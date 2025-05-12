Inoltre, ogni beneficiario ha l’opportunità di accedere a percorsi di inserimento lavorativo, essenziali per il recupero dell’autonomia personale. Grazie a una solida rete locale e nazionale, infatti, chi richiede un supporto presso le Case dell’Amicizia ha la possibilità di entrare in contatto con concrete opportunità di lavoro, partecipando a corsi di formazione e di qualificazione professionale. L’obiettivo non è solo quello di garantire un’occupazione, ma di costruire un futuro stabile, capace di restituire dignità e indipendenza economica.