimere al meglio le proprie capacità e le proprie idee. In linea con i valori che da sempre ci guidano, in Plenitude potrai sviluppare competenze distintive attraverso percorsi di crescita specialistici o trasversali in mobilità cross funzionale, accedere a programmi di mentoring e di formazione dedicati, per una media di 33 ore annue a persona, nel rispetto delle attitudini e delle esigenze individuali.

Abbiamo inoltre ottenuto la Certificazione UNI PdR 125:2022 per la Parità di Genere, un riconoscimento che testimonia il nostro impegno concreto verso equità e parità di genere.

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