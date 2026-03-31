Inizia la ricerca formulando una domanda o digitando una parola chiave
inserisci un termine da cercare

minimo di 3 caratteri per la ricerca

Il tuo futuro professionale con Plenitude

Entra a far parte della nostra azienda e trova nuove opportunità  per la tua carriera.

Perchè scegliere Plenitude?

Siamo una Società Benefit che opera in oltre 15 Paesi nel mondo e crediamo che solo attraverso scelte consapevoli possiamo muoverci tutti insieme verso una transizione energetica equa e a prova di futuro. Grazie al nostro modello di business distintivo, integriamo la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, la fornitura di soluzioni energetiche efficienti per i clienti e un’ampia rete di punti di ricarica per veicoli elettrici.

La nostra energia parte dal talento

Far parte di Plenitude significa entrare in un ambiente di lavoro dove innovazione e benessere si fondono, creando uno spazio in cui ciascuno può esprimere al meglio le proprie capacità e le proprie idee. In linea con i valori che da sempre ci guidano, in Plenitude potrai sviluppare competenze distintive attraverso percorsi di crescita specialistici o trasversali in mobilità cross funzionale, accedere a programmi di mentoring e di formazione dedicati, per una media di 33 ore annue a persona, nel rispetto delle attitudini e delle esigenze individuali.
Abbiamo inoltre ottenuto la Certificazione UNI PdR 125:2022 per la Parità di Genere, un riconoscimento che testimonia il nostro impegno concreto verso equità e parità di genere.

Scopri di più

Trova fra le posizioni aperte quella che fa per te

Esplora le opportunità della nostra azienda.

Vai alle posizioni su Eni Jobs

Inviaci la tua candidatura spontanea

Condividi con noi la tua esperienza. Non vediamo l’ora di conoscerti.

Candidati ora

Un mondo di opportunità con il Graduate Program

Esplora il nostro programma e preparati alle prossime opportunità.

Scopri di più

Come funziona il processo di selezione?

Durante ogni fase del percorso, garantiamo pari opportunità a tutti i candidati, incoraggiando la diversità e l’inclusione.

Scopri di più
  • 1

    Screening dei curricula

    Grazie al nostro sistema di recruiting online, esaminiamo i CV ricevuti sia per le posizioni aperte che per le candidature spontanee.
  • 2

    Valutazione tecnico-professionale 

    Per conoscere le competenze specialistiche, organizziamo un primo colloquio con i responsabili dell’area di inserimento.
  • 3

    Valutazione psico-attitudinale 

    Per analizzare le soft skills, sottoponiamo i candidati ad assessment centre, prove pratiche e colloqui di gruppo e individuali.
  • 4

    Ultimo step con Team People

    I candidati che superano queste fasi saranno ricontattati dal Team People per ulteriori approfondimenti.
Scopri di più

Insieme per crescere

  • Welfare e iniziative

    Come pilastro della nostra strategia, ci impegniamo a favorire e migliorare il work-life balance e il benessere attraverso pratiche concrete come lo smart working, flessibilità oraria, piani di supporto alla genitorialità, convenzioni mediche e molto altro ancora.  

  • Ambiente dinamico e innovativo

    Talento, passione e collaborazione sono i pilastri che ci permettono di creare un ambiente stimolante e fornire tutti gli strumenti utili per raggiungere i traguardi personali e professionali. Approfondisci nel nostro magazine le storie e le esperienze di chi fa già parte di Plenitude.